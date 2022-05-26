Quanergy被Audio Technology選中，為軍事基地提供保護

加州桑尼維爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--領先的雷射雷達感測器和智慧3D解決方案供應商Quanergy Systems, Inc. (NYSE: QNGY) (Quanergy)今天宣布，Audio Technology已經選擇Quanergy在各種照明條件下提供周邊入侵偵測，以減少誤報，提供即時追蹤和分類。

Quanergy為埃及的一個重要軍事地點提供周邊安全保護。該基礎建設將使用Quanergy的M系列感測器及其強大的QORTEX DTC™感知軟體，可以在複雜環境中準確追蹤人員。Quanergy的解決方案將領先的視訊管理系統(VMS)技術與韓華 PTZ攝影機相結合，可覆蓋7.7公里的圍欄。該解決方案允許自動追蹤和劃分特定區域的警報，與單獨使用攝影機相比，精確度更高，距離更遠。

Audio Technology總裁Emad Adly表示：「我們希望為關鍵基礎建設提供頂級保護，Quanergy將提供採用3D雷射雷達的周邊入侵偵測系統(PIDS)來保護關鍵基礎建設。該系統被用於一個軍事設施，發揮了減少誤報的作用。Quanergy技術在追蹤潛在威脅時能夠進行即時追蹤，具有無與倫比的準確性。」

Quanergy Systems行銷長Enzo Signore表示：「 Quanergy採用3D雷射雷達的周邊入侵偵測解決方案套件正在全球部署，旨在確保安全的門禁控制、關鍵校園的可靠保護和人員安全。資料中心、能源公司和政府組織等關鍵基礎建設正在考慮使用強大的3D雷射雷達解決方案來增強其現有的攝影機安全系統，以提高資產安全性並減少代價高昂的誤報。」

如需瞭解更多資訊，請造訪www.cyberoptics.com。

關於Quanergy Systems, Inc.

Quanergy（NYSE：QNGY和QNGY.WS）的宗旨是為汽車和物聯網應用創造功能強大、價格實惠的智慧雷射雷達解決方案，以增強用戶的體驗和安全性。Quanergy開發了唯一一款採用光學相控陣列(OPA)技術的真正100%固態CMOS雷射雷達感測器，以實現低成本、高可靠性的3D雷射雷達解決方案的量產。憑藉Quanergy的智慧雷射雷達解決方案，各行各業的企業現在可以利用即時、先進的3D洞察來改變其營運方式，包括工業自動化、實體安全、智慧城市、智慧空間等。Quanergy的解決方案已被全球近400家客戶採用。如需瞭解更多資訊，請造訪www.transphormusa.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含的某些陳述並非歷史事實，而是美國《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴隨著以下詞彙：「認為」、「可能」、「將」、「估計」、「繼續」、「預計」、「打算」、「期望」、「應該」、「想要」、「計畫」、「預測」、「潛力」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」、「擬訂」、「預期」、「可能帶來」以及類似的預測或指示未來事件或趨勢的表達，或者並非歷史事件的陳述。除本新聞稿中包含的當前或歷史事實的陳述外，所有陳述，包括關於我們的技術無與倫比的準確性和我們在全球部署產品的陳述，均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及重大的風險和不確定性，因而可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。這些因素中的大多數都不在Quanergy的控制範圍之內，也很難預測。可能造成此類差異的因素包括但不限於：國內外商業、市場、金融、政治和法律狀況的變化；消費者對Quanergy產品的總體需求水準；總體經濟狀況和其他影響消費者信心、偏好和行為的因素；全球貨幣、資本和信貸市場的中斷和波動；維持Quanergy證券在紐約證券交易所上市的能力；Quanergy客戶的財務實力；Quanergy實施其商業策略的能力；政府法規的變化、Quanergy面臨的訴訟索賠和其他意外損失；因新冠肺炎全球疫情以及政府採取的應對行動和限制性措施而對Quanergy的業務造成的中斷和其他影響；受全球新冠疫情等傳染病以及人們對健康的擔憂的影響，Quanergy供應商在供應鏈中的穩定性中斷以及消費者對其產品的需求的穩定性；全球氣候變遷趨勢可能對Quanergy及其供應商和客戶產生的影響；Quanergy保護專利、商標和其他智慧財產權的能力；Quanergy資訊系統遭到的任何入侵或中斷；電力和其他原材料及合約產品的價格、供應和品質的波動以及外匯波動；Quanergy利用潛在淨經營虧損結轉的能力；稅法和稅項負債、關稅、法律、法規、政治和經濟風險的變化；以及Quanergy向美國證券交易委員會提交文件中指明的其他風險和不確定性。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日時Quanergy的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Quanergy預計後續事件和發展將導致他們的評估發生變化。然而，儘管Quanergy可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Quanergy特別聲明，除法律規定之外，Quanergy並不承擔此項義務。

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