ArborXR annonce une collaboration stratégique avec Qualcomm Technologies pour aider les entreprises à augmenter leurs déploiements RV et RA

SILICON VALLEY, Californie--(BUSINESS WIRE)--ArborXR a annoncé aujourd’hui que la société travaillera avec Qualcomm Technologies, Inc. sur une plateforme de gestion des appareils mobiles (mobile device management, MDM) de réalité étendue (extended reality, XR), pour permettre aux entreprises de faire évoluer plus facilement leurs déploiements de casques de réalité virtuelle (RV) et de réalité augmentée (RA).

En travaillant en étroite collaboration avec des partenaires fabricants d’équipement d’origine (OEM) et des entreprises clientes directes, ArborXR et Qualcomm Technologies ont identifié les principaux problèmes qui perdurent lors de la mise à l’échelle d’une flotte de casques XR. Les entreprises qui cherchent aujourd’hui à déployer une flotte d’appareils RV ou RA sont confrontées à de nombreux défis lorsqu’il s’agit de trouver des casques, de les enregistrer et de les gérer à distance, d’installer des applications et des mises à jour, et de contrôler l’expérience utilisateur.

Pour résoudre ces problèmes, ArborXR fournira un logiciel de gestion des appareils aux clients XR et OEM de Qualcomm Technologies dans le cadre des déploiements à grande échelle, qui sera utilisé avec le matériel RV/RA de pointe de Qualcomm Technologies disponible. Les OEM pourront préinstaller ArborXR, et le logiciel d’ArborXR prendra en charge les nouvelles conceptions de référence RV et RA de Qualcomm Technologies au début du cycle de développement.

Le logiciel d’ArborXR permet aux organisations de gérer les appareils de RV et de RA, de déployer les applications à distance et de verrouiller l’expérience utilisateur, à partir d’un programme en mode kiosque et d’un lanceur personnalisable. ArborXR compte actuellement parmi ses clients des entreprises du classement Fortune 500, des universités et des centaines d’éditeurs de logiciels indépendants.

« Avec les déploiements à grande échelle, nous avons de plus en plus besoin de ce type d’intégration plus profonde », a déclaré Brad Scoggin, PDG d’ArborXR. « En travaillant avec Qualcomm Technologies au niveau de la plateforme Snapdragon® et directement avec les OEM, nous allons être en mesure de fournir aux entreprises une plateforme puissante et transparente pour la gestion de leurs flottes. »

« Nous savons que des frictions subsistent lorsqu’il s’agit de déployer un grand nombre d’appareils de RV et de RA. Travailler avec ArborXR peut nous aider à résoudre ce problème », a déclaré Said Bakadir, directeur principal de la gestion des produits XR chez Qualcomm Technologies, Inc. « Nous sommes convaincus que cette collaboration avec ArborXR se traduira par d’énormes avantages pour nos clients et partenaires, car nous allons soutenir leurs efforts en vue de gérer les déploiements à grande échelle. »

Les entreprises peuvent commencer à utiliser ArborXR gratuitement sur un maximum de 50 appareils. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ArborXR.com.

À propos d’ArborXR

ArborXR vous donne le contrôle de la gestion des appareils XR. Gérez en toute confiance les appareils de RV et RA à grande échelle, déployez du contenu à distance et contrôlez ce que les utilisateurs peuvent voir et faire. ArborXR est construit avec une sécurité de niveau entreprise, et sa mise au point est le résultat d’une collaboration étroite avec des dizaines d’entreprises du classement Fortune 500. Notre mission est d’aider les personnes à vivre des vies plus enrichissantes grâce à la puissance de la XR. Rejoignez plus de 600 entreprises dans 60 pays qui utilisent déjà ArborXR pour gérer leurs flottes RA et RV, et apprenez-en plus à l’adresse ArborXR.com.

Snapdragon est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Snapdragon est une marque commerciale ou une marque déposée de Qualcomm Incorporated.

