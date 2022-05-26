stc集團和阿里巴巴攜手在沙烏地阿拉伯成立「阿里雲」公司，提升沙國雲端運算能力

沙烏地阿拉伯利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的沙烏地阿拉伯國家數位化的推動企業stc集團宣佈，與中國科技巨擘阿里巴巴集團、eWTP Arabia for Technical Innovation Ltd.、Saudi Company for Artificial Intelligence (SCAI)以及Saudi Information Technology Company (SITE)合作，在沙國利雅德成立「阿里雲」公司，以提供高容量雲端服務。

在沙國首都利雅德成立這一新公司，旨在因應該地區對雲端運算服務和解決方案的需求顯著成長。該公司將為在沙國營運的公司提供先進的雲端運算服務，確保這些公司能夠達到最高的安全和保護標準。

新公司的資本額高達8.94億沙烏地里亞爾，將受益於stc集團在服務和科技解決方案領域的卓越地位，並將引進優秀的人才和專業知識，以支援沙國的本土能力，幫助沙國加強數位化發展，打造能夠符合該國未來需求的先進生態系統。阿里巴巴是全球首屈一指的雲端運算服務和解決方案提供商，將為沙國提供廣泛的雲端運算服務和解決方案。此舉將幫助當地公司和機構的業務數位化，採用第四次工業革命相關科技，提高工作標準，並加強業務發展。

新公司的設立是沙國加強經濟多元化、刺激雲端運算領域投資機會的相關措施之一，將有助於提供高品質的工作機會，為沙國帶來知識和專長，並確保該地區的企業家擁有安全的工作環境。

stc與阿里巴巴在雲端運算服務以及在利雅德雲端運算解決方案上的投資，反映出該公司的未來願景、公司在推動沙國數位轉型方面的重要角色，以及公司致力於與全球一流科技公司建立牢固合作夥伴關係的承諾。公司此舉符合沙國吸引外國和國際投資的2030年願景，將為企業家創造安全的經營環境，並保護該國內部的資料以加強資訊安全。

在沙國國內成立專門從事雲端運算服務和解決方案的公司，將有助於發展該國的數位基礎設施，使其有充分準備以提供先進的資料儲存服務和數位化解決方案，並確保對這些基礎設施的保護及其安全。所有這些措施都將強化沙國為全球企業提供雲端運算服務的能力。

*來源：AETOSWire

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