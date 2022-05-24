Paragon Customer Communications荷兰公司和Scytl被选中为荷兰选举委员会提供数字化选举工具

西班牙巴塞罗那--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--Scytl欣然宣布，荷兰选举委员会(Kiesraad)已与Paragon Customer Communications (PCC)荷兰公司和Scytl（二者均为Paragon group旗下公司）以及荷兰IT互联公司KPN签署一份五年期协议，以构建、管理和维护数字投票支持系统(DHV)。

在协议期内，Scytl将负责开发、供应和管理用于荷兰所有选举过程的新软件。具体而言，该软件将使选举委员会能够确定选举结果，并提出政党候选人名单。

Paragon Customer Communications在荷兰120多个自治市的选举流程方面拥有丰富经验，将牵头担任主承包商，负责整个项目以及服务交付管理。KPN将负责软件的安全托管。

DHV和托管环境将由提供商根据最新的安全要求进行管理和更新。DHV通过专有网络托管在集中式环境中，使选举委员会能够监测该系统的使用情况，并在发现违规情况时及时采取措施。为此该系统还部署了一个安全操作中心。

Scytl首席执行官Silvia Caparrós表示：“我们在选举过程方面的知识和经验，以及我们的解决方案和技术所提供的安全性，对于赢得此次竞标起到了决定性作用。毫无疑问，我们提供的关键价值来自于我们的能力。我们有能力满足荷兰选举委员会的迫切需要，帮助应对整个国家选举制度现代化所面临的令人兴奋的挑战，并以最大程度的安全措施实现这一现代化过程。”

Paragon荷兰和比利时公司首席执行官Mieke Clark-Marsman表示：“能够为荷兰民主制度提供这项非常重要的服务，我们倍感欣喜和自豪。在赢得这个重大项目后，我们现在正以数字方式进一步扩大我们为荷兰选举提供的服务。”

关于Scytl Election Technologies

作为Paragon Group创新解决方案生态系统的一部分，Scytl正在世界各地的选举中引领数字转型和创新。Scytl先进的技术及精确实施可确保最高级别的安全性、透明度和可访问性，公司的知识和专业技能已赢得30多个国家和地区的信任，并受到50多项国际专利的保护。有关Scytl的更多信息，请访问https://www.scytl.com

关于Paragon Group

Paragon Group是一家领先的客户沟通、身份识别、图形服务和办公服务提供商。集团营业额高达15亿欧元，拥有9,000多名员工。Paragon Group将几代人的经验与前沿技术创新和智能数据相结合，帮助组织实现与客户之间及时有效的互动。有关Paragon Group的更多信息，请访问www.paragon-europe.com。

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