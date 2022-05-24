中智全球尋求與台灣醫療保險公司結成戰略聯盟，為數百萬台灣患者提供服務，確保他們能夠遠程獲得可靠及優質的醫療保健服務。

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--中智全球(6819.HK)一直提供SEC³URE Ethos、SEC³URE Passport、Link & GO!、BioBytes™和BioBytes™ Visitor各種別具價值的技術化服務，將整個護理期間中各可靠利益相關者聯繫起來，從而打造出醫療護理行業內規模最大的綜合端對端技術平台。藉著其目前遍及北美、英國、台灣和世界各地的業務，中智全球與台灣人壽保險股份有限公司簽訂了一份備忘錄（「備忘錄」），（其中包括）期望讓台灣居民於身處台灣或海外旅遊時可遠程獲得可靠及優質的醫療相關保健服務。備忘錄的詳情將於隨後的服務協議中闡述，而根據這份備忘錄，該計劃的用戶於台灣法令允許之範圍內，可在緊急及其他必要情況下透過中智全球的線上平台獲得遠程醫生諮詢渠道，甚至可於海外旅遊期間享受遠程醫生諮詢服務。 中智全球預期將與EU Care等台灣本地合作夥伴聯手提供上述服務。中智全球與台灣人壽目前預期，有關服務將於探索更多共同利益及取得有關當局相關必要的許可後推出。

根據Tourism - Our World in Data的資料，每年全球來往各地的國際旅客數目達14億。旅客出行目的各有不同，既有長期遠赴海外（如大學生），亦有短期出差。不論目的如何，國際旅客是一個龐大且未獲充分服務的市場，每個人都需要在身處海外時獲得可靠的醫療保健服務。

整合了專為識別可信任地點、醫生、綜合預約安排、保證支付及個人健康記錄而設的算法在同一平台上，該聯盟彙集為台灣居民身處海外期間為其提供優質護理的重要元素。

台灣人壽為中國信託金融控股股份有限公司的子公司成員，並為業界龍頭企業，坐擁可滿足數百萬保單持有人所需的財務資源，旗下不少客戶均表示期望台灣人壽可助其在海外尋求可靠且優質的醫療護理服務。

關於台灣人壽保險

台灣人壽為臺灣第一家壽險公司，於1947年成立，並於1998年邁向民營化。落實在地深耕的台灣人壽，以提供保戶全方位保險服務為出發，持續關注市場之變化，藉由靈活、具創意的商品策略，提升公司之營運績效，提供保戶健康、財富與保障的全方位防護網，並以有價值的商品推展，維持公司長期而穩定的獲利能力，使保戶與公司都得到穩健而具體的保障。

關於中智全球

中智全球秉持「建立信任使優質醫療護理唾手可得」的使命，創建了SEC3URE Ethos。基於三項核心原則 (即透明、中立及獨立），SEC³URE Ethos獲全球超過 11,000 間醫療場所信賴，確保患者、醫生、供應商代表及醫療護理公司之間的相互信任。如需瞭解更多有關這個備受信賴的全球最大醫療護理技術平台的資訊，請瀏覽www.intellicentrics.com。如需瞭解有關COVID-19疫苗證書的更多資訊，請瀏覽本公司的COVID-19解決方案中心 (COVID-19 Solution Center)。