  Asda seleciona OMS da Blue Yonder para acelerar sua transformação omnicanal

LEEDS, Inglaterra e SCOTTSDALE, Arizona e CHICAGO, Illinois--(BUSINESS WIRE)--Após selecionar a Blue Yonder no ano passado para transformar digitalmente sua cadeia logística e operações de ponta a ponta. Asda, uma das principais varejistas da Grã-Bretanha, com uma posição única no mercado, continua sua jornada de transformação com a Blue Yonder, selecionando as soluções Luminate® Commerce para modernizar sua gestão de pedidos (OMS). Asda também fará parceria com a Bringg, uma aliada tecnológica Blue Yonder e a plataforma líder de entrega e atendimento na nuvem, para tornar cada elemento da cadeia logística integrada, conectada e orquestrada.

Asda é formada por hipermarcados, superlojas e pequeños supermercados. A varejista também administra postos de gasolina e lojas Asda Living, que oferecem suas populares linhas de roupas e artigos domésticos George. A empresa conta também com mais de 140.000 colaboradores atendendo semanalmente seus mais de 16 milhões de clientes que fazem compras em suas lojas física e on-line.

Com os microsserviços de gestão de pedidos (OMS) da Blue Yonder, Asda poderá:

Processar pedidos mais rapidamente para melhorar a experiência do cliente.

Fornecer aos clientes visibilidade do inventário em tempo real desde o início da experiência de compra, bem como opções de atendimento pre-sourcing.

Conectar-se com toda a cadeia de suprimentos, considerando a capacidade de atender a demanda em qualquer canal e a qualquer momento.

Fornecer opções dinâmicas de alocação ao cliente final para entregas em domicílio e retirada na loja.

“O omnicanal está no centro de nossa estratégia e proposta ao cliente, onde queremos ofrecer uma ótima experiência ao cliente e uma jornada de compra perfeita. Ficamos extremamente impressionados com os microsserviços OMS da Blue Yonder, que implantaremos em nossos segmentos de mercearia, vestuário e otros tipos de mercadorias em geral”, disse Carl Dawson, diretor de informações da Asda.

Os microsserviços OMS flexíveis da Blue Yonder, alimentados por machine learning e inteligência artificial, ajudarão a Asda a otimizar toda a jornada, desde o click até a entrega, começando com uma experiência envolvente do cliente por meio do atendimento eficiente de pedidos. Com a Bringg, a Asda poderá otimizar suas operações de última milha para entregar no prazo para atender às expectativas dos clientes. A combinação apoiará o serviço de entrega à domicílio, click & collect, além de otros novos canais e plataformas.

“Asda está liderando uma transformação de varejo revolucionária focada no cliente da primeira à última milha. Estamos muito empolgados em estender nosso relacionamento com Asda em uma área onde estamos conectando o ecommerce com um verdadeiro cenário omnicanal. Nossos modernos microsserviços OMS são projetados para dimensionar, executar e operar sob os maiores volumes vistos no mercado. Nossos microsserviços OMS, nativos em SaaS e APIs aproveitam a mais recente tecnologia e engenharia para acelerar as transformações de nossos clientes. Acreditamos que isso ajudará Asda a continuar modernizando seus negócios e investindo em sua proposta ao cliente”, disse Gael Ramaen, vice-presidente da Blue Yonder.

“Os desafios e complexidades da orquestração, entrega e atendimento de pedidos mais rápidos, convenientes e sob demanda são grandiosos”, disse Nikolai Avrutov, vice-presidente de alianças da Bringg. “Para alcançar recursos revolucionários nessas frentes, os varejistas precisam que seus fornecedores de tecnologia trabalhem juntos e elevem incansavelmente o padrão para seus clientes por meio de uma estreita colaboração e inovação estratégica conjunta. Estamos orgulhosos de fazer exatamente isso com a Blue Yonder para Asda.”

Outros materiais de consulta:

Sobre a Asda Stores Ltd.

Fundada na década de 1960 em Yorkshire, Asda é a terceira maior rede de supermercados do Reino Unido e foi adquirida pela Issa Brothers e TDR Capital Ltd em 2021.

A cada semana, mais de 16 milhões de clientes visitam suas 640 lojas – incluindo supercentros, superlojas, supermercados, lojas Asda Living e postos de gasolina autônomos – e são atendidos por mais de 140.000 colaboradores. www.asda.com e www.george.com atendem a 99% dos lares do Reino Unido e em seus 538 locais ‘clique & Collect” em todo o Reino Unido.

Seu escritório principal está em Leeds, Yorkshire e sua divisão de roupas George está em Lutterworth, Leicestershire.

Sobre a Bringg

A Bringg ajuda as empresas a expandir e otimizar suas operações de logística com nossa plataforma de entrega e atendimento em nuvem orientada por dados. Com a Bringg, varejistas e fornecedores de logística podem rapidamente habilitar modelos inovadores de entrega e atendimento que maximizam a experiência do cliente, otimizam as operações de logística e dimensionam os canais de negócios para o crescimento. Algumas das marcas mais conhecidas do mundo em mais de 50 países usam a plataforma da Bringg para oferecer a experiência perfeita de última milha com eficiência máxima em vários modelos de entrega. https://www.bringg.com

Sobre a Blue Yonder

A Blue Yonder é líder mundial em Supply Chain digital e atendimento de comércio omnicanal. Nossa plataforma inteligente de ponta a ponta permite que varejistas, fabricantes e operadores logísticos prevejam, gerenciem e atendam às demandas dos clientes de maneira integrada. Com a Blue Yonder, você pode tomar decisões de negócios mais automatizadas e lucrativas que proporcionam maior crescimento e as experiências de cliente sejam reinventadas. Blue Yonder - Realize seu potencial™ blueyonder.com

“Blue Yonder” é uma marca comercial ou marca registrada do Blue Yonder Group, Inc. Qualquer nome comercial, produto ou serviço mencionado neste documento usando o nome “Blue Yonder” é uma marca comercial e/ou propriedade do Blue Yonder Group, Inc. Todos os outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais, marcas registradas ou marcas de serviço das empresas às quais estão associados.

