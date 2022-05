Dans le cadre de la DDW 2022, Ferring a présenté de nouvelles analyses des données d'efficacité, d'innocuité et de composition du microbiome concernant le RBX2660, sa biothérapie expérimentale basée sur le microbiote

SAINT-PREX, Suisse et PARSIPPANY, New Jersey, États-Unis--(BUSINESS WIRE)--Ferring Pharmaceuticals a annoncé aujourd'hui la présentation, dans le cadre de la Digestive Disease Week (DDW) 2022, de quatre résumés décrivant de manière plus approfondie le RBX2660, un produit biothérapeutique vivant potentiel basé sur le microbiote, le premier d’une nouvelle classe thérapeutique étudié en vue de déposer un large consortium de divers microbes dans l'intestin afin de réduire l'infection récurrente à C. difficile (ICD) après un traitement antibiotique.

Deux de ces résumés passent en revue les données du programme clinique PUNCH™ CD et incluent des analyses de sous-groupes sur la capacité potentielle du RBX2660 de réduire la récurrence des ICD de manière cohérente et sûre chez les adultes, indépendamment leurs caractéristiques de base.

Le premier résumé («RBX2660 Versus Placebo to Reduce the Recurrence of Clostridioides Difficile Infection: Subgroup Analysis; session n° 892), une présentation orale, était une analyse de sous-groupe de données intégrées de participants randomisés ayant reçu en aveugle une dose de RBX2660 (n= 221) ou un placebo (n= 131) dans les essais PUNCH CD2 et PUNCH CD3. L'analyse montre que, chez les participants qui ont reçu du RBX2660, le succès du traitement est plus important qu’avec le placebo (68,3% contre 55,0%, respectivement; P= 0,012). Le succès du traitement a été défini comme étant l’absence de récidive pendant 8 semaines après le traitement. Aucune différence en termes de réussite du traitement n’a été observée en fonction de l'âge, du sexe, de la race, de l'origine ethnique, de la localisation géographique du site, du nombre d'épisodes précédents de récidive d'ICD ou de la durée d'utilisation d'antibiotiques avant le début de l'étude (P> 0,05).

«L'effet cohérent du traitement avec le RBX2660 observé dans l'étude, indépendamment des facteurs de risque associés à la récidive tels que l'âge avancé, le sexe féminin, la prise d'antibiotiques et les conditions sous-jacentes, démontre la capacité potentielle du RBX2660 de réduire la récurrence des ICD dans une large population de patients», déclare Paul Feuerstadt, MD, FACG, AGAF, École de médecine de l'Université de Yale. «Ces résultats – en combinaison avec les données globales du RBX2660 présentées à la DDW – confirment l'efficacité et l'innocuité potentielles du RBX2660 chez les patients atteints d’ICDr.»

La deuxième analyse de sous-groupe («Treatment Success of RBX2660 in Reducing Recurrent Clostridioides difficile Infection in Patients with Underlying Comorbidities»; affiche n° Su1600) concernait des participants de la population étudiée en intention de traiter modifiée (n= 262) de l'essai PUNCH CD3, qui ont été catégorisés selon les comorbidités sous-jacentes définies comme légères (n= 107), modérées (n= 71) et sévères (n= 84) sur la base des scores de référence de l'indice de comorbidité de Charlson (ICC). L’ICC prend en compte plusieurs conditions de comorbidité (telles que les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires, tous les types de cancer, le diabète et les maladies hépatiques ou rénales, entre autres) et fournit une estimation du risque de mortalité à long terme selon laquelle des scores ICC sévères signifient un risque de décès plus élevé. Les participants présentant des scores ICC modérés et sévères ont eu plus d'épisodes d’ICD que ceux qui avaient un score léger.

Dans tous les sous-groupes de l'ICC, le succès du traitement a été supérieur et plus cohérent chez les participants ayant reçu du RBX2660 que chez ceux ayant reçu un placebo. Les pourcentages de patients ayant obtenu un succès thérapeutique avec le RBX2660 par rapport au placebo sont, respectivement, les suivants: 76,5% contre 71,8% (ICC léger), 68,0% contre 57,1% (ICC modéré) et 67,8% contre 52,0% (ICC grave). La différence absolue de taux de réussite du traitement entre le RBX2660 et le placebo s’est accrue parallèlement à l'augmentation de la charge de comorbidité (légère, 5%; modérée, 11%; sévère, 16%).

La plupart des effets secondaires dus au traitement ont été légers ou modérés, indépendamment des comorbidités sous-jacentes. Les événements indésirables graves ont été rares et signalés chez un pourcentage similaire de participants, indépendamment du traitement ou des comorbidités sous-jacentes. Un participant présentant un score ICC sévère qui avait reçu du RBX2660 a connu un événement indésirable ayant entraîné son décès, mais aucun décès ou événement indésirable grave n'a été considéré comme lié au RBX2660 ou à son administration.

Autres données présentées à la DDW 2022

Des preuves supplémentaires issues du programme de développement clinique RBX2660 ont été présentées dans deux résumés distincts.

Un résumé («Microbiome and Bile Acid Restoration was Consistent Across Three Clinical Trials of RBX2660 for Recurrent Clostridioides Difficile Infection: A Combined Analysis»; affiche n° Su1596), présenté dans un «Poster of Distinction DDW», concernait des échantillons de selles de personnes ayant participé aux essais PUNCH CD2, PUNCH CD3 et à l’essai ouvert PUNCH OLS. Ces échantillons ont été analysés pour mesurer la diversité du microbiome et les changements de composition du microbiome depuis le début du traitement et jusqu’à 8 semaines après. Pour les trois essais, la diversité et la composition du microbiome des répondants au traitement ont changé par rapport au début de l’étude, avec des changements plus importants chez les répondants traités au RBX2660 que chez les répondants ayant reçu un placebo. Plus précisément, le traitement au RBX2660 a démontré une augmentation de l'abondance relative de deux classes importantes de bactéries bénéfiques – Bacteroidia et Clostridia – et une abondance relative réduite des classes qui pourraient être considérées comme nocives, les Gammaproteobacteria et les Bacilli. Dans les essais PUNCH CD2 et CD3, les compositions d'acides biliaires ont été restaurées, passant d’une prédominance primaire avant traitement à une prédominance secondaire des acides biliaires après traitement. Il s'agit de la première et de la plus vaste analyse d'essais multicliniques sur les modifications du microbiome et du métabolome après un traitement expérimental basé sur le microbiote.

L'autre résumé (Time to Recurrence in Patients with Clostridioides difficile Infection Treated with Placebo or RBX2660»; affiche n° Su1608) de l’étude pivot PUNCH CD3 concernait la probabilité cumulée de récidive de l'ICD, définie comme étant le nombre de jours entre le début de l'étude et la première évaluation indiquant la présence d’une diarrhée associée à C. difficile , et un test de toxine positif. Dans l'essai, 35% (30/85) et 27% (47/177) des participants ont présenté une probabilité de récidive de l'ICD 8 semaines après un traitement en aveugle avec un placebo et le RBX2660, respectivement. La plupart des récidives d'ICD sont survenues au cours des deux premières semaines suivant le traitement – semaine 1: la probabilité cumulée de récidive d'ICD était de 18% pour le placebo et de 14% pour le RBX2660; semaine 2: la probabilité cumulée de récidive de l'ICD était de 27% pour le placebo et de 19% pour le RBX2660. Le délai jusqu'au moment où au moins 25% des participants ont connu une récidive (25e centile de l'estimateur de Kaplan Meier) a été de 14 jours pour le placebo et de 30 jours pour le RBX2660, ce qui suggère qu’au cours du premier mois la récidive s'est produite plus tôt avec le placebo. Ce résultat est cohérent avec les résultats observés dans l'essai PUNCH CD2. Le RBX2660 présentait, à 8 semaines, une probabilité cumulée de récidive de l'ICD plus faible par rapport au placebo.

À propos de l'infection à C. difficile

L'infection à C. difficile (CDI) est une maladie grave et potentiellement mortelle qui affecte des personnes dans le monde entier. La bactérie C. difficile est responsable de symptômes débilitants tels que diarrhée sévère, fièvre, sensibilité ou douleurs stomacales, perte d'appétit, nausées et colite (inflammation du côlon).1 Déclarée menace de santé publique par les U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nécessitant une action urgente et immédiate, l'infection à C. difficile affecte chaque année environ un demi-million de personnes et entraîne des dizaines de milliers de décès, rien qu'aux États-Unis.1,2,3

L'infection à C. difficile marque souvent le début d'un cercle vicieux de récurrence entraînant une charge considérable pour les patients et le système de santé.4,5 Jusqu'à 35% des cas d'infection à C. difficile réapparaissent après un premier diagnostic et les personnes ayant connu une récidive de la maladie présentent un risque sensiblement plus élevé de subir de nouvelles infections.6,7,8,9 Après la première récidive, on estime que jusqu'à 65% des patients sont susceptibles de connaître une nouvelle récidive.8,9

À propos du RBX2660

Le RBX2660 est un produit biothérapeutique potentiel basé sur le microbiote, le premier d’une nouvelle classe thérapeutique, étudié pour déposer un vaste consortium de micro-organismes divers dans l'intestin, dans le but de réduire l'infection récurrente à C. difficile après un traitement antibiotique. Le RBX2660 a obtenu les désignations de procédure accélérée (Fast Track), de médicament orphelin et de thérapie révolutionnaire de la Food and Drug Administration américaine (FDA). Le programme pivot de Phase 3 s'appuie sur une dizaine d’années de recherches: six essais cliniques contrôlés réalisés sur plus de 1 000 participants ont permis de recueillir de solides données cliniques relatives au microbiome.

À propos de l'essai clinique PUNCH™ CD3 (identifiant Clinicaltrials.gov: NCT03244644)

PUNCH CD3 est un essai clinique de phase 3, prospectif, multicentrique, randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo qui évalue l'efficacité et l'innocuité du RBX2660 par rapport à un placebo pour la prévention des ICDr. L'étude incluait des adultes âgés de 18 ans ou plus ayant connu au moins une récidive après un premier épisode d'ICD. Les participants ont été suivis jusqu'à 8 semaines pour l'analyse de l'efficacité et jusqu'à 6 mois pour l'analyse de l'innocuité. Les EIAT étaient des symptômes gastro-intestinaux légers à modérés dans les bras RBX2660 et placebo.

À propos de l'essai clinique PUNCH™ CD2 (identifiant Clinicaltrials.gov: NCT02299570)

PUNCH CD2 est un essai de phase 2b, randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo. Les données indiquent que le médicament a été bien toléré et a démontré une efficacité de traitement statistiquement significative. L'étude portait sur des adultes âgés de 18 ans ou plus ayant connu au moins deux récidives d'ICD après un premier épisode, ou ayant achevé au moins deux cycles d'antibiothérapie orale standard, ou ayant connu au moins deux épisodes d'ICD sévère entraînant une hospitalisation. Les participants ont été suivis jusqu'à 8 semaines pour l'analyse de l'efficacité et jusqu'à 24 mois pour l'analyse de l'innocuité.

À propos de Ferring Pharmaceuticals

Ferring Pharmaceuticals est un groupe biopharmaceutique spécialisé, axé sur la recherche, qui s’est engagé à aider des personnes du monde entier à fonder une famille et à améliorer leur qualité de vie. Ferring, dont le siège social est situé à Saint-Prex, en Suisse, est un chef de file de la médecine reproductive, de la santé maternelle et de certains domaines spécifiques de la gastro-entérologie et de l’urologie. Depuis plus de 50 ans, Ferring développe des traitements destinés aux mères et aux nouveau-nés et possède un portefeuille de traitements couvrant la période de la conception à la naissance. Fondée en 1950, Ferring est une société privée qui emploie aujourd’hui environ 6 000 personnes à travers le monde, possède des filiales d’exploitation dans près de 60 pays et commercialise ses produits dans 110 pays.

Pour plus d’informations, visitez le site Web www.ferring.com, ou suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube.

Ferring s'est engagé à explorer le lien crucial entre le microbiome et la santé humaine, à commencer par la menace d'infection récurrente à C. difficile. En acquérant la société Rebiotix en 2018 et en formant plusieurs autres alliances, Ferring est devenu un leader mondial de la recherche sur le microbiome, axée sur le développement de nouvelles thérapies basées sur le microbiome pour répondre à d'importants besoins non satisfaits et améliorer la vie des gens. Suivez-nous sur nos canaux dédiés au développement thérapeutique du microbiome sur Twitter et LinkedIn.

À propos du congrès DDW

La Digestive Disease Week® (DDW) ou semaine des maladies digestives) est le plus grand rassemblement international de médecins, de chercheurs et d'universitaires spécialisés dans les domaines de la gastro-entérologie, de l'hépatologie, de l'endoscopie et de la chirurgie gastro-intestinale. Parrainé conjointement par l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), l'American Gastroenterological Association (AGA) Institute, l'American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) et la Society for Surgery of the Alimentary Tract (SSAT), la DDW est une réunion en présentiel et virtuelle qui a lieu du 21 au 24 mai 2022. Plus de 5 000 résumés et des centaines d’exposés sur les dernières avancées de la recherche, de la médecine et des technologies liées aux affections gastro-intestinales sont présentés dans le cadre de l’événement. Pour plus d'informations, visiter le site Web www.ddw.org.

Références:

Centers for Disease Control and Prevention. What Is C. Diff? 17 déc. 2018. Disponible à l’adresse: https://www.cdc.gov/cdiff/what-is.html Centers for Disease Control and Prevention. Biggest Threats and Data, 14 nov. 2019. Disponible à l’adresse: https://www.cdc.gov/drugresistance/biggest-threats.html Fitzpatrick F, Barbut F. Breaking the cycle of recurrent Clostridium difficile. Clin Microbiol Infect. 2012;18(suppl 6):2-4. Centers for Disease Control and Prevention. 24 juin 2020. Disponible à l’adresse: https://www.cdc.gov/drugresistance/pdf/threats-report/clostridioides-difficile-508.pdf Feuerstadt P, et al. J Med Econ. 2020;23(6):603-609. Riddle DJ, Dubberke ER. Clostridium difficile infection in the intensive care unit. Infect Dis Clin North Am. 2009;23(3):727-743. Nelson WW, et al. Health care resource utilization and costs of recurrent Clostridioides difficile infection in the elderly: a real-world claims analysis. J Manag Care Spec Pharm. Publié en ligne le 11 mars 2021. Kelly, CP. Can we identify patients at high risk of recurrent Clostridium difficile infection? Clin Microbiol Infect. 2012; 18 (Suppl. 6): 21–27. Smits WK, et al. Clostridium difficile infection. Nat Rev Dis Primers. 2016;2:16020. doi: 10.1038/nrdp.2016.20.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.