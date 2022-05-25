彪馬：足球與賽車在馬德里相遇——Jan Oblak和Carlos Sainz暢談對彼此運動項目的熱情

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FOOTBALL MEETS MOTORSPORT IN MADRID - Carlos Sainz and Jan Oblak | PUMA Ambassador and Atletico Madrid’s goalkeeper Jan Oblak and Scuderia Ferrari driver Carlos Sainz challenge themselves by entering each other's worlds. In an interview with Sports company PUMA, the two athletes exchanged their passion for Football and Car Racing while challenging themselves in a Go Kart Race in Madrid.

  • FOOTBALL MEETS MOTORSPORT IN MADRID - Carlos Sainz and Jan Oblak | PUMA Ambassador and Atletico Madrid’s goalkeeper Jan Oblak and Scuderia Ferrari driver Carlos Sainz challenge themselves by entering each other's worlds. In an interview with Sports company PUMA, the two athletes exchanged their passion for Football and Car Racing while challenging themselves in a Go Kart Race in Madrid.

  • FOOTBALL MEETS MOTORSPORT IN MADRID - Carlos Sainz and Jan Oblak | PUMA Ambassador and Atletico Madrid’s goalkeeper Jan Oblak and Scuderia Ferrari driver Carlos Sainz challenge themselves by entering each other's worlds. In an interview with Sports company PUMA, the two athletes exchanged their passion for Football and Car Racing while challenging themselves in a Go Kart Race in Madrid. (Photo: Business Wire)

德國黑佐根奧拉赫--()--(美國商業資訊)--彪馬(PUMA)形象大使、馬德里競技隊守門員Jan Oblak和法拉利車隊車手Carlos Sainz進入對方的運動世界以挑戰自我。在接受運動用品公司彪馬的訪談過程中，兩位運動員交流了他們對足球和賽車運動的熱愛之情，同時在馬德里的卡丁車比賽中挑戰自我。

彪馬贊助的法拉利車隊車手Carlos Sainz與彪馬形象大使Jan Oblak暢談了他們對足球和賽車運動的熱情。Carlos表示：「我熱愛足球，幾乎每週都踢球，我還曾嘗試在馬拉內羅和我的隊友們辦足球比賽。」斯洛維尼亞國家隊守門員Jan Oblak自幼年起便一直是賽車運動和一級方程式賽車的忠實粉絲：「我喜歡法拉利。我喜歡很多車手，因為他們都付出了令人難以置信的努力。賽車手不是一份容易的工作。把賽車開到那麼快非常不容易，你必須有點瘋狂勁兒才能做到這一點。」

在自己的祖國，在自己國家的車迷面前比賽一直是Carlos非常喜歡的特別場景：「在自己的國家比賽總是能夠幫我取得好成績。當然壓力也會更大，而且你不得不忙著做一些其他事情。但我的確很享受在自己的國家參加比賽，這讓我有很棒的感覺，而且現場氣氛也會更熱烈。」談到球迷和球隊的支持，Jan強調，加入一支優秀團隊十分重要，無論從事什麼運動：「沒有優秀的團隊，你不可能成功，足球當然也是如此。一個球員能做的事情有限，你需要和每一位團隊成員一起堅持。如果整個團隊做得不夠完美，就不可能贏得比賽。」

如欲觀看Jan Oblak和Carlos Sainz接受採訪的完整影片，請點選這裡

關於彪馬

彪馬是全球首屈一指的運動品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。70多年來，彪馬一直為全球最快的運動健將打造速度飛快的產品，不懈地推動運動和文化向前發展。彪馬提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等類別的運動表現或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動影響力融入街頭文化和時尚。彪馬集團旗下品牌包括：彪馬、Cobra Golf以及stichd。彪馬產品遠銷120多個國家和地區，全球約1.6萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Gudrun Cämmerer
Teamhead Global PR
gudrun.caemmerer@puma.com

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