中智全球寻求与台湾医疗保险公司结成战略联盟，为数百万台湾患者提供服务，确保他们能够远程获得可靠及优质的医疗保健服务。

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--中智全球(6819.HK)一直提供SEC³URE Ethos、SEC³URE Passport、Link & GO!、BioBytes™和BioBytes™ Visitor各种别具价值的技术化服务，将整个护理期间中各可靠利益相关者联系起来，从而打造出医疗护理行业内规模最大的综合端对端技术平台。借着其目前遍及北美、英国、台湾和世界各地的业务，中智全球与台湾人寿保险股份有限公司签订了一份备忘录（「备忘录」），（其中包括）期望让台湾居民于身处台湾或海外旅游时可远程获得可靠及优质的医疗相关保健服务。备忘录的详情将于随后的服务协议中阐述，而根据这份备忘录，该计划的用户于台湾法令允许之范围内，可在紧急及其他必要情况下透过中智全球的线上平台获得远程医生咨询渠道，甚至可于海外旅游期间享受远程医生咨询服务。中智全球预期将与EU Care等台湾本地合作伙伴联手提供上述服务。中智全球与台湾人寿目前预期，有关服务将于探索更多共同利益及取得有关当局相关必要的许可后推出。

根据Tourism - Our World in Data的资料，每年全球来往各地的国际旅客数目达14亿。旅客出行目的各有不同，既有长期远赴海外（如大学生），亦有短期出差。不论目的如何，国际旅客是一个庞大且未获充分服务的市场，每个人都需要在身处海外时获得可靠的医疗保健服务。

整合了专为识别可信任地点、医生、综合预约安排、保证支付及个人健康记录而设的算法在同一平台上，该联盟汇集为台湾居民身处海外期间为其提供优质护理的重要元素。

台湾人寿为中国信托金融控股股份有限公司的子公司成员，并为业界龙头企业，坐拥可满足数百万保单持有人所需的财务资源，旗下不少客户均表示期望台湾人寿可助其在海外寻求可靠且优质的医疗护理服务。

关于台湾人寿保险

台湾人寿为台湾第一家寿险公司，于1947年成立，并于1998年迈向民营化。落实在地深耕的台湾人寿，以提供保户全方位保险服务为出发，持续关注市场之变化，藉由灵活、具创意的商品策略，提升公司之营运绩效，提供保户健康、财富与保障的全方位防护网，并以有价值的商品推展，维持公司长期而稳定的获利能力，使保户与公司都得到稳健而具体的保障。

关于中智全球

中智全球秉持「建立信任使优质医疗护理唾手可得」的使命，创建了SEC3URE Ethos。基于三项核心原则 (即透明、中立及独立），SEC³URE Ethos获全球超过 11,000 间医疗场所信赖，确保患者、医生、供应商代表及医疗护理公司之间的相互信任。如需了解更多有关这个备受信赖的全球最大医疗护理技术平台的资讯，请浏览www.intellicentrics.com。如需了解有关COVID-19疫苗证书的更多资讯，请浏览本公司的COVID-19解决方案中心 (COVID-19 Solution Center)。