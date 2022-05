PUMA: futebol e automobilismo em Madrid – Jan Oblak e Carlos Sainzfalam sobre sua paixão pelo esporte do outro

FOOTBALL MEETS MOTORSPORT IN MADRID - Carlos Sainz and Jan Oblak | PUMA Ambassador and Atletico Madrid’s goalkeeper Jan Oblak and Scuderia Ferrari driver Carlos Sainz challenge themselves by entering each other's worlds. In an interview with Sports company PUMA, the two athletes exchanged their passion for Football and Car Racing while challenging themselves in a Go Kart Race in Madrid. (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--O embaixador da PUMA e goleiro do Atlético de Madrid, Jan Oblak, e o piloto da Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, desafiaram-se entrando nos mundos um do outro. Em entrevista à empresa esportiva PUMA, os dois atletas expressaram sua paixão pelo futebol e pelo automobilismo durante uma corrida de kart em Madrid.

O piloto da Ferrari patrocinado pela Puma conversou com o embaixador da PUMA, Jan Oblak, sobre um grande hobby que tem. “ Eu amo futebol. Jogo quase toda semana, estou sempre tentando montar uma partida em Maranello com minha equipe”, contou Sainz. Goleiro da seleção da Eslovênia, Oblak é um grande fã do automobilismo e da Fórmula 1: “ Adoro a Ferrari. Eu gosto de vários pilotos, o esforço deles é incrível e não é um trabalho fácil. Não é fácil dirigir tão rápido, você tem que ser um pouco louco para isso”.

Correr diante de seus próprios fãs em seu país de origem é sempre uma ocasião especial para Sainz: “ Correr em casa ajuda. Com certeza há mais pressão e você está mais ocupado. Mas eu gosto, me dá uma sensação boa e há ótimas vibrações no ambiente”. Falando sobre o apoio dos fãs e da equipe, Oblak enfatizou a importância de ter o suporte de um bom time, seja qual for o esporte praticado: “ Sem uma boa equipe é impossível ter sucesso, e ocorre o mesmo no futebol. Um jogador não pode mudar muitas coisas, então é preciso criar uma unidade. Se todo o time não fizer um trabalho perfeito, será impossível vencer”.

Para assistir à entrevista completa com Jan Oblak e Carlos Sainz, clique AQUI.

