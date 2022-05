Corée du Sud : Orano NPS signe un accord de coopération avec Kepco E&C et SeAH Besteel dans le domaine de l’entreposage à sec des combustibles nucléaires usés

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Orano NPS, filiale d’Orano, Kepco E&C et SeAH Besteel ont récemment signé un protocole d’accord visant à coopérer conjointement dans le domaine de l’entreposage à sec des combustibles nucléaires usés en Corée du Sud.

Ce partenariat va permettre de proposer des réponses optimisées avec les meilleures expertises aux futurs appels d’offres des clients électriciens sud-coréens qui bénéficient notamment d’un retour d’expérience précieux qu’Orano NPS a construit à travers le monde dans le domaine de la gestion des combustibles usés. En particulier, sa filiale TN Americas a acquis une expérience solide au service du marché de l’énergie nucléaire américaine avec sa solution d’entreposage à sec le NUHOMS.

Selon les termes de l’accord, les trois sociétés vont étendre leur coopération en mettant à profit leurs expertises mutuelles. Orano NPS apportera son expertise technologique dans la conception, la qualification des systèmes d’entreposage à sec. Kepco E&C soutiendra localement en Corée du Sud l’effort d’ingénierie et le processus d’agrément. SeAH Besteel agira en tant que fabricant des systèmes.

Amir Vexler, Président directeur général d’Orano USA, a déclaré « Orano se félicite de ce partenariat avec Kepco E&C et SeAH Besteel, des acteurs majeurs de l’énergie en Corée du Sud. Cette alliance nous permettra de proposer à nos clients une offre commerciale renforcée et localisée offrant des perspectives de développement attractives dans la région. »

À propos d’Orano

Opérateur international reconnu dans le domaine des matières nucléaires, Orano apporte des solutions aux défis actuels et futurs, dans l’énergie et la santé.

Son expertise ainsi que sa maîtrise des technologies de pointe permettent à Orano de proposer à ses clients des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible.

Grâce à leurs compétences, leur exigence en matière de sûreté et de sécurité et leur recherche constante d’innovation, l’ensemble des 17 000 collaborateurs du groupe s'engage pour développer des savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires, pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd’hui et demain.

À propos d’Orano NPS

Avec plus de 60 ans d’expérience, Orano NPS, filiale du groupe Orano, fournit des solutions logistiques globales pour ses clients dans le monde entier, depuis la conception des emballages, leur agrément, leur fabrication, jusqu’au transport des matières nucléaires. Orano NPS opère plus de 6000 transports dans le monde en satisfaisant aux plus hautes exigences de sûreté françaises et internationales.

