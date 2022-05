BALYO signe un contrat avec Auchan pour la gestion de 2 000 palettes au sein de sa plateforme logistique « Fulfillment »

ARCUEIL, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

BALYO (FR0013258399, Mnémonique: BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce la signature d’un contrat avec Auchan pour la gestion de plus de 2 000 palettes au sein de son centre logistique de distribution.

Auchan Retail France souhaite ainsi accélérer l’adoption de robots de manutention et confie à BALYO le stockage et le déstockage autonome de 2 000 palettes en grande hauteur au sein de sa plateforme logistique.

Pour rappel, le centre inauguré en 2021 est opérationnel avec une flotte de robots depuis l’automne 2021. Il s’agit d’une cellule logistique traditionnelle anciennement opérée par un 3PL, transformée depuis afin de traiter le mouvement de palettes « quai à quai » de manière totalement autonome. Les opérations de livraison et de stockage y sont exécutées en conditions réelles, représentatives de celles d’entrepôts logistiques ou de sites de production.

Cette collaboration avec Auchan prévoit le stockage et le déstockage de plus de 2 000 palettes pendant une période de 6 mois reconductible, selon une offre au mouvement de palette « as a service », c’est-à-dire payée au stockage et au mouvement de palette. Les palettes seront mises en stock durant 3 semaines dans des allées pour robots à mât rétractable (3.1m) et étroites (1.9m), avec jusqu’à 200 palettes mises en stock par jour sur une durée de 8 heures.

Pascal Rialland, Président Directeur général de BALYO, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir un distributeur aussi prestigieux qu’Auchan au sein de notre centre. Avec ce site, BALYO avait lancé un projet unique afin de proposer une plateforme logistique en situation réelle pour ses futurs clients. Cette collaboration initiée fin avril va permettre aux équipes d’Auchan de suivre très concrètement la simplicité d’utilisation et la valeur ajoutée qu’apportent les robots BALYO dans des environnements logistiques complexes et diversifiés, notamment en grande hauteur. Ce contrat permet en particulier aux équipes opérationnelles d’être en contact étroit et immédiat avec des robots, de réduire de plusieurs mois, voire années, la courbe d’apprentissage en robotique et de s’engager en connaissance de cause. Dans le monde industriel, l’impossibilité de se confronter in situ et à court terme avec les robots peut porter à plus de 12 mois la durée qui sépare les discussions initiales de la mise en route effective des robots. Dans le cadre de ce contrat, moins de 3 semaines se sont écoulées entre les premiers échanges et la mise en stock et les équipes apprennent immédiatement ».

***

Prochaine publication financière : chiffre d’affaires du 1er semestre 2022, le 21 juillet 2022.

À PROPOS DE BALYO

Dans le monde entier, les hommes méritent des emplois enrichissants et créatifs. Chez BALYO, nous pensons que les mouvements de palettes chez les industriels et sites de fabrication devraient être confiés à des robots entièrement autonomes. Pour concrétiser cette ambition, BALYO transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Notre système de géo-navigation permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments, sans nécessiter d'infrastructure supplémentaire. Pour accélérer la conversion du marché de la manutention vers l'autonomie, BALYO a conclu deux partenariats mondiaux avec Kion Group AG (maison mère de la société Fenwick-Linde) et Hyster-Yale Group. Une gamme complète de robots, disponibles dans le monde entier, a été développée pour la quasi-totalité des applications traditionnelles de stockage : robots-tracteurs, -transpalettes, -gerbeurs, -mât rétractable et - VNA. BALYO et ses filiales à Boston et Singapour servent des clients en Amérique, en Europe et en Asie-Pacifique. La société est cotée sur Euronext depuis 2017 et son chiffre d'affaires a atteint 21,8 millions d'euros en 2021. Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com.