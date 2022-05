Vertragsabschluss zwischen BALYO und Auchan über das Management von 2 000 Paletten innerhalb seiner „Fulfillment“-Logistikplattform

ARCUEIL, Frankreich--(BUSINESS WIRE)--BALYO (FR0013258399, Tickersymbol: BALYO, PEA-PME-qualifiziert), Technologieführer im Bereich Konzeption und Entwicklung innovativer Roboterlösungen für Flurförderzeuge, gibt den Abschluss eines Vertrags mit Auchan bekannt, der das Management von mehr als 2 000 Paletten in seinem Logistik- und Vertriebszentrum vorsieht.

Auchan Retail Frankreich möchte die Einführung von Förderungsrobotern beschleunigen und beauftragt BALYO mit der autonomen Ein- und Auslagerung von 2 000 Paletten in großer Höhe innerhalb seiner Logistikplattform.

Zur Erinnerung: Das 2021 eingeweihte Zentrum ist seit Herbst 2021 mit einer Roboterflotte in Betrieb. Es handelt sich um eine traditionelle Logistikzelle, die früher von einem firmenexternen Logistikleiter betrieben und seitdem so umgebaut wurde, dass sie die Palettenbewegungen von Laderampe zu Laderampe völlig autonom abwickeln kann. Die Liefer- und Lagervorgänge werden dort unter realen Bedingungen durchgeführt, die denen von Logistiklagern oder Produktionsstätten entsprechen.

Die Kooperation mit Auchan sieht die Ein- und Auslagerung von mehr als 2 000 Paletten für einen verlängerbaren Zeitraum von 6 Monaten gemäß einem „as a service“-Angebot für die Palettenbewegung vor, d. h. dass entsprechend des Lager- und Bewegungsvolumens der Paletten bezahlt wird. Die Paletten werden drei Wochen lang in 1,9 m breiten Gängen für Schubmastroboter (maximale Höhe: 3,1 m) eingelagert, wobei bis zu 200 Paletten pro Tag über einen Zeitraum von acht Stunden eingelagert werden.

Pascal Rialland, CEO von BALYO: „Wir freuen uns sehr, einen so renommierten Einzelhändler wie Auchan in unserem Zentrum begrüßen zu dürfen. Mit diesem Standort hatte BALYO ein einzigartiges Projekt gestartet, um seinen zukünftigen Kunden eine Logistikplattform in einer realen Situation zu bieten. Diese Ende April begonnene Zusammenarbeit wird es den Teams von Auchan ermöglichen, die einfache Bedienung und den Mehrwert sehr konkret zu verfolgen, den die BALYO-Roboter in komplexen und vielfältigen Logistikumgebungen, insbesondere in großen Höhen, bieten. Dieser Vertrag ermöglicht es insbesondere den Einsatzteams, in engen und direkten Kontakt mit Robotern zu kommen, die Lernkurve in der Robotik um Monate oder sogar Jahre zu verkürzen und kompetent auf diese Weise zu arbeiten. In der industriellen Welt kann aufgrund der Tatsache, dass es unmöglich ist, sich kurzfristig am Standort mit Robotern auseinanderzusetzen, der Zeitraum zwischen den ersten Verhandlungen und der tatsächlichen Inbetriebnahme der Roboter über 12 Monate betragen. Bei diesem Vertrag vergingen weniger als drei Wochen zwischen dem ersten Austausch und der Einlagerung, und die Teams lernen sofort.“

Nächste Finanzmitteilung: Umsatz für das 1. Halbjahr 2022, 21. Juli 2022.

