stc Group e Alibaba ciam o Alibaba Cloud para Cloud Computing na Arábia Saudita

RIADE, Arábia Saudita--(BUSINESS WIRE)--o stc Group, o principal facilitador digital nacional, anunciou a criação do “Alibaba Cloud” em Riade, KSA, para serviços de nuvem de alta capacidade em parceria com o gigante de tecnologia chinês “Alibaba Group”, o eWTP Arabia for Technical Innovation Ltd., a Saudi Company for Artificial Intelligence (SCAI) e a Saudi Information Technology Company (SITE).

A fundação da nova empresa na capital saudita, Riade, veio em resposta ao aumento significativo da demanda por serviços e soluções de computação em nuvem na região. A empresa fornecerá serviços avançados de computação em nuvem para empresas que operam no Reino da Arábia Saudita, garantindo que sejam empregados os mais altos padrões de segurança e proteção.

O capital da nova empresa será de SAR 894 milhões e ela se beneficiará da posição diferenciada do stc Group no setor de serviços e soluções de tecnologia e empregará os melhores talentos e conhecimentos para apoiar as capacidades locais do Reino e possibilitá-lo a aprimorar o desenvolvimento digital e construir um ecossistema avançado capaz de atender às suas necessidades futuras. O Alibaba, um dos melhores provedores de serviços e soluções de computação em nuvem do mundo, oferecerá uma ampla gama de serviços e soluções de computação em nuvem, um passo que permitirá a empresas e instituições locais digitalizarem seus negócios, empregarem as tecnologias da quarta revolução industrial, elevarem os padrões de trabalho e melhorarem os negócios.

Em linha com os esforços do país para aumentar a diversificação econômica e estimular oportunidades de investimento no setor de computação em nuvem, a nova empresa contribuirá para oferecer empregos de qualidade, transferir conhecimento e capacidade técnica para o Reino e garantir um ambiente de trabalho seguro para os empresários da região.

O investimento do stc com o Alibaba para serviços de computação em nuvem nas soluções de computação em nuvem em Riade reflete a visão de futuro da empresa e seu grande papel em impulsionar os esforços de transformação digital no Reino da Arábia Saudita e seu compromisso de formar fortes parcerias com empresas líderes de tecnologia em todo o mundo, de acordo com a visão do Reino para 2030 de atrair investimentos estrangeiros e internacionais para o país, criando um ambiente seguro para empreendedores e aprimorando a segurança da informação protegendo os dados internamente.

O estabelecimento da empresa especializada em serviços e soluções de computação em nuvem na Arábia Saudita contribuirá para desenvolver a infraestrutura digital do Reino e prepará-lo para fornecer os mais recentes serviços e soluções de armazenamento de dados digitais e garantir sua proteção e segurança, o que aumentará sua capacidade de fornecer serviços de computação em nuvem para empresas globais.

*Fonte: AETOSWire

