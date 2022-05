Services financiers Innovation CIBC fournit du capital de croissance à DealMaker

AUSTIN, Texas et TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Services financiers Innovation CIBC a le plaisir d’annoncer qu’elle offre un financement de capital de croissance à DealMaker, une plateforme technologique de mobilisation de capitaux de premier plan. Ce financement permettra à la société d’accélérer sa croissance en Amérique du Nord.

Fondée en 2018 par Rebecca Kabaca et Matt Goldstein, deux avocats chevronnés de Bay Street, DealMaker a pour objectif de moderniser le secteur des émissions aux actionnaires, notamment grâce à ses récents succès dans le domaine de l’émission de Green Bay Packers.

« DealMaker offre à ses clients une expérience complète et moderne de mobilisation de capitaux tout en demeurant résolument axée sur la transparence, a déclaré Rob Rosen, directeur général du bureau de Toronto de Services financiers Innovation CIBC. Nous sommes fiers d’offrir à cette société un soutien financier et des conseils alors qu’ils poursuivent leur impressionnante trajectoire de croissance. »

« Nous sommes déterminés non seulement à rendre la mobilisation de capitaux harmonieuse sur le plan numérique, mais aussi à favoriser la démocratisation des marchés financiers dans leur ensemble, a affirmé Rebecca Kabaca, chef de la direction de DealMaker. La mobilisation de fonds par l’intermédiaire de notre plateforme est généralement effectuée par un groupe beaucoup plus diversifié d’investisseurs et de fondateurs, ce qui se traduit par une redistribution fort utile de l’accès aux marchés financiers. »

Cette annonce fait suite à l’acquisition récente par DealMaker de Ridge Growth Agency, l’agence de marketing de financement participatif de premier plan qui soutient les entreprises dans leurs placements privés.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l’innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l’épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l’équipe est riche d’une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s’étend aux activités à l’échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC.

À propos de DealMaker

DealMaker s’est donné pour mission de créer les outils les plus sophistiqués de la planète en matière de marchés financiers, permettant ainsi aux capitaux de circuler plus rapidement. Elle offre une gamme de solutions pour les émissions principales, la gestion de l’actionnariat et la mobilisation de capitaux, notamment des algorithmes de classement des investisseurs et des outils d’analyse de données pour appuyer toutes les dispenses liées à des placements privés à l’échelle mondiale. Sa technologie novatrice a été conçue pour permettre aux organisations de diriger et de contrôler les mobilisations de fonds sur les marchés dispensés afin d’obtenir plus rapidement l’argent dont elles ont besoin. DealMaker met de l’avant des organisations avant-gardistes pour gérer des mobilisations de capitaux simplifiées et fructueuses à l’aide d’une plateforme centralisée. Ses bureaux sont situés à Toronto, au Canada, à Austin, au Texas et à Tampa, en Floride. Pour en savoir plus, consultez le site DealMaker.tech.

