Maxion Wheels en Challenge4 vestigen nieuw Guinness World Record voor rijden op grote hoogte in een volledig elektrisch voertuig

New highest altitude by an electric vehicle Guinness World Record is set by Maxion Wheels and Challenge4 with the ascent of a VW ID.4 GTX riding on Maxion steel wheels to the top of Bolivia's Uturuncu volcano. (Photo: Business Wire)

KÖNIGSWINTER, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Maxion Wheels, ’s werelds grootste velgenfabrikant, langeafstandsrijder Rainer Zietlow en het Challenge4-team, hebben met succes een nieuw Guinness World Record neergezet door naar de hoogste hoogte te rijden in de volledig elektrische VW ID.4 GTX. Uitgerust met de robuuste, lichtgewicht en duurzame stalen velgen van Maxion, reed het team naar de top van de vulkaan Uturuncu in Bolivia, 5.816 meter boven de zeespiegel, waarmee het vorige record van 2020 met ca. 45 meter in hoogte is verbroken.

Guinness World Records reikte vandaag het officiële certificaat uit aan Challenge4 tijdens een persconferentie op de Duitse ambassade in La Paz, Bolivia. “Dit wereldrecord onderstreept de prestatiecapaciteiten van elektrische voertuigen zoals de VW ID.4 GTX”, zei Rainer Zietlow, directeur van Challenge4. “Op het moeilijke terrein dat we tegenkwamen om de top van de vulkaan Uturuncu te bereiken, waren robuuste velgen cruciaal voor een veilige reis. De lichtgewicht, 18-inch stalen velgen van Maxion Wheels hielden het voertuig op het goede spoor en zorgden voor een maximaal bereik en maximale prestaties van het elektrische voertuig (EV).” Met zijn wereldrecordactie steunt Zietlow ook het lokale SOS Kinderdorp in La Paz.

Maxion Wheels heeft de uitdaging voor op grote hoogte vanaf het begin actief ondersteund en onderstreepte zijn toewijding aan duurzaamheid en het verminderen van de CO2-uitstoot. Als toonaangevende leverancier van velgen voor EV-programma’s en nieuwe mobiliteitsvloten over de hele wereld, biedt het bedrijf veel duurzame velgopties gemaakt met groenere materialen, minder energie en efficiëntere ontwerpen en processen, ter ondersteuning van de overgang van de auto-industrie naar CO2-neutraal.

“We feliciteren Rainer en het Challenge4-team voor het neerzetten van een nieuw Guinness World Record. Maxion Wheels is er trots op om deel uit te maken van dit recordbrekende moment”, zei Mark Gerardts, vice-president wereldwijde verkoop en marketing bij Maxion Wheels. “Elektrische auto’s zoals de VW ID.4 GTX maken een generatieverschuiving in voertuigontwerp en duurzaamheid mogelijk, waardoor de vraag naar groenere velgopties toeneemt. Wij zijn van mening dat koolstofarme stalen velgen een belangrijke rol kunnen spelen in de overgang naar CO2-vrije mobiliteit als de meest kosteneffectieve en milieuvriendelijke velgoptie.”

Voor veel mobiliteitsopties zijn de stalen velgen van Maxion de aangewezen oplossing. Met een gewicht dat vergelijkbaar is met aluminium, voldoen stalen velgen aan de behoefte van autofabrikanten voor lichtere componenten. En met een zes keer lagere CO2-productie in vergelijking met conventionele aluminium velgen, bieden stalen velgen extra significante voordelen op het gebied van duurzaamheid.

Lees meer over de Guinness World Record-rit op grote hoogte op vwid4-highaltitude.com.

