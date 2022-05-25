彪馬：足球與賽車在馬德里相遇——Jan Oblak和Carlos Sainz暢談對彼此運動項目的熱情

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--彪馬(PUMA)形象大使、馬德里競技隊守門員Jan Oblak和法拉利車隊車手Carlos Sainz進入對方的運動世界以挑戰自我。在接受運動用品公司彪馬的訪談過程中，兩位運動員交流了他們對足球和賽車運動的熱愛之情，同時在馬德里的卡丁車比賽中挑戰自我。

彪馬贊助的法拉利車隊車手Carlos Sainz與彪馬形象大使Jan Oblak暢談了他們對足球和賽車運動的熱情。Carlos表示：「我熱愛足球，幾乎每週都踢球，我還曾嘗試在馬拉內羅和我的隊友們辦足球比賽。」斯洛維尼亞國家隊守門員Jan Oblak自幼年起便一直是賽車運動和一級方程式賽車的忠實粉絲：「我喜歡法拉利。我喜歡很多車手，因為他們都付出了令人難以置信的努力。賽車手不是一份容易的工作。把賽車開到那麼快非常不容易，你必須有點瘋狂勁兒才能做到這一點。」

在自己的祖國，在自己國家的車迷面前比賽一直是Carlos非常喜歡的特別場景：「在自己的國家比賽總是能夠幫我取得好成績。當然壓力也會更大，而且你不得不忙著做一些其他事情。但我的確很享受在自己的國家參加比賽，這讓我有很棒的感覺，而且現場氣氛也會更熱烈。」談到球迷和球隊的支持，Jan強調，加入一支優秀團隊十分重要，無論從事什麼運動：「沒有優秀的團隊，你不可能成功，足球當然也是如此。一個球員能做的事情有限，你需要和每一位團隊成員一起堅持。如果整個團隊做得不夠完美，就不可能贏得比賽。」

如欲觀看Jan Oblak和Carlos Sainz接受採訪的完整影片，請點選這裡。

關於彪馬

彪馬是全球首屈一指的運動品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。70多年來，彪馬一直為全球最快的運動健將打造速度飛快的產品，不懈地推動運動和文化向前發展。彪馬提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等類別的運動表現或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動影響力融入街頭文化和時尚。彪馬集團旗下品牌包括：彪馬、Cobra Golf以及stichd。彪馬產品遠銷120多個國家和地區，全球約1.6萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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