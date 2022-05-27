輝淩在2022年消化疾病周上呈報對於RBX2660的有效性、安全性和微生物組成分資料的新分析，RBX2660是該公司根據微生物群的試驗中活體生物治療藥物

瑞士聖普雷和美國紐澤西州帕西帕尼--(BUSINESS WIRE)--輝淩醫藥(Ferring Pharmaceuticals)今天宣布在2022年消化疾病周(DDW)上呈報四篇摘要，進一步描述了RBX2660的特徵。RBX2660是一種潛在的根據微生物群的市場首創試驗中活體生物治療藥物，可將廣譜多樣的微生物集輸送至腸道，以減少抗生素治療後的困難梭狀芽孢桿菌(CDI)反復感染。

其中兩篇摘要綜述了PUNCH ™ CD臨床專案的資料，包含關於RBX2660有望持續安全減少成人CDI復發的亞組分析。分析顯示，RBX2660的療效與成人的基線特徵無關。

第一篇摘要（RBX2660對比安慰劑減少困難梭狀芽孢桿菌感染復發：亞組分析；場次編號892）為口述呈報，是PUNCH CD2和PUNCH CD3試驗中接受一劑RBX2660（n=221例）或安慰劑（n=131例）盲態治療的隨機受試者匯總資料的亞組分析。該分析顯示，接受RBX2660的受試者治療成功率高於安慰劑（分別為68.3%和55.0%；P=0.012）。治療成功是指治療後8周內保持無復發。不同的年齡、性別、人種、族群、研究單位地域、CDI既往復發次數或研究入組前抗生素使用持續時間，治療成功率未見差異(P>0.05)。

耶魯大學醫學院Paul Feuerstadt, MD, FACG, AGAF表示：「該研究發現，RBX2660的治療效應是一貫的，與諸如年齡較大、女性、抗生素用藥和基礎疾病等復發相關風險因素無關，顯示RBX2660有望減少廣大患者群體的CDI復發。結合DDW上呈報的RBX2660完整資料，上述發現進一步支持RBX2660對rCDI患者的潛在有效性和安全性。」

第二項亞組分析（RBX2660減少伴隨基礎合併症的患者困難梭狀芽孢桿菌反復感染的治療成功率；壁報編號Su1600）納入PUNCH CD3試驗修訂版意向治療研究人群受試者（n=262例），其基礎合併症依基線Charlson合併症指數(CCI)評分，分為輕度（n=107例）、中度（n=71例）和重度（n=84例）。CCI包括若干合併症，例如心腦血管疾病、任何類型的癌症、糖尿病、肝腎疾病等，可提供長期死亡風險估值，CCI評分越嚴重，則死亡風險越高。CCI評分為中度和重度的參與者，其CDI發作次數高於評分為輕度的參與者。

所有CCI亞組均顯示，接受RBX2660的受試者治療成功率始終高於安慰劑組。RBX2660對比安慰劑的治療成功率分別如下：76.5%對71.8%（輕度CCI）、68.0%對57.1%（中度CCI）和67.8%對52.0%（重度CCI）。合併症負擔越重，RBX2660與安慰劑組治療成功率絕對差值越大（輕度為5%；中度為11%；重度為16%）。

治療中出現的副作用絕大多數屬於輕度或中度，與基礎合併症無關。嚴重不良事件並不常見，各組報告率接近，與治療或基礎合併症無關。RBX2660組有一例CCI評分為重度的受試者因不良事件導致死亡，但上述死亡或嚴重不良事件均判定為與RBX2660或其給藥方式無關。

2022年消化疾病周上的進一步資料呈報

來自RBX2660臨床開發專案的其他證據在兩篇單獨的摘要中呈報。

一篇摘要入選優秀壁報（微生物組和膽汁酸恢復在RBX2660治療困難梭狀芽孢桿菌反復感染的三項臨床試驗中保持一致：綜合分析；壁報編號Su1596），該摘要納入PUNCH CD2、PUNCH CD3和開放PUNCH OLS試驗受試者的糞便樣本。分析上述樣本，以測量微生物組多樣性和微生物組成分在基線至治療後最長達8周期間的變化。所有三項試驗的治療應答者中，微生物組多樣性和微生物組成分相對於基線均有變化，且RBX2660治療組的變化大於安慰劑治療組的變化。具體而言，RBX2660組中，類桿菌綱(Bacteroidia)和梭菌綱(Clostridia)這兩類重要的有益細菌相對豐度有增加，而γ變形菌和芽孢桿菌等被認為可能有害的類別相對豐度有減少。PUNCH CD2和CD3試驗顯示，膽酸成分從治療前的初級膽酸佔優勢恢復到治療後的次級膽酸佔優勢。這是根據微生物群的試驗中治療後微生物組和代謝組變化的首次同時也是樣本量最大的多項臨床試驗分析。

另一篇摘要（安慰劑或RBX2660治療困難梭狀芽孢桿菌感染患者的復發前穩定時間；壁報編號Su1608）來自樞紐性PUNCH CD3試驗，探討了CDI復發的累積機率，定義為從研究治療至提示存在困難梭狀芽孢桿菌相關腹瀉和毒素檢測陽性的首次評估之間的天數。在該試驗中，安慰劑和RBX2660盲態治療8周後CDI復發機率分別為35% (30/85)和27% (47/177)。CDI復發絕大多數發生在治療後最初兩周——第1周CDI復發累積機率，安慰劑組為18%，RBX2660組為14%；第2周CDI復發累積機率，安慰劑組為27%，RBX2660組為19%。在至少25%受試者（Kaplan Meier估值第25個百分位）復發前的穩定時間方面，安慰劑組為14天，RBX2660組為30天，提示安慰劑組在第一個月內更快復發。該發現與PUNCH CD2試驗所見結果一致。8周時，RBX2660組CDI復發累積機率低於安慰劑組。

關於困難梭狀芽孢桿菌感染

困難梭狀芽孢桿菌感染(CDI)是影響全球民眾的一種嚴重且可能致命的疾病。困難梭狀芽孢桿菌是一種可引起致殘性症狀的細菌，例如重度腹瀉、發燒、胃壓痛或疼痛、食慾喪失、噁心和結腸炎。1美國疾病管制與預防中心(CDC)宣布CDI為公共衛生威脅，CDI每年僅在美國就可導致約50萬人患病和數萬人死亡，需要立即採取緊急行動。1,2,3

困難梭狀芽孢桿菌感染通常是復發惡性循環的開始，為患者和醫療系統造成沉重負擔。4,5高達35%的CDI病例在初次診斷後會復發，復發者發生進一步感染的風險顯著升高。6,7,8,9據估計，首次復發後，高達65%的患者可能會再次復發。8,9

關於RBX2660

RBX2660是一種潛在的、根據微生物群的市場首創試驗中活體生物治療藥物，可將廣譜多樣的微生物集輸送至腸道，以減少抗生素治療後的困難梭狀芽孢桿菌反復感染。RBX2660已獲得美國食品藥物監督管理局(FDA)快速審查、孤兒藥和突破性治療藥物認證。樞紐性3期研究立足於近十年的研究，可靠的臨床和微生物組資料取自6項對照臨床試驗，受試者逾1,000例。

關於PUNCH™ CD3臨床試驗（Clinicaltrials.gov識別碼：NCT03244644）

PUNCH CD3是一項3期、前瞻性、多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照臨床試驗，評估RBX2660對比安慰劑在預防rCDI方面的有效性和安全性。該研究納入18歲或以上成人，CDI初次發作後至少復發一次。受試者隨訪最長達8周進行有效性分析，隨訪最長達6個月進行安全性分析。RBX2660和安慰劑治療組的TEAE均為輕度至中度的胃腸道症狀。

關於PUNCH™ CD2臨床試驗（Clinicaltrials.gov識別碼：NCT02299570）

PUNCH CD2是一項2b期、隨機、雙盲、安慰劑對照試驗，資料顯示該藥耐受良好，治療有效性有統計學意義。該研究納入18歲或以上成人，CDI初次發作後至少復發兩次，或已完成至少兩輪標準治療即口服抗生素治療，或導致住院的重度CDI發作至少兩次。受試者隨訪最長達8周進行有效性分析，隨訪最長達24個月進行安全性分析。

關於輝淩醫藥

輝淩醫藥是一家研究型專業生物製藥集團，致力於幫助全世界人民建立家庭和生活更加美好。輝淩總部位於瑞士聖普雷，是生殖醫學和孕產婦健康以及胃腸和泌尿專科領域的領導者。輝淩為孕產婦和嬰兒開發治療藥物已逾50年，產品陣容涵蓋從受孕到分娩的各種治療。輝淩是一家未上市的公司，成立於1950年，目前在全球擁有約6,000名員工，在近60個國家擁有自營子公司，產品銷往110個國家。

欲瞭解更多資訊，請造訪www.ferring.com或在Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn和YouTube上掌握我們的最新動態。

輝淩致力於探索微生物組與人類健康之間的至要關聯，始於困難梭狀芽孢桿菌反復感染的威脅。隨著2018年收購Rebiotix和其他幾家聯盟，Ferring成為微生物組研究領域的全球領導者，開發根據微生物組的新型治療藥物，以滿足未獲滿足的重大需求，幫助人類生活更加美好。請關注我們在Twitter和LinkedIn上的微生物組治療藥物開發專題頻道。

關於消化疾病周

消化疾病周(DDW)是胃腸病、肝病、內視鏡學和胃腸外科領域醫師、研究人員和學者的最大國際聚會。DDW由美國肝病研究學會(AASLD)、美國胃腸病學會(AGA)研究所、美國胃腸內視鏡學會(ASGE)和消化道外科學會(SSAT)聯合發起，將於2022年5月21日至24日透過現場和線上視訊方式召開。會議展示有關胃腸病研究、醫學和技術最新進展的5,000多篇摘要和數百場講座。欲瞭解更多資訊，請造訪www.ddw.org。

參考文獻：

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