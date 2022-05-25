彪马：足球与赛车相遇马德里——Jan Oblak和Carlos Sainz畅谈对彼此运动项目的激情

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--彪马(PUMA)形象大使、马德里竞技队守门员Jan Oblak和法拉利车队车手Carlos Sainz通过进入对方的运动世界来挑战自我。在接受体育用品公司彪马的访谈过程中，两位运动员交流了他们对足球和赛车运动的热爱之情，同时通过在马德里的卡丁车比赛对自己发起了挑战。

彪马赞助的法拉利车队车手Carlos Sainz与彪马形象大使Jan Oblak畅谈了他们对足球和赛车运动的激情。Carlos表示：“ 我热爱足球，几乎每周都踢球，我还曾尝试在马拉内罗和我的队友们组织足球比赛。”斯洛文尼亚国家队守门员Jan Oblak自幼年起便一直是赛车运动和一级方程式赛车的忠实粉丝：“ 我喜欢法拉利。我喜欢很多车手，因为他们都付出了令人难以置信的努力。赛车手不是一份容易的工作。把赛车开到那么快非常不容易，你必须有点疯狂劲儿才能做到这一点。”

在自己的祖国，在自己国家的车迷面前比赛一直是Carlos非常喜欢的特别场景：“ 在自己的国家比赛总是能够帮我取得好成绩。当然压力也会更大，而且你不得不忙着做一些其他事情。但我的确很享受在自己的国家参加比赛，我会拥有很好的感觉，而且现场气氛也会更热烈。”谈到球迷和球队的支持，Jan强调，加入一支优秀团队十分重要，无论从事什么运动：“ 没有优秀的团队，你不可能成功，足球当然也是如此。一个球员能做的事情有限，你需要和每一位团队成员一起坚持。如果整个团队做得不够完美，就不可能赢得比赛。”

如需观看Jan Oblak和Carlos Sainz接受采访的完整视频，请点击这里。

关于彪马

彪马是全球领先的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配件产品。70多年来，彪马一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化向前发展。彪马提供足球、跑步和培训、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的性能或运动启发型生活用品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。彪马集团旗下品牌包括：彪马、Cobra Golf以及stichd。彪马产品远销120多个国家和地区，全球范围内约1.6万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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