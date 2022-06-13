Asda選擇Blue Yonder訂單管理系統，加速全渠道零售轉型

英格蘭里茲、亞利桑那州斯科茨代爾、芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Asda是英國領先的零售商，在市場中擁有獨特的地位。繼去年選擇Blue Yonder幫助其實現端到端供應鏈和零售業務數位化轉型後，Asda再度攜手Blue Yonder，透過選擇Luminate® Commerce解決方案對其訂單管理能力進行現代化改造，繼續推動其零售業務轉型。Asda還將與Blue Yonder的技術聯盟合作夥伴、領先的配送和履行雲端平台Bringg合作，使供應鏈的各個環節協調有序、順暢銜接。

Asda經營多家超級購物中心、大賣場和小型超市。同時，該零售商還經營多家加油站和Asda Living商店，後者主要銷售其備受歡迎的George自有品牌服裝和家用百貨系列。該公司擁有超過14萬名員工，每週超過1,600萬人在其線上及線下門市購物。

透過Blue Yonder的訂單管理(OMS)微服務，Asda將能夠：

更快地處理訂單，以改善客戶體驗。

讓消費者從購物的一開始就能看到商品的即時庫存顯示，並提供預購訂單履行選項。

貫穿整個供應鏈，任何時間皆能透過任一通路滿足顧客需求。

為選擇宅配和門市自取的終端消費者提供動態上架選項。

Asda資訊長Carl Dawson表示：「全通路是公司策略和客戶價值主張的核心，我們希望透過全通路零售提供美妙的客戶體驗和順暢的用戶旅程。Blue Yonder的OMS微服務讓我們留下了極其深刻的印象，我們將在雜貨、服裝和日用百貨部門部署這項服務。」

憑藉Blue Yonder由機器學習和人工智慧驅動的靈活OMS微服務，Asda將從透過高效率的訂單履行以提供具有吸引力的購物體驗開始，最佳化整個一鍵配送流程。在Bringg的幫助下，Asda將能夠最佳化其最後一哩配送業務，準時送達以滿足客戶期望。這兩家公司將共同幫助Asda提升宅配服務、線上購物線下取貨服務，並擴展快遞電商平台等新通路。

Blue Yonder商務副總裁Gael Ramaen表示：「從最初到最後一哩配送，Asda正在引領以顧客為中心的顛覆性零售業務轉型。我們非常興奮能夠進一步拓展與Asda的合作關係，將電子商務與真正的全渠道零售格局連結起來。我們現代化的OMS微服務能夠在市場上的最高訂單量下進行擴充、履行和作業。我們的OMS微服務、軟體即服務(SaaS)原生、API優先型元件利用最新技術和設計，旨在幫助我們的客戶加速轉型。我們相信，我們將幫助Asda繼續推動業務現代化轉型，努力滿足客戶的價值主張。」

Bringg聯盟副總裁Nikolai Avrutov表示：「更快、更簡便、需求回應度更高的訂單協調、配送和履行具有非常大的挑戰，也十分複雜。為了在這些方面實現顛覆性的能力提升，零售商需要其技術供應商攜手並進，透過緊密合作和策略性的共同創新，不斷為共同的客戶提高服務標準。我們很榮幸能夠與Blue Yonder一同幫助Asda實現這一目標。」

更多資源：

深入瞭解Luminate Commerce和訂單管理(OMS)微服務

深入瞭解如何透過移轉至雲端來實現供應鏈數位化轉型

深入瞭解Bringg的Delivery Hub如何輕鬆改變訂單配送協調

關於Asda Stores Ltd.

Asda是英國第三大超市品牌，1960年代成立於約克郡。2021年，Asda被Issa Brothers和TDR Capital Ltd收購。

每週，超過1,600萬人光顧Asda的640家連鎖商超，包括Asda Supercentre、Asda Superstore、Asda Supermarket、Asda Living商店和Asda獨立加油站。超過14萬名員工為其客戶供服務。顧客同樣可選擇www.asda.com和www.george.com線上下單，訂單可配送至英國99%的家庭以及538個線下提貨點。

Asda的主要辦公地點位於約克郡里茲，其George服裝部門位於萊斯特郡路德維思(Lutterworth)。

關於Bringg

Bringg利用其以資料為主導的配送和履行雲端平台幫助企業擴充並最佳化物流作業。透過Bringg雲端平台，零售商和物流供應商能夠迅速採用創新的配送和履行模式，以最大程度提升客戶體驗、最佳化物流作業並擴展商業通路，最終實現成長。全球50多個國家的許多世界知名品牌利用Bringg的平台，透過多種配送模式，以最高效率提供完美的最後一哩體驗。https://www.bringg.com

關於Blue Yonder

Blue Yonder 是全球領先的數位化供應鏈和全管道訂單交付供應商。我們的智慧型端對端平臺可幫助零售商、製造商和物流商流暢地預測、回應和履行客戶需求。攜手 Blue Yonder，您將能進一步優化數據、供應鍊和零售運營，做出自動化程度更高、協調性更出色、盈利能力也更強的業務決策，推動企業可持續成長。Blue Yonder - Fulfill your Potential™ blueyonder.com

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