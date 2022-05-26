Quanergy被Audio Technology选中，为军事基地提供保护

加州桑尼维尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的激光雷达传感器和智能3D解决方案供应商Quanergy Systems, Inc. (NYSE: QNGY) (“Quanergy”)今天宣布，Audio Technology已经选择Quanergy在各种照明条件下提供周边入侵检测，以减少误报，提供实时跟踪和分类。

Quanergy为埃及的一个重要军事地点提供周边安全保护。该基础设施将使用Quanergy的M系列传感器及其强大的QORTEX DTC™感知软件，可以在复杂环境中准确跟踪人员。Quanergy的解决方案将领先的视频管理系统(VMS)技术与韩华 PTZ摄像机相结合，可覆盖7.7公里的围栏。该解决方案允许自动跟踪和划分特定区域的警报，与单独使用摄像机相比，精确度更高，距离更远。

Audio Technology总裁Emad Adly表示：“我们希望为关键基础设施提供顶级保护，Quanergy将提供基于3D激光雷达的周边入侵检测系统(PIDS)来保护关键基础设施。该系统被用于一个军事设施，起到了减少误报的作用。Quanergy技术在跟踪潜在威胁时能够进行实时跟踪，具有无与伦比的准确性。”

Quanergy Systems首席营销官Enzo Signore表示：“Quanergy基于3D激光雷达的周边入侵检测解决方案套件正在全球范围内部署，旨在确保安全的门禁控制、关键校园的可靠保护和人员安全。数据中心、能源公司和政府组织等关键基础设施正在考虑使用强大的3D激光雷达解决方案来增强其现有的基于摄像机的安全系统，以提高资产安全性并减少代价高昂的误报。”

如需了解更多信息，请访问www.cyberoptics.com。

关于Quanergy Systems, Inc.

Quanergy（NYSE：QNGY和QNGY.WS）的宗旨是为汽车和物联网应用创造功能强大、价格实惠的智能激光雷达解决方案，以增强用户的体验和安全性。Quanergy开发了唯一一款基于光学相控阵(OPA)技术的真正100%固态CMOS激光雷达传感器，以实现低成本、高可靠性的3D激光雷达解决方案的批量生产。借助Quanergy的智能激光雷达解决方案，各行各业的企业现在可以利用实时、先进的3D洞察来改变其运营方式，包括工业自动化、物理安全、智慧城市、智能空间等。Quanergy的解决方案已被全球近400家客户采用。如需了解更多信息，请访问www.transphormusa.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含的某些陈述并非历史事实，而是美国《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴有以下词语：“认为”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预计”、“打算”、“期望”、“应该”、“想要”、“计划”、“预测”、“潜力”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”、“拟订”、“预期”、“可能带来”以及类似的预测或指示未来事件或趋势的表达，或者并非历史事件的陈述。除本新闻稿中包含的当前或历史事实的陈述外，所有陈述，包括关于我们的技术无与伦比的准确性和我们在全球范围内部署产品的陈述，均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及重大的风险和不确定性，因而可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。这些因素中的大多数都不在Quanergy的控制范围之内，也很难预测。可能造成此类差异的因素包括但不限于：国内外商业、市场、金融、政治和法律状况的变化；消费者对Quanergy产品的总体需求水平；总体经济状况和其他影响消费者信心、偏好和行为的因素；全球货币、资本和信贷市场的中断和波动；维持Quanergy证券在纽约证券交易所上市的能力；Quanergy客户的财务实力；Quanergy实施其商业战略的能力；政府监管的变化、Quanergy面临的诉讼索赔和其他意外损失；因新冠肺炎全球疫情以及政府采取的应对行动和限制性措施而对Quanergy的业务造成的中断和其他影响；受全球新冠疫情等传染病以及人们对健康的担忧的影响，Quanergy供应商在供应链中的稳定性中断以及消费者对其产品的需求的稳定性；全球气候变化趋势可能对Quanergy及其供应商和客户产生的影响；Quanergy保护专利、商标和其他知识产权的能力；Quanergy信息系统遭到的任何入侵或中断；电力和其他原材料及合同产品的价格、供应和质量的波动以及外汇波动；Quanergy利用潜在净经营亏损结转的能力；税法和税项负债、关税、法律、监管、政治和经济风险的变化；以及Quanergy向美国证券交易委员会提交文件中指明的其他风险和不确定性。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日时Quanergy的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Quanergy预计后续事件和发展将导致他们的评估发生变化。然而，尽管Quanergy可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述，但Quanergy特别声明，除法律规定之外，Quanergy并不承担此项义务。

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