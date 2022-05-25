富瑞選擇AWS來優化公司的全球營運和加速科技革新

紐約、倫敦和香港--(BUSINESS WIRE)--富瑞(Jefferies)今天宣佈，公司已經與亞馬遜網路服務(AWS)達成了一項為期四年的協定，將把其資訊科技(IT)基礎設施遷移到雲端，以促使公司的科技基礎設施進一步現代化。富瑞將以AWS作為其主要的雲端基礎設施供應商，並將核心業務系統、內部和面向客戶的應用程式、IT資源和全公司的數據移轉到AWS。富瑞與AWS的合作將大幅改善為客戶和員工提供的數碼服務的速度、品質和類型，同時還能帶來更高的開發、營運效率和成本優勢。

富瑞將利用AWS的雲端專長、廣泛的能力和成熟的全球基礎設施，來推動現有流程和工作流的自動化，並更快、更有效地開發新產品和改善現有服務。除了更高的效率、規模和敏捷性外，AWS還將為富瑞提供更高的安全性和可靠性。

富瑞資訊總監Vikram Dewan評論道：「與AWS的合作代表著轉型變革，也是富瑞在整合雲端運算方面居於領先地位的機會。通過從應用程式開發轉向應用程式組裝和整合模式，並在整個公司提供雲端服務，我們不僅將使科技現代化，還將推動業務創新。客戶依賴我們來提供首屈一指的科技和執行。而我們與AWS合作將確保自身團隊的高度敏捷性，利用科技來提供更快、更客製化的市場洞察，並對數據進行優化和自動化，以促成更好的客戶成果。」

富瑞財務總監Matthew Larson補充道：「我們持續在選定領域對我們的員工、能力和科技進行有意義的投資，我們相信這些領域將促進進一步增長。我們與AWS合作，能夠使用更智能的基礎設施，增強協作，並大幅提高效率——這一切都將推動長期業務增長，為客戶提供卓越的解決方案。」

富瑞已經與AWS合作若干年，並正在擴大合作，計畫在未來四年內遷移所有IT系統和企業數據。最終雲端原生平台將成為該公司90%以上的新現代化工作負載的基礎。

為了加強整個組織對雲端的理解，富瑞將為整個IT組織以及其董事總經理提供AWS培訓和認證中心的綜合雲端培訓課程和資源的使用權限。未來兩年，富瑞計畫利用該AWS計畫來培訓1,500多名科技人員，並將繼續培訓更多員工，以幫助加快雲端普及和發展新的面向客戶的能力和內部能力。

AWS全球金融服務業務發展總經理Scott Mullins表示：「富瑞正在利用AWS經過驗證的性能和無與倫比的雲端服務組合，為其全球客戶群提供新的洞察力和解決方案。通過在AWS上建構和運行所有的IT系統，富瑞可以提升客戶體驗，並推動數碼服務的創新。我們很高興能在富瑞實施雲端轉型之際擴大與他們的合作關係。」

富瑞(NYSE: JEF)是首屈一指的獨立、全方位服務型全球投資銀行公司，總部位於美國。富瑞60年來一直專注於為客戶提供卓越服務，在為投資者、企業與政府提供見解、專長與執行服務方面居於領先地位。本公司在美洲、歐洲和亞洲針對各種產品提供全面的投資銀行、諮詢、銷售及交易、研究及財富管理服務。富瑞的Leucadia Asset Management部門是增長型另類資產管理平臺。

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