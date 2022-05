L’événement Assent Evolve 2022 accueillera parmi ses invité(e)s d’honneur, madame Beth Comstock, auteure et ancienne vice-présidente de GE, ainsi que plusieurs spécialistes en durabilité de la chaîne d’approvisionnement.

Assent has announced its annual conference, Assent Evolve 2022, to be held virtually on June 8, 2022 in North America.

Assent has announced its annual conference, Assent Evolve 2022, to be held virtually on June 8, 2022 in North America.

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Assent inc. (Assent), un leader quant à la gestion de la durabilité de la chaîne d’approvisionnement, a dévoilé le contenu de sa conférence annuelle, Assent Evolve 2022, qui aura lieu en ligne le 8 juin 2022, en Amérique du Nord.

Ce sera un événement virtuel d’une journée qui réunira les plus grands expert(e)s du monde entier, afin de présenter un survol de l’avenir de la durabilité de la chaîne d’approvisionnement des fabricants de produits complexes. Assent Evolve proposera des conférences et des ateliers animés par des leaders du domaine de la fabrication durable, de la conformité des produits et aussi des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). L’ensemble du contenu sera adapté aux professionnel(le)s responsables de la conformité, de la durabilité et de la chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’aux ingénieur(e)s et aux cadres. Beth Comstock, auteure, conseillère et ancienne vice-présidente de GE, présidera l’événement à titre honorifique.

« Je suis honorée de participer à la conférence d’Assent Evolve cette année, à titre d’invitée spéciale. Il est formidable de se joindre à un événement qui rassemble un si grand nombre de leaders, qui s’efforcent d’intégrer des pratiques durables dans les chaînes d’approvisionnement, » a déclaré Mme Comstock. « Au cours de ma carrière chez GE, j’ai pu constater par moi-même le besoin de solutions innovantes pour relever les défis quant à la durabilité. Il existe d’énormes possibilités pour les fabricants de produits complexes de tirer parti des données de leur exploitation et de leur chaîne d’approvisionnement, afin de se préparer à l’évolution des normes de durabilité et pour faire prospérer leur entreprise au cours des prochaines décennies ».

Outre la discussion en direct avec Mme Comstock, Assent Evolve 2022 offrira des séances dirigées par des expert(e)s en durabilité essentielle et en conformité des produits pour les fabricants de produits complexes, notamment :

• Level Up: (Amélioration des résultats :) Creating A Maturing Supply Chain Program (Créer un programme de chaîne d’approvisionnement évolutif) • It Takes a (Global) Village: (Il faut un village [mondial] :) Avoiding Supply Chain Disruption (Éviter les perturbations de la chaîne d’approvisionnement) • Product Compliance, Sustainability, and ESG: (Conformité des produits, durabilité et questions environnementales, sociales et de gouvernance, ESG :) How it’s all Connected (Les liens entre tous ces éléments) • ESG: (questions environnementales, sociales et de gouvernance, ESG :) Where Should Complex Manufacturers Start? (Par où les fabricants de produits complexes devraient-ils commencer?) • Grow Better: (Susciter une meilleure croissance :) Attracting Investors with ESG (Comment attirer les investisseurs grâce aux questions environnementales, sociales et de gouvernance, ESG) • Evolutions in Supply Chain Sustainability: (Évolution quant à la durabilité de la chaîne d’approvisionnement :) Hot Topics (Sujets d’actualité)

« Les pressions et les préoccupations quant aux questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et aux pratiques commerciales durables ne font que commencer; ce qui bouleverse la façon dont les fabricants mènent leurs activités », a indiqué Andrew Waitman, PDG d’Assent. « C’est pourquoi nous apportons des améliorations à notre événement phare : pour mettre en évidence les incidences et les progrès mesurables liés à ce changement. Nous sommes ravis de partager de nouvelles perspectives quant aux sujets essentiels touchant la gestion de la durabilité de la chaîne d’approvisionnement lors de l’événement d’Assent Evolve 2022, englobant notamment la présentation d’entreprises qui lancent leurs programmes quant aux questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), qui se servent de mesures spécifiques et qui réalisent rapidement des progrès tangibles vers des résultats plus durables, comportant des données factuelles précieuses pour toutes les parties prenantes ».

Dans le cadre de son action en faveur du développement durable, l’entreprise Assent s’est également engagée à planter un arbre pour chaque personne inscrite à l’événement.

Pour plus de détails au sujet de l’événement et pour procéder à votre inscription, consultez le site Web d’Assent Evolve.

À propos d’Assent inc.

Assent offre aux fabricants de produits complexes une solution de gestion de la durabilité de la chaîne d’approvisionnement, visant à les aider à commercialiser mondialement des produits créés de façon responsable. Comme les chaînes d’approvisionnement n’ont jamais été conçues dans une optique de durabilité, Assent intervient à plusieurs niveaux : des fournisseurs de pièces, aux composantes de ces pièces et plus encore, afin de dresser un portrait complet du génome complexe de la fabrication. Façonnée par plusieurs intervenants du secteur, l’entreprise Assent sert de tremplin à la durabilité interentreprises. L’entreprise Assent, dont le siège social se trouve à Ottawa, au Canada, emploie plus de 900 personnes qui se consacrent à la résolution de problèmes pour des clients dans le monde entier. Assent révèle ce qui est dissimulé, confirme ce qui est efficace et aide à éliminer les surprises indésirables, afin que les entreprises de fabrication de produits complexes et avant-gardistes du monde entier puissent devenir des entreprises plus durables. Pour en savoir plus au sujet de la durabilité intégrale,de la conformité des produits quant aux questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) , consultez les informations à l’adresse Web suivante : assent.com ou joignez-vous à notre équipe par le biais de la section Carrières Assent.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.