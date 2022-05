Andersen Global voegt advocatenfirma in België toe via een samenwerkingsovereenkomst

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global kondigt een samenwerkingsovereenkomst aan met Seeds of Law, een full-service advocatenfirma in België. Voegt juridische capaciteiten toe aan zijn platform in het land.

Seeds of Law is in 2009 opgericht en wordt geleid door partners en medeoprichters Leo Peeters en Koen De Puydt. De advocatenfirma is gespecialiseerd in ondernemings- en handelsrecht, vastgoed, fusies en overnames, bank- en financieringswezen, publiekrecht, insolventie en procesvoering. De firma werkt met 10 partners en meer dan 20 professionals vanuit de kantoren van de firma in Brussel, Gent en Antwerpen.

“Het leveren van innovatieve, strategische oplossingen voor klanten om hun doelen te bereiken is een fundamentele waarde van ons bedrijf”, zei Leo. “Onze samenwerking met Andersen Global versterkt de toewijding van ons team om een concurrentievoordeel in de regio te behouden en de allerbeste diensten te leveren. We kijken ernaar uit om samen te werken met de bestaande leden en samenwerkende firma’s in onze regio en wereldwijd.”

“Seeds of Law staat hoog aangeschreven vanwege hun ervaring, marktkennis en vermogen om klanten onafhankelijke en synergetische diensten te bieden”, zei Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz. “België is een kritieke markt voor ons platform in Europa. Leo, Koen en hun team bieden uitstekende complementaire capaciteiten aan ons platform in de regio.

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 10.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 343 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

