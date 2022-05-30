武田和Seagen呈报的ADCETRIS®联合用药数据显示，晚期霍奇金淋巴瘤患者的总生存(OS)改善有统计学意义

马萨诸塞州剑桥和日本大阪和华盛顿州博瑟尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--武田药品工业株式会社(Takeda Pharmaceutical Company Limited, TSE:4502)和Seagen Inc., (NASDAQ:SGEN)今天宣布，ADCETRIS® (brentuximab vedotin)联合化疗3期ECHELON-1临床试验的总生存(OS)数据将于美国中部时间2022年6月3日（周五）下午1:00-4:00在美国临床肿瘤学会(ASCO)第59届年会的口述呈报分会场和欧洲中部夏令时2022年6月10日（周五）中午11:30–12:45在欧洲血液学会(EHA)第27届年会上呈报。

ECHELON-1研究调查人、来自梅奥诊所(Mayo Clinic)的Stephen Ansell, M.D.博士表示：“ECHELON-1试验的长期随访数据临床意义重大，因为该试验是晚期霍奇金淋巴瘤仅有的两项显示实验组总生存优势的一线随机研究之一。上述结果明确显示，化疗加brentuximab vedotin可改善患者的长期转归，该联合用药应作为标准治疗。”

ECHELON-1试验数据显示，在既往未曾治疗的III期或IV期经典霍奇金淋巴瘤成人患者中，ADCETRIS联合多柔比星、长春碱和达卡巴嗪(A+AVD)的OS优于多柔比星、博来霉素、长春碱和达卡巴嗪(ABVD)，差异有统计学意义。中位随访约6年（73个月）时，接受A+AVD的患者死亡风险低41%（风险比[HR] 0.59；95%置信区间[CI]：0.396至0.879），6年OS率估值(95% CI)为93.9% (91.6, 95.5)。ADCETRIS的安全性与既往研究一致，未见新的安全性信号。请参阅下文有关ADCETRIS的重要安全性信息，包括进行性多灶性脑白质病(PML)的特别/黑框警示语。

武田研发部肿瘤细胞治疗暨治疗领域主管Chris Arendt博士表示：“晚期霍奇金淋巴瘤患者未受益于总生存转归的改善已经太久了。我们对ECHELON-1试验的结果感到非常自豪，因为这些发现表明，治疗取得了变革性改善，能深刻影响晚期疾病患者的生活。我们期待与全世界的监管部门分享该数据。”

Seagen临时首席执行官兼首席医学官Roger Dansey, M.D.表示：“上述数据明确显示，ADCETRIS联合方案提供无与伦比的总生存优势，优于霍奇金淋巴瘤患者的当前标准治疗ABVD，我们将继续评估ADCETRIS联合其他已获准和在研药物在不同患者群体中的潜力。”

ADCETRIS在美国获准用于联合AVD治疗既往未曾治疗的III期或IV期经典霍奇金淋巴瘤成人患者，在欧洲获准用于联合AVD治疗既往未曾治疗的CD30阳性IV期霍奇金淋巴瘤成人患者。

一线brentuximab vedotin联合化疗可改善III/IV期经典霍奇金淋巴瘤患者的总生存：ECHELON-1的更新分析。（血液系统恶性肿瘤 - 淋巴瘤和慢性淋巴细胞白血病，美国中部时间2022年6月3日周五下午1:00至下午4:00，麦考密克展览中心A8厅）

Ansell博士将呈报的主要发现包括：

该试验达到关键次要终点，即独立复核机构(IRF)评估的OS，A+AVD联合组的改善优于ABVD对照组，差异有统计学意义（HR 0.59；p值=0.009）。这相当于死亡风险降低41%。 中位随访73个月时，A+AVD和ABVD组分别发生39和64次OS事件。 6年OS率估值(95% CI)，A+AVD组为93.9% (91.6, 95.5)，而ABVD为89.4% (86.6, 91.7)。 亚组分析支持A+AVD始终优于ABVD的结论。

6年PFS估值(95% CI)，A+AVD为82.3% (79.1, 85.0)，而ABVD为74.5% (70.8, 77.7)。

A+AVD的安全性可控，与既往报告一致。 治疗中出现的周围神经病变在两组中不断消退或改善，A+AVD组和ABVD组分别有86% (379/443)和87% (249/286)的患者在末次随访前完全消退（72%对79%）或改善（14%对8%）。 报告第二恶性肿瘤的患者，A+AVD组少于ABVD组（23对32)。 未见新的安全信号。



关于ECHELON-1试验

ECHELON-1试验将ADCETRIS联合AVD与ABVD用于1,334例既往未曾治疗的III期或IV期经典霍奇金淋巴瘤患者的结果进行对比，主要终点是独立复核机构(IRF)评估的修订版无进展生存(PFS)。关键次要终点是OS，这是在意向治疗人群中的事件驱动、预先设定、α对照分析。

关于霍奇金淋巴瘤

淋巴瘤是起源于淋巴系统的一组癌症的统称，影响一种称为淋巴细胞的白细胞。淋巴瘤有两大类：霍奇金淋巴瘤(HL)和非霍奇金淋巴瘤。霍奇金淋巴瘤与其他类型淋巴瘤的区别在于淋巴结中存在一种特征性的细胞，即Reed-Sternberg细胞。Reed-Sternberg细胞表面常有一种称为CD30的特殊蛋白质，CD30是HL的关键标志物。约95%的各类霍奇金淋巴瘤患者存在CD30。

据美国癌症学会估计，2022年美国将有8,540例霍奇金淋巴瘤获得诊断，900人将死于该病。据国际癌症研究学会估计，2020年全球有8.3万多人诊断为霍奇金淋巴瘤，约2.3万人死于该癌症i。

关于ADCETRIS® (brentuximab vedotin)

ADCETRIS是一种抗体-药物螯合物(ADC)，包含一个抗CD30单克隆抗体，附带一个蛋白酶可切割的连接物，该连接物采用Seagen的专利技术与微管破坏药物单甲基澳瑞他汀E (MMAE)连接。该ADC采用了连接物系统，旨在血流中保持稳定，但被CD30阳性的肿瘤细胞摄入后能够释放MMAE。

FDA核准ADCETRIS静脉针剂用于6个成人适应证：(1)与环磷酰胺、多柔比星、泼尼松联合用于既往未曾治疗的全身性间变性大细胞淋巴瘤(sALCL)或其他表达CD30的外周T细胞淋巴瘤(PTCL)，包括血管免疫母细胞性T细胞淋巴瘤和未另外指明的PTCL，(2)与多柔比星、长春碱、达卡巴嗪联合用于既往未曾治疗的III期或IV期经典霍奇金淋巴瘤(cHL)，(3)作为复发或进展高危的cHL自体造血干细胞移植后（自体HSCT）巩固治疗，(4)自体HSC失效或因不适用自体HSCT而在先前用过至少2种多药化疗方案无效后的cHL，(5)先前用过至少1种多药化疗方案无效的sALCL，以及(6)先前接受过全身治疗的原发性皮肤型间变性大细胞淋巴瘤(pcALCL)或表达CD30的蕈样霉菌病(MF)。

加拿大卫生部核准ADCETRIS有条件用于复发或难治霍奇金淋巴瘤和sALCL（2013年），非条件性核准用于复发或进展风险增高的霍奇金淋巴瘤患者自体干细胞移植(ASCT)后巩固治疗（2017年），用于既往接受过全身治疗的pcALCL或表达CD30的MF成人患者（2018年），联合多柔比星、长春碱和达卡巴嗪，用于既往未曾治疗的IV期霍奇金淋巴瘤（2019年），联合环磷酰胺、多柔比星和泼尼松，用于既往未曾治疗的sALCL、未另外特殊指明的外周T细胞淋巴瘤(PTCL-NOS)或肿瘤表达CD30的血管免疫母细胞性T细胞淋巴瘤(AITL)成人患者（2019年）。

2012年10月，欧盟签发了ADCETRIS有条件上市许可。欧盟核准的适应证如下：(1)联合多柔比星、长春碱和达卡巴嗪(AVD)治疗既往未曾治疗的CD30阳性IV期霍奇金淋巴瘤成人患者，(2)治疗ASCT后复发或进展风险增高的CD30阳性霍奇金淋巴瘤成人患者，(3)治疗ASCT后或因不适用ASCT或多药化疗而在先前用过至少2种治疗药物的复发或难治的CD30阳性霍奇金淋巴瘤成人患者，(4)治疗复发或难治sALCL成人患者，(5)治疗先前用过至少1种全身治疗药物的CD30阳性皮肤型T细胞淋巴瘤(CTCL)成人患者。

已有70多个国家的监管部门签发了ADCETRIS用于复发或难治霍奇金淋巴瘤和sALCL的上市许可。请参阅下文中的重要安全性信息。

ADCETRIS正在70多项临床试验中进行广泛评估，包括霍奇金淋巴瘤一线治疗3期研究(ECHELON-1)和CD30阳性外周T细胞淋巴瘤一线治疗3期研究(ECHELON-2)、以及多种CD30阳性恶性肿瘤中的试验。

Seagen与武田正在联合开发ADCETRIS。依照合作协议条款，Seagen拥有美国和加拿大的商业化权益，武田拥有世界其他地方的ADCETRIS商业化权益。Seagen与武田按50:50比例分摊ADCETRIS的开发费用，但在日本例外，武田独家负责在日本的开发费用。

ADCETRIS (brentuximab vedotin)重要安全性信息（欧盟）

请在处方前参阅《产品特性总结》(SmPC)。

禁忌症

对brentuximab vedotin及其赋形剂过敏的患者禁用ADCETRIS。此外，ADCETRIS与博来霉素合用可致肺毒性。

特别警示和注意事项

进行性多灶性脑白质病(PML)：ADCETRIS治疗患者中已有John Cunningham病毒(JCV)再激活报道，该激活可导致进行性多灶性脑白质病(PML)和死亡。已有报道显示，先前用过多种化疗方案的患者接受ADCETRIS后发生PML。PML是一种罕见的中枢神经系统脱髓鞘疾病，由潜伏期JCV再激活所导致，常导致死亡。

应密切监测患者有无新发或恶化的神经系统、认知或行为体征或症状，这些体征或症状可能提示PML。PML的建议评估包括神经科会诊、脑部钆增强磁共振成像、脑脊液中JCV DNA聚合酶链式反应分析，若有JCV证据，或可进行脑活检。JCV PCR即使阴性，PML也无法排除。若无法确立另外的诊断，有必要进一步随访及评估。任何疑诊PML病例，应暂停ADCETRIS给药，若确诊PML，则应永久性停药。

对于患者可能忽视的PML症状（例如认知、神经系统或精神症状），应予警惕。

胰腺炎：ADCETRIS治疗患者中已观察到急性胰腺炎。已有致死性转归报道。应密切监测患者有无新发或恶化的腹痛，此类腹痛可能提示急性胰腺炎。患者评估可包括体检、血清淀粉酶和血清脂肪酶实验室评估、腹部成像（例如超声及其他适用的诊断措施）。任何疑诊急性胰腺炎病例均应暂停ADCETRIS。若确诊急性胰腺炎，则应停用ADCETRIS。

肺毒性：接受ADCETRIS的患者中已有肺毒性病例报道，部分病例死亡，肺毒性包括肺间质炎、间质性肺病、急性呼吸窘迫综合征(ARDS)。尽管ADCETRIS与肺毒性的因果关联尚未确立，但肺毒性的风险无法排除。有肺部症状（例如咳嗽、呼吸困难）新发或恶化者必须立即进行评估和适当治疗。评估期间应考虑暂停给药直至症状改善。

严重感染和机会性感染：ADCETRIS治疗患者中已有肺炎、葡萄球菌菌血症、脓毒血症/感染性休克（包括致死性转归）、带状疱疹、巨细胞病毒(CMV)（再激活）等严重感染以及杰氏肺囊虫肺炎和口腔念珠菌病等机会性感染报道。患者治疗期间应密切监测可能的严重感染和机会性感染的发生。

输液相关反应(IRR)：ADCETRIS有发生即刻和延迟IRR，以及过敏反应。输液期间和输液后应仔细监测患者。若发生过敏反应，必须立即并永久性停用ADCETRIS，并给予适当的药物治疗。若发生IRR，应中止输液，并给予适当的药物处治。症状缓解后，可采用较慢速率重启输液。先前出现过IRR的患者，应在后续输液前给予药物预防。伴有ADCETRIS抗体的患者的IRR较多见且较严重。

肿瘤溶解综合征(TLS)：ADCETRIS中已有TLS报道。有快速增生肿瘤和高肿瘤负担的患者容易发生TLS。此类患者应密切监测，并提供最佳医治。

周围神经病变(PN)：ADCETRIS治疗可引起PN，影响感觉神经和运动神经。ADCETRIS所致PN常有累积性，多数病例为可逆性。应监测患者有无PN的症状，例如感觉迟钝、感觉过敏、感觉异常、不适、烧灼感、神经病变性疼痛或无力。出现PN新发或恶化的患者可能需要延迟及减量使用ADCETRIS，或停用。

血液学毒性：ADCETRIS有发生3度或4度贫血、血小板减少和长时间（≥1周）3度或4度中性粒细胞减少。ADCETRIS每次给药前应监测全血细胞计数。

发热性中性粒细胞减少：发热性中性粒细胞减少已有报道。治疗药物每次给药前应检测全血细胞计数。如果发生发热性中性粒细胞减少，应密切监测患者的发热，并提供最佳医治。

ADCETRIS与AVD或CHP联合用药时，推荐所有患者在首次给药起始给予G-CSF作为主要预防性用药。

重度皮肤不良反应(SCAR)：已有关于ADCETRIS的SCAR病例报道，包括Stevens-Johnson综合征(SJS)、中毒性表皮坏死松解(TEN)和伴嗜酸性粒细胞增多和全身症状的药物反应(DRESS)。SJS和TEN致死性转归已有报道。若发生SJS、TEN或DRESS，应停用ADCETRIS治疗，并应给予适当的药物治疗。

胃肠道(GI)并发症：GI并发症已有报道，部分病例死亡，这些并发症包括肠梗阻、梗阻、结肠炎、中性粒细胞减少性结肠炎、糜烂、溃疡、穿孔、出血。有GI症状新发或恶化者必须立即进行评估和适当治疗。

肝脏毒性：丙氨酸转氨酶(ALT)和门冬氨酸转氨酶(AST)升高已有报道。重症包括致死性肝脏毒性病例已有发生。接受ADCETRIS的患者应在用药前检测肝功能，同时常规监测肝功能。出现肝脏毒性的患者使用ADCETRIS时可能需要延迟给药、剂量调整或停用。

高血糖：伴有或不伴有糖尿病史的体重指数(BMI)升高患者在试验期间已有高血糖报道。但任何出现过高血糖事件的患者均应密切监测血糖。应酌情给予抗糖尿病治疗。

输注部位外渗：静脉输注过程中有发生外渗。鉴于外渗的可能性，建议在给药过程中密切监测输注部位有无疑似浸渗。

肾脏损害和肝损： 肾脏和肝脏损害患者中用药经验有限。现有数据显示，重度肾脏损害、肝脏损害以及血清白蛋白浓度低有可能影响MMAE廓清。

CD30+ CTCL：由于缺乏高级别证据，除蕈样霉菌病(MF)和原发性皮肤型间变性大细胞淋巴瘤(pcALCL)以外的CD30+ CTCL亚型中的疗效指数大小尚未明确。2项2期单组ADCETRIS研究显示，Sézary综合征(SS)、淋巴瘤样丘疹病(LyP)及混合型CTCL组织学等亚型中可见疾病活动。上述数据提示，有效性和安全性可外推至其他CD30+ 性CTCL亚型。应按患者情况仔细考虑风险收益，在其他CD30+ CTCL患者类型中应谨慎使用。

赋形剂中的钠含量：每安瓿瓶本药品含13.2毫克钠，相当于WHO成人日最大推荐摄入量2克钠的0.7%。

可追溯性：为提高生物医药产品的可追溯性，应清晰记录所用产品的名称和批号。

相互作用

接受强效CYP3A4抑制剂和P-gp抑制剂与ADCETRIS合用的患者，中性粒细胞减少的风险可能增高。若发生中性粒细胞减少，请参阅中性粒细胞减少时的剂量建议（参阅SmPC 4.2节）。ADCETRIS与CYP3A4诱导剂合用不会改变ADCETRIS的血浆暴露；但它似乎能降低可检测MMAE代谢产物的血浆浓度。估计ADCETRIS不会改变对CYP3A4酶代谢的药物的暴露。

妊娠：育龄女性在ADCETRIS治疗期间应采取2种有效的避孕方法直至治疗后6个月。尚无妊娠女性使用ADCETRIS的数据，但动物研究显示该药有生殖毒性。妊娠期间不应使用ADCETRIS，除非药物对孕妇的收益大于对胎儿的潜在风险。

哺乳（喂奶）：尚无数据显示ADCETRIS或其代谢物是否在人类乳汁中排泌，因此该药对新生儿/婴儿的风险无法排除。鉴于该潜在风险，应做出决断是停止哺乳，还是停用/放弃ADCETRIS治疗。

生育能力：非临床研究显示，ADCETRIS治疗可导致睾丸毒性，并可改变男性生育能力。应告知采用ADCETRIS治疗的男性在治疗期间及末次给药后6个月内避免使女性受孕。

对驾驶车辆和操纵机械的影响：ADCETRIS可能对驾驶车辆和操纵机械的能力有中度影响。

非预期效应

单药治疗：最常见不良反应(≥10%)有感染、周围感觉神经病变、恶心、疲乏、腹泻、发热、上呼吸道感染、中性粒细胞减少、皮疹、咳嗽、呕吐、关节痛、周围运动神经病变、输液相关反应、搔痒、便秘、呼吸困难、体重减轻、肌痛和腹痛。严重药物不良反应见于12%的患者。独有严重药物不良反应的发生率≤1%。不良事件所致停药率为24%。

联合治疗：ADCETRIS联合治疗用于662例既往未曾治疗的晚期HL患者和223例既往未曾治疗的CD30+ PT患者研究中，最常见不良反应(≥ 10%)有：感染、中性粒细胞减少、周围感觉神经病变、恶心、便秘、呕吐、周围感觉神经病变、腹泻、疲乏、发烧、脱发、贫血、体重减轻、口腔炎、发热性中性粒细胞减少、腹痛、食欲减退、失眠、骨痛、皮疹、咳嗽、呼吸困难、关节痛、肌肉痛、背痛、周围运动神经病变、上呼吸道感染和头晕。严重不良反应发生率为34%。发生率≥ 3%的严重不良反应包括发热性中性粒细胞减少(15%)、发烧(5%)和中性粒细胞减少(3%)。不良事件导致的停药率为10%。

ADCETRIS (brentuximab vedotin)针剂美国版重要安全性信息

黑框警示语

进行性多灶性脑白质病(PML)：接受ADCETRIS的患者可出现JC病毒感染，该感染可导致PML和死亡。

禁忌症

ADCETRIS与博来霉素合用可致肺毒性（例如间质浸润和/或炎症），因此禁用。

警示与注意事项

周围神经病变 (PN) ：ADCETRIS可引起PN，主要影响感觉神经。周围运动神经病变病例也有报道。ADCETRIS所致PN有累积性。应监测诸如感觉迟钝、感觉过敏、感觉异常、不适、烧灼感、神经病变性疼痛或无力等症状，并相应调整剂量。

：ADCETRIS可引起PN，主要影响感觉神经。周围运动神经病变病例也有报道。ADCETRIS所致PN有累积性。应监测诸如感觉迟钝、感觉过敏、感觉异常、不适、烧灼感、神经病变性疼痛或无力等症状，并相应调整剂量。 过敏和输液反应 ：使用ADCETRIS治疗时，有发生输液相关反应(IRR)，包括过敏反应。输液期间应监测患者。若发生IRR，应中止输液，并采取相应医治。若发生过敏反应，应立即并永久中止输液，并给予相应医治。既往发生过IRR的患者，后续输液前应预防性用药。预防性用药包括对乙酰氨基酚、抗组胺药和皮质类固醇。

：使用ADCETRIS治疗时，有发生输液相关反应(IRR)，包括过敏反应。输液期间应监测患者。若发生IRR，应中止输液，并采取相应医治。若发生过敏反应，应立即并永久中止输液，并给予相应医治。既往发生过IRR的患者，后续输液前应预防性用药。预防性用药包括对乙酰氨基酚、抗组胺药和皮质类固醇。 血液学毒性：有报道使用ADCETRIS治疗时可发生致死性及严重发热性中性粒细胞减少。使用ADCETRIS治疗时，有发生长时间（≥1周）重度中性粒细胞减少、3级或4级血小板减少或贫血。

对于既往未曾治疗的III期或IV期cHL或既往未曾治疗的PTCL，可在ADCETRIS联合化疗的第1周期起始给予G-CSF作为主要预防性用药。

ADCETRIS每次给药前应监测全血细胞计数，若患者发生3级或4级中性粒细胞减少，应增加监测频率。发热患者应予监测。若发生3级或4级中性粒细胞减少，可考虑延迟给药、减药、停药或在后续ADCETRIS剂次中预防性给予G-CSF。

严重感染和机会性感染 ：ADCETRIS治疗患者中已有肺炎、菌血症和脓毒血症或感染性休克（包括致死性转归）等感染报道。治疗期间应密切监测患者有无细菌、真菌或病毒感染。

：ADCETRIS治疗患者中已有肺炎、菌血症和脓毒血症或感染性休克（包括致死性转归）等感染报道。治疗期间应密切监测患者有无细菌、真菌或病毒感染。 肿瘤溶解综合征 ：应密切监测患者有无快速增生肿瘤和高肿瘤负担。

：应密切监测患者有无快速增生肿瘤和高肿瘤负担。 重度肾脏损害时毒性增强 ：重度肾脏损害患者中，≥3级不良反应和死亡的频数高于肾功能正常的患者。重度肾脏损害患者应避免使用。

：重度肾脏损害患者中，≥3级不良反应和死亡的频数高于肾功能正常的患者。重度肾脏损害患者应避免使用。 中重度肝损时毒性增强：中重度肝损患者中，≥3级不良反应和死亡的频数高于肝功能正常的患者。中重度肝损患者应避免使用。

肝脏毒性：ADCETRIS治疗患者中已有致死性及严重病例。病例与肝细胞损伤相符，包括转氨酶和/或胆红素升高，见于ADCETRIS 首次给药或再次给药后。基础肝脏疾病、基线肝酶升高和合并用药可增加风险。应监测肝酶和胆红素。患者若出现肝脏毒性新发、恶化或复发，可能需要推迟给予ADCETRIS、调整剂量或停药。

PML ： ADCETRIS治疗患者中已有JC病毒感染致死性病例报道，该感染可导致PML。症状首次起病发生于ADCETRIS启用后的不同时间，部分病例发生于初次暴露的3个月内。除了ADCETRIS治疗，其他可能的致病因素包括可能引起免疫抑制的先前用药和基础疾病。若患者有中枢神经系统异常的新发体征和症状，应考虑诊断PML。若疑诊PML，应暂停ADCETRIS；若确诊PML，应停用ADCETRIS。

ADCETRIS治疗患者中已有JC病毒感染致死性病例报道，该感染可导致PML。症状首次起病发生于ADCETRIS启用后的不同时间，部分病例发生于初次暴露的3个月内。除了ADCETRIS治疗，其他可能的致病因素包括可能引起免疫抑制的先前用药和基础疾病。若患者有中枢神经系统异常的新发体征和症状，应考虑诊断PML。若疑诊PML，应暂停ADCETRIS；若确诊PML，应停用ADCETRIS。 肺毒性 ：致死性及严重的非感染性肺毒性事件已有报道，包括肺间质炎、间质性肺病和急性呼吸窘迫综合征。应监测患者的体征和症状，包括咳嗽和呼吸困难。若有新发或恶化的肺部症状，应在评估期间暂停ADCETRIS给药，直到症状改善。

：致死性及严重的非感染性肺毒性事件已有报道，包括肺间质炎、间质性肺病和急性呼吸窘迫综合征。应监测患者的体征和症状，包括咳嗽和呼吸困难。若有新发或恶化的肺部症状，应在评估期间暂停ADCETRIS给药，直到症状改善。 严重皮肤反应 ：ADCETRIS用药中已有Stevens-Johnson综合征(SJS)和中毒性表皮坏死松解(TEN)致死性及严重病例报道。若发生SJS或TEN，应停用ADCETRIS，并给予相应医治。

：ADCETRIS用药中已有Stevens-Johnson综合征(SJS)和中毒性表皮坏死松解(TEN)致死性及严重病例报道。若发生SJS或TEN，应停用ADCETRIS，并给予相应医治。 胃肠道 (GI) 并发症 ：ADCETRIS治疗患者中已有致死性及严重的急性胰腺炎报道。其他致死性及严重GI并发症，包括穿孔、出血、糜烂、溃疡、肠梗阻、结肠炎、中性粒细胞减少性结肠炎和梗阻，ADCETRIS治疗患者中也有报道。有基础GI病变的淋巴瘤，其穿孔风险可能增高。有GI症状新发或恶化者必须立即进行诊断评估和适当治疗。

：ADCETRIS治疗患者中已有致死性及严重的急性胰腺炎报道。其他致死性及严重GI并发症，包括穿孔、出血、糜烂、溃疡、肠梗阻、结肠炎、中性粒细胞减少性结肠炎和梗阻，ADCETRIS治疗患者中也有报道。有基础GI病变的淋巴瘤，其穿孔风险可能增高。有GI症状新发或恶化者必须立即进行诊断评估和适当治疗。 高血糖： ADCETRIS用药中已有诸如新发高血糖、既有糖尿病恶化和酮症酸中毒（包括死亡转归）等严重病例报道。高血糖较常见于高体重指数或糖尿病患者。若发生高血糖，应监测血糖，有临床指征时应给予降糖药。

ADCETRIS用药中已有诸如新发高血糖、既有糖尿病恶化和酮症酸中毒（包括死亡转归）等严重病例报道。高血糖较常见于高体重指数或糖尿病患者。若发生高血糖，应监测血糖，有临床指征时应给予降糖药。 胚胎-胎儿毒性：基于其作用机制和动物研究结果，ADCETRIS可导致胎儿损害。应告知育龄女性该药对胎儿有潜在风险，在ADCETRIS治疗期间及ADCETRIS末次给药后至少6个月内应避免妊娠。

最常见（任何研究中≥20%）的不良反应

周围神经病变、疲乏、恶心、腹泻、中性粒细胞减少、上呼吸道感染、发热、便秘、呕吐、脱发、体重减轻、腹痛、贫血、口腔炎、淋巴细胞减少、黏膜炎。

药物相互作用

与强效CYP3A4抑制剂或诱导剂合用有可能影响对单甲基澳瑞他汀E (MMAE)的暴露。

特殊人群用药

中重度肝损或重度肾脏损害患者：MMAE暴露和不良反应增加。应避免使用。建议育龄女性的男性伴侣在ADCETRIS治疗期间及ADCETRIS末次给药后至少6个月内采用有效的避孕措施。

患者一旦怀孕应立即报告，接受ADCETRIS期间应避免哺乳。

请点击此处查看ADCETRIS完整处方信息，包括黑框警示语。

关于Seagen

Seagen是一家全球性生物技术公司，致力于发现、开发和商业化推广变革性抗癌药，从而为人类生活带来有意义的改变。Seagen总部位于华盛顿州西雅图，在加利福尼亚、加拿大、瑞士和欧盟设有分支机构。如需了解有关我们已上市产品和强大后续产品线的更多信息，请访问www.seagen.com并在Twitter上关注@SeagenGlobal。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述具有前瞻性，例如与ADCETRIS的治疗潜力、其安全性、有效性和治疗用途，呈报和发表特定数据的计划以及预期和包括临床试验活动在内的正在进行的ADCETRIS开发活动有关的陈述。实际结果或进展可能与上述前瞻性陈述所预测或暗示的结果或进展存在重大差距。可能导致此类差距的因素包括但不限于处方医生对所引述的治疗方案的采用和接纳水平、包括替代治疗方案可用性在内的竞争条件、报销的可用性和范围、不良事件或安全信号的风险、不利监管行动的可能性以及产品开发和监管审批手续延迟或周折的可能性。有关Seagen面临的风险和不确定性的更多信息包含在Seagen提交给美国证券交易委员会的截至2022年3月31日季度的Form 10-Q季报以及Seagen的后续报告的“风险因素”标题下。除非适用法律要求，否则无论是出于新信息、未来事件或其他原因，Seagen均没有任何更新或修正任何前瞻性陈述的意图或义务。

关于武田肿瘤部

在武田肿瘤部，我们凭借来自患者的灵感和来自全世界的创新，渴求治愈癌症。我们确保从研究到开发再到商业化的紧密联系，并迅速满足癌症群体的需求，优化我们的能力，进而为患者带来变革性药物。我们在血液系统癌症和实体瘤治疗领域的领先地位，加上多种平台、合作伙伴关系和治疗方式相结合的尖端科学，让我们能向全世界患者提供新药。

如需了解更多信息，请访问www.takedaoncology.com。

关于武田

武田是一家总部位于日本的以价值观为基础的研发驱动型跨国生物制药翘楚，秉承对患者、员工和地球的承诺，致力于发现和交付转变命运的药品。武田专注于四大治疗领域的药物研发：肿瘤、罕见遗传疾病和血液学、神经科学及胃肠病学领域，并针对血液制品及疫苗领域进行专项研发投入。我们始终专注于高度创新药物的研发，通过开拓全新治疗方案、增强合作研发引擎实力，打造一条稳健且形式多样的产品线，助力改善人们的生活。我们的员工遍布于大约80个国家和地区，与当地医疗健康合作伙伴携手，为全球患者带来健康福音。如需了解更多信息，请访问https://www.takeda.com。

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武田通过投资直接或间接所持有公司均为独立的实体。在本新闻稿中，有时出于方便的目的，使用“武田”作为武田及其子公司的统称。同样，像“我们”（主语和宾语形式）和“我们的”这类词语也是子公司的统称或代表公司的员工。这些表述也被用于没有实际意义、不涉及某个特定的公司或某些公司的场合。

前瞻性陈述

本新闻稿及与之相关的所分发的任何资料可能含有与武田未来业务、未来状况和运营业绩有关的前瞻性陈述、看法或意见，包括武田的预估、预测、目标和计划。前瞻性陈述常常包含但不限于下列措辞，例如“目标”、“计划”、“认为”、“希望”、“继续”、“预计”、“旨在”、“打算”、“确保”、“将”、“可能”、“应”、“会”、“或许”、“预期”、“估计”、“预测”或类似表述或其否定形式。上述前瞻性陈述是基于对许多重要因素的假设，包括以下因素，这些因素可能导致实际结果与上述前瞻性陈述所表达或暗示的内容产生重大差异：武田全球业务所面临的经济形势，包括日本和美国的宏观经济环境；竞争压力和发展情况；适用法律法规的变动，包括全球医疗改革；新产品开发的内在挑战，包括临床成功的不确定性和监管当局的决策或做出决策的时机；新产品和现有产品商业成功的不确定性；制造困难或延误；利率和汇率波动；有关已售产品或候选产品安全或功效的索赔或疑问；诸如新型冠状病毒大流行之类的健康危机对武田及其顾客和供应商的影响，包括武田经营所在国的外国政府或其业务的其他方面；已收购公司的合并后整合努力的时机和影响；能否剥离对武田运营非核心的资产和任何此类剥离的时机，以及武田向美国证券交易委员会提交的Form 20-F最新年报和其他报告中指明的其他因素，具体请查阅武田网站https://www.takeda.com/investors/sec-filings/或www.sec.gov。武田不会更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述或公司可能发布的任何其他前瞻性陈述，除非是法律或证券交易规则所要求。历史业绩并不能代表未来业绩，而且本新闻稿中的武田业绩或陈述并不能指代，也并非是武田未来业绩的预估、预测、担保或推测。

医疗信息

本新闻稿所提到的产品可能并未在所有国家上市，或可能以不同的商标进行销售，或用于不同的病症，或采用不同的剂量，或拥有不同的效力。本文中所包含的任何信息都不应被看作是包括那些正在研制的药物在内的任何处方药的招揽、推广或广告。

i https://www.cancer.org/cancer/hodgkin-lymphoma.html

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