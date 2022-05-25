彪马：足球与赛车相遇马德里——Jan Oblak和Carlos Sainz畅谈对彼此运动项目的激情

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FOOTBALL MEETS MOTORSPORT IN MADRID - Carlos Sainz and Jan Oblak | PUMA Ambassador and Atletico Madrid’s goalkeeper Jan Oblak and Scuderia Ferrari driver Carlos Sainz challenge themselves by entering each other's worlds. In an interview with Sports company PUMA, the two athletes exchanged their passion for Football and Car Racing while challenging themselves in a Go Kart Race in Madrid.

  • FOOTBALL MEETS MOTORSPORT IN MADRID - Carlos Sainz and Jan Oblak | PUMA Ambassador and Atletico Madrid’s goalkeeper Jan Oblak and Scuderia Ferrari driver Carlos Sainz challenge themselves by entering each other's worlds. In an interview with Sports company PUMA, the two athletes exchanged their passion for Football and Car Racing while challenging themselves in a Go Kart Race in Madrid.

  • FOOTBALL MEETS MOTORSPORT IN MADRID - Carlos Sainz and Jan Oblak | PUMA Ambassador and Atletico Madrid’s goalkeeper Jan Oblak and Scuderia Ferrari driver Carlos Sainz challenge themselves by entering each other's worlds. In an interview with Sports company PUMA, the two athletes exchanged their passion for Football and Car Racing while challenging themselves in a Go Kart Race in Madrid. (Photo: Business Wire)

德国黑措根奥拉赫--()--(美国商业资讯)--彪马(PUMA)形象大使、马德里竞技队守门员Jan Oblak和法拉利车队车手Carlos Sainz通过进入对方的运动世界来挑战自我。在接受体育用品公司彪马的访谈过程中，两位运动员交流了他们对足球和赛车运动的热爱之情，同时通过在马德里的卡丁车比赛对自己发起了挑战。

彪马赞助的法拉利车队车手Carlos Sainz与彪马形象大使Jan Oblak畅谈了他们对足球和赛车运动的激情。Carlos表示：“我热爱足球，几乎每周都踢球，我还曾尝试在马拉内罗和我的队友们组织足球比赛。”斯洛文尼亚国家队守门员Jan Oblak自幼年起便一直是赛车运动和一级方程式赛车的忠实粉丝：“我喜欢法拉利。我喜欢很多车手，因为他们都付出了令人难以置信的努力。赛车手不是一份容易的工作。把赛车开到那么快非常不容易，你必须有点疯狂劲儿才能做到这一点。”

在自己的祖国，在自己国家的车迷面前比赛一直是Carlos非常喜欢的特别场景：“在自己的国家比赛总是能够帮我取得好成绩。当然压力也会更大，而且你不得不忙着做一些其他事情。但我的确很享受在自己的国家参加比赛，我会拥有很好的感觉，而且现场气氛也会更热烈。”谈到球迷和球队的支持，Jan强调，加入一支优秀团队十分重要，无论从事什么运动：“没有优秀的团队，你不可能成功，足球当然也是如此。一个球员能做的事情有限，你需要和每一位团队成员一起坚持。如果整个团队做得不够完美，就不可能赢得比赛。”

如需观看Jan Oblak和Carlos Sainz接受采访的完整视频，请点击这里

关于彪马

彪马是全球领先的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配件产品。70多年来，彪马一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化向前发展。彪马提供足球、跑步和培训、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的性能或运动启发型生活用品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。彪马集团旗下品牌包括：彪马、Cobra Golf以及stichd。彪马产品远销120多个国家和地区，全球范围内约1.6万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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Gudrun Cämmerer
Teamhead Global PR
gudrun.caemmerer@puma.com

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