Andersen Global与比利时律所签署合作协议

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global宣布与比利时全服务型律所Seeds of Law签署合作协议，充实了Andersen Global在该国平台的法律业务。

Seeds of Law成立于2009年，由合伙人及联合创始人Leo Peeters与Koen De Puydt执掌，专长于企业法和商法、房地产、并购、银行与金融、公共法、破产和诉讼等领域。律所拥有10名合伙人及20多名专业人士，在布鲁塞尔、根特和安特卫普设有办公室。

Leo表示：“向客户交付实现其目标所需的创新战略解决方案，是我们律所的基本价值观。我们与Andersen Global的合作进一步巩固了律所团队保持地区竞争优势、提供一流服务的承诺。我们期待与本地区以及全球范围内的现有成员律所和合作律所开展合作。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“Seeds of Law因其深厚经验、市场知识以及为客户提供独立和协同服务的能力而备受赞誉。比利时是我们欧洲平台中的关键市场，Leo和Koen及其团队将为我们在该地区的平台带来卓越的互补业务能力。”

Andersen Global是一家国际组织，其在法律上各自独立的成员公司由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球拥有逾1万名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾343个网点开展业务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。