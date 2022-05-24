Paragon Customer Communications荷蘭公司和Scytl被選中為荷蘭選舉委員會提供數位化選舉工具

西班牙巴賽隆納--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--Scytl欣然宣布，荷蘭選舉委員會(Kiesraad)已與Paragon Customer Communications (PCC)荷蘭公司和Scytl（二者均為Paragon group旗下公司）以及荷蘭IT互聯公司KPN簽署一份五年期協議，以建置、管理和維護數位投票支援系統(DHV)。

在協議期內，Scytl將負責開發、供應和管理用於荷蘭所有選舉過程的新軟體。具體而言，該軟體將使選舉委員會能夠確定選舉結果，並提出政黨候選人名單。

Paragon Customer Communications在荷蘭120多個自治市的選舉流程方面擁有豐富經驗，將帶頭擔任主承包商，負責整個專案以及服務交付管理。KPN將負責軟體的安全代管。

DHV和代管環境將由供應商根據最新的安全要求進行管理和更新。DHV透過專有網路代管在集中式環境中，使選舉委員會能夠監測該系統的使用情況，並在發現違規情況時及時採取措施。為此該系統還部署了一個安全操作中心。

Scytl執行長Silvia Caparrós表示：「我們在選舉過程方面的知識和經驗，以及我們的解決方案和技術所提供的安全性，對於贏得此次競標發揮了決定性作用。毫無疑問，我們提供的關鍵價值來自於我們的能力。我們有能力滿足荷蘭選舉委員會的迫切需要，幫助應對整個國家選舉制度現代化所面臨的令人興奮的挑戰，並以最大程度的安全措施實現這一現代化過程。」

Paragon荷蘭和比利時公司執行長Mieke Clark-Marsman表示：「能夠為荷蘭民主制度提供這項非常重要的服務，我們倍感欣喜和自豪。在贏得這個重大專案後，我們現在正以數位方式進一步擴大我們為荷蘭選舉提供的服務。」

關於Scytl Election Technologies

作為Paragon Group創新解決方案生態系統的一部分，Scytl正在世界各地的選舉中引領數位轉型和創新。Scytl先進的技術及精確實作可確保最高等級的安全性、透明度和可及性，公司的知識和專業技能已贏得30多個國家和地區的信任，並受到50多項國際專利的保護。有關Scytl的更多資訊，請造訪https://www.scytl.com

關於Paragon Group

Paragon Group是一家領先的客戶溝通、身分識別、圖形服務和辦公室服務提供者。集團營業額高達15億歐元，擁有9,000多名員工。Paragon Group將幾代人的經驗與尖端技術創新和智慧資料相結合，幫助組織實現與客戶之間及時有效的互動。有關Paragon Group的更多資訊，請造訪www.paragon-europe.com。

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