NHOA : Atlante pour la mobilité électrique dans la zone métropolitaine de Milan avec 46 nouveaux points de recharge

Atlante, la Société du Groupe NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS) dédiée à l'infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, annonce l'attribution de l'appel d'offres de la municipalité de Buccinasco pour l'installation et la gestion de stations de recharge dans différents quartiers de la ville.

Est en effet terminé ces derniers jours l'appel d'offres de la municipalité de la ville métropolitaine de Milan pour l'installation et la gestion de 46 points de recharge dans 10 quartiers de la ville, auquel ont participé trois entreprises du secteur et qui a vu Atlante vainqueur.

Obtenues toutes validations administratives, Atlante commencera l'installation de 38 points de recharge rapide et 8 de recharge quick, pour un total de 46 places de stationnement électrifiés exclusivement avec énergie renouvelable et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Tous les points de recharge seront utilisables par tous les véhicules électriques et compatibles avec tout standard de recharge et prestataire de services de mobilité électrique.

« Je suis très fier de ce résultat : il s’agit de la première municipalité de la région de Milan à nous confier entièrement l'installation et la gestion des services de recharge. Atlante a présenté l'offre la plus compétitive en se concentrant sur la durabilité et les solutions de recharge rapide avec une couverture étendue sur tout le territoire, pour rendre la transition vers la mobilité électrique vraiment possible pour tous », a commenté Stefano Terranova, CEO Atlante.

Atlante, qui développe le plus grand réseau de recharge rapide et ultra-rapide de l'Europe du Sud, 100% intégré au réseau, alimenté par de l'énergie issue de sources renouvelables et soutenu par des systèmes de stockage, est déjà active dans la région métropolitaine milanaise, où avec Free To X mettra en place 25 points de recharge dans les aéroports de Milan Linate et Malpensa, et qui en Italie a déjà plus de 800 points de recharge en ligne et en construction1.

L’attribution de l’appel d’offres de Buccinasco représente une nouvelle étape positive pour Atlante pour favoriser le développement de la mobilité électrique en Lombardie, la région italienne avec le taux de pénétration de véhicules électriques plus élevé.

NHOA

NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d’énergie et la mobilité électrique, actif dans la réalisation de la plus grande infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide de l’Europe du Sud, développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable.

NHOA, avec ses bureaux en France, en Espagne, aux Etats-Unis et en Australie, maintient entièrement en Italie les fonctions recherche, développement et production de ses technologies.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy.

Atlante

Atlante est une société du Groupe NHOA (NHOA.PA), anciennement Engie EPS, acteur mondial dans le stockage d’énergie et la mobilité électrique, qui développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Atlante développe le plus grand réseau de recharge rapide et ultra-rapide de l’Europe du Sud, 100% intégré au réseau (vehicle-grid-integrated, VGI), activé par les énergies renouvelables et le stockage d'énergie.

Atlante a pour objectif d'installer en Italie, France, Espagne et Portugal 5.000 points de recharge rapide et ultra-rapide d'ici 2025 et plus de 35.000 d'ici 2030.

Atlante nait de la collaboration du Groupe NHOA, qui développe et investit dans le réseau en tant que propriétaire et opérateur, avec Free2move eSolutions, fournisseur de la technologie de recharge, et Groupe automobile Stellantis. Le réseau de recharge Atlante sera ouvert à tous, avec un accès privilégié pour les clients Stellantis.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur nhoa.energy/atlante.

1 Le nombre de points de recharge en ligne et en construction mentionné ci-dessus est mis à jour au 31 mars 2022, pour plusieurs d’informations se référer à la Mise à jour commerciale et opérationnelle T1 2022 disponible sur la page Investors du site web nhoa.energy