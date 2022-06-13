Asda选择Blue Yonder订单管理系统，加速全渠道零售转型

英格兰利兹、亚利桑那州斯科茨代尔、芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Asda是英国领先的零售商，在市场中拥有独特的地位。继去年选择Blue Yonder助其实现端到端供应链和零售业务数字化转型后，Asda再度携手Blue Yonder，通过选择Luminate® Commerce解决方案对其订单管理能力进行现代化改造，继续推进其零售业务转型。Asda还将与Blue Yonder的技术联盟合作伙伴、领先的配送和订单交付云平台Bringg合作，使供应链的各个环节协调有序、无缝衔接。

Asda拥有多家超级购物中心、大卖场和小型超市。同时，该零售商还运营着多家加油站和Asda Living商店，后者主要销售其备受欢迎的George自有品牌服装和家用百货系列。该公司拥有超过14万名员工，每周超过1,600万人在其线上及线下门店购物。

借助Blue Yonder的订单管理(OMS)微服务，Asda将能够：

更快地处理订单，改善客户体验。

让消费者从购物一开始就能看到商品的实时库存信息，并能灵活选择订单交付方式。

连通整个供应链，提升在任何时间通过任意渠道满足顾客需求的能力。

为选择送货上门和门店自提的终端顾客提供动态排期选项。

Asda首席信息官Carl Dawson表示：“全渠道是公司战略和客户价值主张的核心，我们希望通过全渠道零售提供美妙的客户体验和无缝的用户购物旅程。Blue Yonder的OMS微服务给我们留下了极其深刻的印象，我们将在杂货、服装和日用百货部门部署这项服务。”

借助Blue Yonder由机器学习和人工智能驱动的灵活OMS微服务，Asda将从通过高效的订单交付提供具有吸引力的购物体验开始，优化整个一键配送流程。在Bringg的帮助下，Asda将能够优化其最后一公里配送业务，按时送达，满足客户期望。这两家公司将共同帮助Asda提升送货上门服务、线上购物线下提货服务，并扩展快递电商平台等新渠道。

Blue Yonder商务副总裁Gael Ramaen表示：“从最初到最后一公里配送，Asda正在引领以顾客为中心的颠覆性零售业务转型。我们非常激动能够进一步拓展与Asda的合作关系，将电子商务与真正的全渠道零售格局联系起来。我们现代化的OMS微服务能够在市场上的最高订单量下进行扩展、交付和运行。我们的OMS微服务、软件即服务(SaaS)原生、API优先型组件等利用最新技术和设计，能够帮助客户加速转型。我们相信，我们将帮助Asda继续推进业务现代化转型，努力满足客户的价值主张。”

Bringg联盟副总裁Nikolai Avrutov表示：“更快、更简便、需求响应度更高的订单协调、配送和交付具有非常大的挑战，也十分复杂。为了在这些方面实现颠覆性的能力提升，零售商需要与技术供应商携手并进，通过紧密合作和战略性的共同创新，不断提高客户服务标准。我们很荣幸能够与Blue Yonder一同帮助Asda实现这一目标。”

更多资源：

深入了解Luminate Commerce和订单管理(OMS)微服务

深入了解如何通过迁移至云来实现供应链数字化转型

深入了解Bringg的Delivery Hub如何轻松改变订单配送协调

关于Asda Stores Ltd.

Asda是英国第三大超市品牌，20世纪60年代成立于约克郡。2021年，Asda被Issa Brothers和TDR Capital Ltd收购。

每周，超过1,600万人光顾Asda的640家连锁商超，包括Asda Supercentre、Asda Superstore、Asda Supermarket、Asda Living商店和Asda独立加油站。超过14万名员工为其客户供服务。顾客同样可选择www.asda.com和www.george.com在线下单，订单可配送至英国99%的家庭以及538个线下提货点。

Asda的主要办公地点位于约克郡利兹，其George服装部门位于莱斯特郡拉特沃思。

关于Bringg

Bringg利用其以数据为主导的配送和订单交付云平台帮助企业扩展并优化物流作业。借助Bringg云平台，零售商和物流供应商能够迅速采用创新的配送和交付模式，最大程度提升客户体验、优化物流作业并扩展业务渠道，最终实现增长。全球50多个国家的众多世界知名品牌都在利用Bringg的平台，通过多种配送模式，以最高效率提供完美的最后一公里体验。https://www.bringg.com

关于Blue Yonder

Blue Yonder 是全球领先的数字化供应链转型和全渠道订单交付提供商。我们的智能化端到端平台帮助零售商、制造商和物流商无缝预测、响应和履行客户需求。携手 Blue Yonder，您将能进一步优化数据、供应链和零售运营，做出自动化程度更高、协同性更出色、盈利能力也更强的业务决策，推动企业可持续增长。Blue Yonder - Fulfill your Potential™ blueyonder.com

“Blue Yonder”为Blue Yonder Group, Inc.所持有的商标或注册商标。本文件中提及的任何涉及“Blue Yonder”名称的贸易、产品或服务名称均为Blue Yonder Group, Inc.的商标和/或财产。所有其他公司和产品名称可能是与之相关联的公司的商标、注册商标或服务商标。

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