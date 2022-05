Asda choisit la solution de gestion des commandes (OMS) de Blue Yonder pour accélérer sa transformation omnicanale

LEEDS, Angleterre, SCOTTSDALE, Arizona, et CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Après avoir sélectionné Blue Yonder l’année dernière afin de supporter la transformation digitale de sa supply chain et ses opérations en magasin, Asda, l’un des leaders de la grande distribution britannique, avec une position unique sur son marché, poursuit son parcours de transformation de son activité de distribution aux côtés de Blue Yonder, en choisissant les solutions Luminate® Commerce pour moderniser ses capacités en matière de gestion des commandes. Asda s’associera également avec Bringg, partenaire technologique de Blue Yonder, et fournisseur de la plateforme cloud leader de livraison et d’exécution, pour rendre chaque élément de la chaîne d'approvisionnement à la fois fluide, connecté et orchestré.

Asda possède des supercentres, des hypermarchés et de petits supermarchés. Le distributeur gère également des stations-service ainsi que les boutiques Asda Living, qui proposent ses gammes populaires de vêtements et d'articles pour la maison, baptisées George. L’entreprise emploie plus de 140 000 collaborateurs au service de plus de 16 millions de clients, qui achètent dans ses boutiques et en ligne chaque semaine.

Grâce aux microservices de gestion des commandes (OMS) de Blue Yonder, Asda pourra :

Traiter les commandes plus rapidement afin d’améliorer l’expérience client.

Fournir aux clients une visibilité en temps réel sur les stocks dès le début du parcours d’achat, ainsi que des options d'exécution de pré-approvisionnement.

Se connecter à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, en tenant compte de la capacité à répondre à la demande sur n'importe quel canal, à tout moment.

Fournir au client final des options de créneaux dynamiques pour les livraisons à domicile et le retrait en magasin.

« L'omnicanal est au cœur de notre stratégie et de notre proposition client, où nous voulons offrir la meilleure expérience client et un parcours utilisateur fluide. Nous avons été extrêmement impressionnés par les micro-services OMS de Blue Yonder, que nous allons déployer dans l’ensemble de nos segments, de l’alimentaire à la mode et aux autres produits», a déclaré Carl Dawson, Chief Information Officer chez Asda.

Avec les microservices de gestion des commandes (OMS) de Blue Yonder, soutenus par l’apprentissage machine et l’intelligence artificielle, Asda va optimiser l’ensemble de son parcours client, depuis l’achat en ligne jusqu’à la livraison, en offrant une expérience client attrayante et transparente grâce à une exécution efficace des commandes. Avec Bringg, Asda optimisera ses opérations du dernier kilomètre afin de livrer dans les délais et répondre aux attentes de ses clients. Ensemble, ces solutions soutiendront les services d’Asda de livraison à domicile, de retrait en magasin, ainsi que le développement de ses nouveaux canaux, tels que les plateformes de commerce express.

« Asda mène une transformation révolutionnaire de ses activités de vente au détail, en se focalisant sur le client, du premier au dernier kilomètre. Nous sommes heureux de pouvoir développer notre relation avec Asda dans un domaine où nous connectons le commerce électronique à un véritable univers omnicanal. Nos microservices de gestion des commandes (OMS) de dernière génération sont conçus pour évoluer, exceller et fonctionner avec les volumes les plus élevés du marché. Nos microservices OMS, nativement SaaS et axés prioritairement sur les API, tirent parti des dernières technologies et techniques pour accélérer la transformation de nos clients. Ces solutions permettront à Asda de poursuivre la modernisation de ses activités, et d’investir dans son offre client », a déclaré Gael Ramaen, vice-président commerce chez Blue Yonder.

« Les défis et la complexité de la mise en place d’une livraison et d’une exécution des commandes plus rapides, plus pratiques et à la demande, sont considérables », a déclaré Nikolai Avrutov, vice-président des alliances chez Bringg. « Pour atteindre des capacités révolutionnaires sur tous ces fronts, les distributeurs ont besoin que leurs fournisseurs technologiques travaillent ensemble en étroite collaboration, et placent sans relâche la barre toujours plus haut pour leurs clients communs, grâce à une co-innovation stratégique. Nous sommes fiers de faire exactement cela pour Asda aux côtés de Blue Yonder. »

À propos d’Asda Stores Ltd.

Créée dans les années 1960 dans le Yorkshire, Asda est le troisième plus grand supermarché du Royaume-Uni. La société a été acquise par Issa Brothers et TDR Capital Ltd en 2021.

Chaque semaine, plus de 16 millions de clients se rendent dans ses 640 magasins, qui incluent des supercentres, des hypermarchés, des supermarchés, les boutiques Asda Living et des stations-service indépendantes, et sont servis par plus de 140 000 collaborateurs. www.asda.com et www.george.com livrent des produits auprès de 99 % des foyers britanniques, et dans 538 sites de retrait au Royaume-Uni.

Ses bureaux sont basés à Leeds, dans le Yorkshire, tandis que la division d’habillement George est basée à Lutterworth, dans le Leicestershire.

À propos de Bringg

Bringg permet aux entreprises d’évoluer et d’optimiser leurs opérations logistiques grâce à sa plateforme cloud de livraison et d’exécution basée sur les données. En utilisant Bringg, les distributeurs et prestataires logistiques bénéficient rapidement de modèles de livraison et d’exécution innovants, qui maximisent l’expérience client, optimisent les opérations logistiques et favorisent la croissance des canaux commerciaux. Quelques-unes des marques les plus célèbres au monde, dans plus de 50 pays, utilisent la plateforme de Bringg pour délivrer une expérience parfaite du dernier kilomètre, avec une efficacité maximale, et sur plusieurs modèles de livraison. https://www.bringg.com

À propos de Blue Yonder

Blue Yonder est le leader mondial de la chaîne d’approvisionnement numérique et de l’exécution commerciale omnicanale. Notre plateforme intelligente de bout en bout permet aux distributeurs, fabricants et fournisseurs de services logistiques de prédire, traiter et exécuter de manière fluide la demande des clients. Grâce à Blue Yonder, vous avez la possibilité de prendre des décisions commerciales plus automatisées et plus rentables, assurant une croissance supérieure et des expériences clients réinventées. Blue Yonder - Fulfill your Potential™ blueyonder.com

