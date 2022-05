CasperLabs fournira un réseau ouvert et autorisé pour la mise en œuvre d’initiatives de blockchain pour le gouvernement du Telangana

Mrinal Manohar, co-founder & CEO, CasperLabs and Jayesh Ranjan, Principal Secretary, Information Technology, Electronics and Communications Department, Telangana. CasperLabs and State of Telangana will work together to promote building applications on the Casper blockchain technology infrastructure (Photo: Business Wire)

DAVOS, Suisse et HYDERABAD, Inde--(BUSINESS WIRE)--CasperLabs, un éditeur de premier plan de logiciels de blockchain pour le marché des entreprises, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec l’État indien du Telangana. Selon les conditions convenues, CasperLabs développera, mettra en place et exploitera le premier « réseau ouvert et autorisé » basé sur la Technologie Casper pour la mise en œuvre des initiatives de blockchain du gouvernement du Telangana. L’adoption par le Telangana de la technologie blockchain permettra aux décideurs politiques et aux responsables gouvernementaux de faciliter des processus gouvernementaux plus durables, plus efficaces et plus sécurisés, tout en ouvrant simultanément de nouvelles opportunités d’entrepreneuriat aux secteurs privé et public.

« L’État du Telangana est devenu un gouvernement à la pointe de la technologie et un leader mondial de la blockchain, reconnaissant le potentiel de cette technologie », a déclaré Mrinal Manohar, co-fondateur et PDG de CasperLabs. « Nous sommes fiers d’avoir été choisis comme le fournisseur de blockchain pour cet effort ambitieux, et nous sommes impatients de faire progresser l’adoption de la blockchain pour aider à améliorer la vie des citoyens de l’État du Telangana. »

Dans le cadre de cet accord, CasperLabs et le département ITE&C du gouvernement de Telangana travailleront ensemble pour promouvoir la création d’applications sur l’infrastructure de la technologie Casper déployée par CasperLabs. Le département ITE&C travaillera avec l’État et d’autres organisations selon les besoins pour faire en sorte que le réseau de blockchain de Casper dans le Telangana reste la chaîne préférée pour les applications de blockchain. Le Telangana soutiendra également CasperLabs dans le cadre des activités de réseautage et des introductions aux entreprises informatiques intéressées par les applications blockchain.

« Non seulement la blockchain de Casper offre-t-elle une technologie de pointe inégalée, mais elle apporte également des informations clés à l’industrie qui joueront un rôle déterminant dans nos efforts de développement de la blockchain », a déclaré Jayesh Ranjan, secrétaire principal du département des technologies de l’information, de l’électronique et des communications de l’État du Telangana. « Nous sommes ravis d’annoncer cette initiative et nous réjouissons à la perspective de créer de nouvelles opportunités qui profiteront tout à la fois à CasperLabs, à l’État du Telangana et à ses résidents. »

La blockchain de Casper abaisse la barrière à l’entrée de l’adoption de la blockchain en fournissant des services professionnels et un soutien aux entreprises qui forment une plateforme écoénergétique et durable. La blockchain de Casper est la seule blockchain entièrement décentralisée, hautement sécurisée et évolutive bénéficiant de la confiance de gouvernements, d’entreprises et de sociétés du classement Fortune 500 du monde entier.

Pour en savoir plus sur CasperLabs, rendez-vous sur www.casperlabs.io.

À propos de CasperLabs

CasperLabs, un éditeur de premier plan de logiciels de blockchain pour le marché des entreprises, réinvente la blockchain grâce à une solution durable. La société fournit également des services de développement, d’assistance et de conseil aux organisations s’appuyant sur le réseau Casper. Guidé par les principes de l’open source, CasperLabs s’engage à soutenir la prochaine vague d’adoption de la blockchain parmi les entreprises, et à fournir aux développeurs un cadre fiable et sécurisé pour créer des applications blockchain privées, publiques et hybrides. Son équipe possède une expérience approfondie des technologies d’entreprise, avec des anciens membres d’organisations telles que Google, Adobe, AWS, Dropbox et Microsoft, qui ensemble cumulent plus de cent années d’expérience. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.casperlabs.io.

À propos de Telangana

La province indienne du Telangana est considérée comme un modèle national du fait de ses politiques progressistes, de ses normes élevées de gouvernance et de son excellence dans l’exécution. C’est une destination incontournable pour les investisseurs de renom dans des secteurs tels que l’informatique, les sciences de la vie, l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile (y compris les véhicules électriques), la transformation des aliments, etc. Le Telangana offre un climat industriel agréable, des compétences de haute qualité, des politiques gouvernementales proactives et des avantages géographiques qui le rendent plus attrayant pour les investisseurs potentiels que d’autres États comparables. Les progrès remarquables de l’État sont réalisés sous la direction de l’honorable ministre en chef, K Chandrashekar Rao et du ministre de l’informatique, des industries et de l’administration municipale, K T Rama Rao. Pour en savoir plus, rendez-vous sur invest.telangana.gov.in.

