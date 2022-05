TotalEnergies : États-Unis : lancement d’un projet de captage du CO2 pour décarboner la production de gaz naturel liquéfié de Cameron LNG

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a signé un accord avec Sempra Infrastructure, Mitsui & Co., Ltd. et Mitsubishi Corporation pour le développement du projet Hackberry Carbon Sequestration (HCS) sur le site de Cameron LNG, un terminal de liquéfaction et d’export de gaz naturel situé dans le sud-ouest de la Louisiane, aux États-Unis.

Le projet HCS vise à capter, transporter et stocker le dioxyde de carbone (CO 2 ) issu principalement de Cameron LNG. Le CO 2 sera capté par les unités de désacidification de l’usine, puis déshydraté et comprimé afin d’être acheminé par gazoduc à une dizaine de kilomètres de là. Il sera ensuite stocké de manière permanente dans un aquifère salin à l’aide d’un puits pouvant y injecter jusqu’à deux millions de tonnes de CO 2 par an. Le projet HCS avait déposé une demande de permis de construction d’un tel puits d’injection auprès de l’agence américaine de protection de l’environnement (EPA) en aout 2021, et l’acceptation de cette demande est une première en Louisiane.

« Nous sommes heureux d’unir nos forces à celles de nos partenaires pour réduire de manière significative les émissions de CO 2 de notre terminal d’export de Cameron LNG, et de pouvoir ainsi livrer à nos clients un GNL bas carbone, une énergie clé de la transition énergétique et un atout important pour la diversification des approvisionnements énergétiques de l’Europe », a déclaré Thomas Maurisse, Directeur GNL de TotalEnergies. « Ce projet, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre associées à la chaîne de valeur du GNL, est une illustration concrète de la mise en œuvre de la stratégie de TotalEnergies en matière de développement durable et de climat. »

« Nous sommes heureux de progresser dans le développement du projet HCS, le premier des projets de solutions net zéro de Sempra Infrastructure, afin d’aider Cameron LNG à produire un GNL plus propre pour ses clients », a déclaré Justin Bird, CEO de Sempra Infrastructure. « Ce projet devrait figurer parmi les premières installations d’Amérique du Nord de captage et de stockage de CO 2 provenant de sources multiples, et notre objectif est de faire de ce projet une référence en matière de stockage sûr et permanent du CO 2 . »

Le développement du projet HCS reste soumis à la signature d’accords définitifs, à l’obtention des autorisations nécessaires, et à la décision finale d’investissement des partenaires.

TotalEnergies et le captage et stockage du carbone (CCS)

TotalEnergies vise en premier lieu à éviter, puis à réduire ses émissions, en élaborant et en déployant une approche systématique, actif par actif, pour mettre en œuvre les meilleures technologies disponibles. La Compagnie développe notamment des processus industriels de captage, transport et stockage du CO2. Forte de ses compétences clés en gestion de grands projets, traitement des gaz et géosciences, TotalEnergies est bien placée pour réaliser son ambition de développer une capacité de stockage de 10 millions de tonnes de CO2 par an d’ici à 2030, notamment grâce à des projets industriels d’envergure comme Northern Lights en Norvège ou Aramis aux Pays-Bas. L’ensemble de ses projets de CCS permettra à la Compagnie de réduire ses propres émissions ainsi que celles de ses clients.

TotalEnergies, troisième acteur mondial du GNL bas carbone

TotalEnergies est le troisième acteur mondial du GNL bas carbone avec une part de marché mondiale de l’ordre de 10 % et un portefeuille global de près de 50 Mtpa à l’horizon 2025, grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction dans toutes les zones géographiques. La Compagnie bénéficie de positions solides et diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du GNL : production de gaz, transport et trading, et soutage de GNL pour le transport maritime. L’ambition de TotalEnergies est de porter la part du gaz naturel dans le mix de ses ventes à 50 % d'ici 2030, de réduire les émissions de la chaîne de valeur du gaz, d'éliminer les émissions de méthane, et de travailler avec des partenaires locaux pour promouvoir le passage du charbon au gaz naturel.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 100.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

