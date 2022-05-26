stc集团和阿里巴巴携手成立沙特“阿里云”公司，提升沙特国家云计算能力

沙特利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的沙特国家数字化的推动企业stc集团宣布与中国科技巨头阿里巴巴集团、eWTP Arabia for Technical Innovation Ltd.、Saudi Company for Artificial Intelligence (SCAI)以及Saudi Information Technology Company (SITE)合作，在沙特利雅得成立旨在提供高容量云服务的“阿里云”公司。

在沙特首都利雅得成立这一新公司，旨在应对该地区对云计算服务和解决方案显著增长的需求。该公司将为在沙特运营的公司提供先进的云计算服务，确保这些公司能够达到最高的安全和保护标准。

新公司的资本金高达8.94亿沙特里亚尔，将受益于stc集团在服务和技术解决方案领域的卓越地位，并将引入优秀的人才和专业知识，以支持沙特的本地能力建设，帮助沙特加强数字化发展，打造能够满足该国未来需求的先进生态系统。阿里巴巴是全球首屈一指的云计算服务和解决方案提供商，将为沙特提供广泛的云计算服务和解决方案。此举将帮助本地公司和机构实现业务数字化，采用第四次工业革命相关技术，提高工作标准，并加强业务发展。

新公司的设立是沙特加强经济多元化、刺激云计算领域投资机会的相关举措之一，将有助于提供高质量的工作机会，为沙特带来知识和专长，并确保该地区的企业家拥有安全的工作环境。

stc与阿里巴巴在云计算服务以及在利雅得云计算解决方案上的投资，彰显出该公司的未来愿景、公司在推动沙特数字化转型方面的重要作用，以及公司致力于与全球领先科技公司建立牢固合作伙伴关系的承诺。公司此举符合沙特吸引外国和国际投资的2030年愿景，将为企业家创造安全的经营环境，并通过保护该国内部的数据来加强信息安全。

在沙特国内成立专门从事云计算服务和解决方案的公司，将有助于发展该国的数字基础设施，使其准备好提供先进的数据存储服务和数字化解决方案，并确保对这些基础设施的保护及其安全。所有这些措施都将增强沙特为全球公司提供云计算服务的能力。

*来源：AETOSWire

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