E-LAND Innople wybiera usługi wsparcia Rimini Street w zakresie oprogramowania SAP S/4 HANA

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), międzynarodowy dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP, a także partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj, że zespół E-LAND Innople, specjalizujący się w IT podmiot powiązany z południowokoreańskim konglomeratem E-Land Group, skorzysta z jego usług wsparcia w zakresie oprogramowania SAP. Decyzja ta poskutkuje radykalnym zmniejszeniem rocznych kosztów utrzymania po stronie E-LAND, uwalniając środki na opracowywanie nowych technologii informatycznych, transformację cyfrową i rozwój działalności w sieci.

Wsparcie Rimini Street zwiększa zwinność biznesową

E-LAND Innople dostarcza rozwiązania IT w różnych branżach, w tym branży modowej, dystrybucyjnej, hotelowej, restauracyjnej i budowlanej. Spółka odpowiada za obsługę IT w E-Land Group, w tym zarządzanie oprogramowaniem ERP, sztuczną inteligencję i Big Data, odgrywając czołową rolę w wielu pomyślnie realizowanych nowatorskich przedsięwzięciach inwestycyjnych w obszarze transformacji cyfrowej. Ponadto realizuje ona zwinną strategię innowacji mającą na celu szybkie reagowanie na zmiany w otoczeniu rynkowym i pojawianie się nowych technologii.

Wśród powodów, dla których zespół E-LAND Innople zainteresował się usługami Rimini Street, można wymienić oferowane przez nią możliwości w zakresie bezpieczeństwa, niezawodność i wysokiej klasy usługi wsparcia świadczone przez międzynarodowy zespół cieszący się w branży dużym uznaniem klientów. Wsparcie Rimini Street zapewniane jest w sposób uwzględniający specyficzne potrzeby biznesowe E-LAND Innople, w tym potrzebę ograniczenia kosztów w związku z czynnikami zewnętrznymi takimi jak pandemia, jak również podniesienia jakości usług. Spółkę szczególnie interesowała możliwość świadczenia przez Rimini Street usług wsparcia bez względu na to, czy producenci oprogramowania zakończyli zapewnianie pełnego wsparcia dla jego istniejących wersji.

Na początku inżynierowie Rimini Street przeprowadzili kompleksową analizę działalności i infrastruktury cyfrowej E-LAND Innople, w tym obszarów, które wymagały ograniczenia kosztów. W rezultacie Rimini Street pełniła funkcję autentycznego konsultanta w zakresie IT, dając coś więcej niż tylko zewnętrzne wsparcie zorientowane na uzyskanie oszczędności.

„E-LAND Innople poszukiwał sposobów na zmniejszenie kosztów utrzymania oprogramowania ERP po wykazaniu w wewnętrznej kontroli możliwości wprowadzenia zmian w utrzymaniu SAP, które prowadziłyby do radykalnego obniżenia kosztów operacyjnych - powiedział Kim Ji-won, dyrektor generalny E-LAND Innople. - Oszczędności to tylko jeden z aspektów tego przedsięwzięcia. Przydzieleni do projektu inżynierowie SAP z Rimini Street wykazują się błyskawicznym reagowaniem i rozwiązywaniem problemów, co pozwala nam na szybsze i efektywniejsze podejmowanie decyzji biznesowych”.

W ramach współpracy z Rimini firma E-LAND Innople nie tyko otrzymuje doskonałe usługi wsparcia, ale również znacznie ogranicza koszty utrzymania systemu ERP dzięki szybkiemu i profesjonalnemu rozwiązywaniu problemów w obszarze IT. Dzięki oszczędnościom E-LAND Innople będzie mogła skupić się na wprowadzeniu obecnej usługi w innych podmiotach należących do E-Land Group, a także udoskonaleniu własnych usług integracji oprogramowania z systemami firm dystrybucyjnych, modowych i logistycznych należących do E-Land Group, w tym systemami SAP ERP.

Wyższy poziom wsparcia potrzeb biznesowych

E-LAND Innople współpracuje bezpośrednio z przydzielonymi inżynierami, którzy gwarantują błyskawiczną i profesjonalną obsługę w zakresie wsparcia i utrzymania. Podobnie do wszystkich klientów Rimini Street E-LAND Innople czerpie korzyści z oferowanego przez Rimini wysokiej klasy elastycznego modelu wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, w tym z najlepszej w branży umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi (SLA), która przewiduje 10-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich niecierpiących zwłoki zdarzeń o Priorytecie 1 oraz całoroczną i całodobową dostępność miejscowych inżynierów udzielających wsparcia we wszystkich problemach związanych z oprogramowaniem. Podobnie jak wszystkim klientom, również E-LAND Innople przydzielono głównego specjalistę ds. wsparcia z ok. 20-letnim doświadczeniem w obsłudze oprogramowania dla przedsiębiorstw oraz działający przy nim zespół specjalistów funkcjonalnych i technicznych.

„Większość czołowych firm w Korei, w tym E-LAND Innople, skupia się na wdrażaniu innowacji w warunkach silnej konkurencji rynkowej - powiedział Hyungwook Kevin Kim, dyrektor regionalny Rimini Street w Korei. - Rimini Street pomaga klientom osiągnąć przewagę konkurencyjną i przyspieszyć rozwój działalności poprzez radykalne obniżenie kosztów utrzymania oprogramowania, która mają istotny udział w kosztach operacyjnych związanych z IT, i przeznaczenie powstałych w ten sposób oszczędności na kolejne innowacje biznesowe”.

Rimini Street cały czas rozwija swoją ofertę rozwiązań, które pozwalają organizacjom takim jak E-LAND Innople wytyczać inteligentne ścieżki długofalowego rozwoju działalności poprzez wsparcie w optymalizacji, rozwoju i transformacji ich infrastruktury technologicznej.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka wchodząca w skład indeksu giełdowego Russell 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i produktów dla przedsiębiorstw oraz wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd blisko 4,7 tys. organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.riministreet.com śledząc @riministreet na Twitterze lub profile firmy na Facebooku i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.