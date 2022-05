Projeto Jackson Generation, da J-POWER USA, entra em operação comercial com as primeiras turbinas a gás Mitsubishi Power M501JAC fabricadas na América do Norte

As duas primeiras turbinas a gás Mitsubishi Power M501JAC fabricadas na América do Norte entraram em operação comercial no projeto Jackson Generation, da J-POWER USA, uma usina de ciclo combinado de 1.200 MW em Elwood, Illinois. (Crédito: J-POWER USA Development Co. Ltd.)

As duas primeiras turbinas a gás Mitsubishi Power M501JAC fabricadas na América do Norte entraram em operação comercial no projeto Jackson Generation, da J-POWER USA, uma usina de ciclo combinado de 1.200 MW em Elwood, Illinois. (Crédito: J-POWER USA Development Co. Ltd.)

ELWOOD, Illinois--(BUSINESS WIRE)--J-POWER USA Development Co. Ltd. (A J-POWER USA) entrou em operação comercial com as primeiras duas turbinas a gás Mitsubishi Power M501JAC fabricadas na América do Norte em seu Projeto Jackson Generation, uma usina geradora de energia elétrica de ciclo combinado de 1.200 megawatts (MW) em Elwood, Illinois.

A usina de Jackson envia energia para a transmissora regional PJM, modernizando e diversificando a matriz energética de Illinois e gerando eletricidade suficiente para abastecer 1,2 milhão de residências. O projeto apoia o compromisso de Illinois com a energia renovável, fornecendo geração a gás natural eficiente e flexível para complementar a energia eólica e solar. Também reduz a dependência do estado da geração a carvão.

A J-POWER-USA, a Mitsubishi Power e a empreiteira de engenharia, suprimentos e construção do projeto Kiewit Power Constructors Co. (Kiewit) desenvolveram e assinaram uma Carta de compromisso de comportamento honesto e profissional, individualmente e em conjunto, para construir a nova usina. A Carta destaca a capacidade da equipe de obter segurança, qualidade, orçamento e cronograma, gestão de partes interessadas e trabalho de equipe como medida de seu sucesso.

“ O projeto, sua execução e o trabalho de equipe da Jackson Generation foram excepcionais”, disse Mark Condon, presidente e diretor executivo da J-POWER USA. “ A Mitsubishi Power e a Kiewit trabalharam em colaboração estreita e transparente com as equipes de comissionamento de Jackson durante a pandemia global para superar seu impacto em toda a cadeia de suprimentos. Estamos orgulhosos de entrar em operação comercial a tempo com as primeiras turbinas a gás M501JAC fabricadas nos Estados Unidos e uma das usinas a gás natural mais eficientes do mundo”.

A JAC é a maior turbina a gás do mundo, com eficiência superior a 64% em ciclo combinado e as emissões mais baixas da categoria. A usina Jackson Generation será até 50% mais eficiente que as usinas de pico e sua produção de dióxido de carbono será mais de 65% mais baixa que a de uma usina elétrica a carvão. As soluções inteligentes TOMONI™ da Mitsubishi Power otimizarão ainda mais o desempenho e a confiabilidade da usina, proporcionando flexibilidade para responder à demanda de energia flutuante e abastecimento de energia renovável. Os serviços de monitoramento remoto da Jackson Generation detectarão anomalias e diagnosticarão o desempenho da usina. Esses recursos, em conjunto com um contrato de prestação de serviços de 25 anos, permitirão que a J-POWER USA reduza os custos de manutenção e operação, bem como as emissões.

“ A J-POWER USA, a Mitsubishi Power e nossa equipe de EPC se orgulham de desenvolver uma fonte eficiente e confiável de energia mais limpa na Jackson Generation”, disse Thomas Struchtemeyer, gerente de projetos da Kiewit. “ Conseguimos superar os desafios sem precedentes de construir a usina durante uma pandemia global, por meio de comunicação consistente e aberta e fortes medidas de segurança no local. Trabalhando juntos, mitigamos efetivamente o impacto e os desafios relacionados à cadeia de suprimentos e à logística para entrar em operação comercial dentro do prazo previsto”.

“ Embora tenhamos executado o projeto durante um período difícil, com interrupções significativas na cadeia de suprimentos e nas equipes de trabalho, o início da usina elétrica foi um dos mais eficientes entre todas as marcas e modelos de equipamentos”, disse Steve Burris, vice-presidente sênior de execução de projetos de sistemas de nova geração da Mitsubishi Power Americas. “ Isso atesta a colaboração entre as três empresas envolvidas – proprietário, EPC e OEM – trabalhando juntas como um grupo sólido e executando com um foco comum. Estamos verdadeiramente alinhados com a Carta que todos assinamos no início do projeto, que começa afirmando que projetaremos, administraremos suprimentos, construiremos e faremos o comissionamento da Jackson Generation por meio de comunicação aberta, respeito mútuo, confiança e cooperação em todos os níveis e que planejaremos proativamente nosso trabalho de forma coordenada entre nós e seremos flexíveis. Junto com nossos clientes e parceiros, estamos criando uma Change in Power (Mudança na Energia)”.

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power), com sede em Lake Mary, no estado americano da Flórida, emprega mais de 2.300 especialistas e profissionais em geração e armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários estão focados em capacitar os clientes a combaterem de maneira acessível e confiável as mudanças climáticas, além de promover a prosperidade humana na América do Norte, América Central e América do Sul. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem gás, vapor e turbinas aeroderivadas, trens de força e ilhas de energia, sistemas geotérmicos, desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos (photovoltaic, PV), controles ambientais e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio verde, sistemas de armazenamento de energia de bateria e serviços. A Mitsubishi Power também oferece soluções inteligentes que utilizam inteligência artificial para permitir a operação autônoma de usinas de energia. A Mitsubishi Power é uma marca de soluções de energia da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é uma das fabricantes líderes mundiais de máquinas pesadas, com negócios de engenharia e manufatura que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para saber mais, acesse o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Kiewit

A Kiewit é uma das maiores e mais respeitadas organizações de engenharia e construção da América do Norte. Criada em 1884, a organização de propriedade dos funcionários opera por meio de uma rede de subsidiárias nos Estados Unidos, Canadá e México. A Kiewit presta serviços de construção e engenharia em diversos mercados, incluindo o de transporte; petróleo e gás e produtos químicos; energia; construção; água/águas residuais; industrial; e de mineração. A Kiewit registrou receita de US$ 12,1 bilhões em 2021 e emprega uma equipe de 28.800 funcionários e colaboradores especializados e aprendizes.

