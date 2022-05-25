Andersen Global與比利時法律事務所簽署合作協定

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global宣佈與比利時全方位服務型法律事務所Seeds of Law簽署合作協定，充實了Andersen Global在該國平臺的法律業務。

Seeds of Law成立於2009年，由合夥人及共同創辦人Leo Peeters與Koen De Puydt領導，專精於企業法和商法、房地產、購併、銀行與金融、公共法、破產和訴訟等領域。事務所擁有10名合夥人及20多名專業人士，在布魯塞爾、根特和安特衛普設有辦公室。

Leo表示：「為客戶提供創新的策略性解決方案以協助它們達成目標是本事務所的基本價值觀。我們與Andersen Global的合作進一步鞏固了事務所團隊保持地區競爭優勢、提供一流服務的承諾。我們期待與本地區以及全球的現有成員和合作事務所合作。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「Seeds of Law因其深厚經驗、市場知識以及為客戶提供獨立和綜效服務的能力而備受讚譽。比利時是我們歐洲平臺中的關鍵市場，Leo和Koen及其團隊將為我們在該地區的平臺帶來卓越的互補業務能力。」

Andersen Global是一家國際組織，其在法律上各自獨立的成員公司由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾1萬名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾343個地點發展業務。

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