Paragon Customer Communications Netherlands e Scytl são escolhidas para fornecer a ferramenta eleitoral digital para o Conselho Eleitoral dos Países Baixos

BARCELONA, Espanha--(BUSINESS WIRE)--A Scytl tem o prazo de anunciar que o Conselho Eleitoral dos Países Baixos (Kiesraad) concedeu à Paragon Customer Communications (PCC) Holanda e à Scytl, ambos parte do Grupo Paragon, juntamente com a empresa holandesa de conexão de TI KPN, um contrato de cinco anos para criar, gerenciar e manter o sistema digital de votação (DHV).

Durante a vigência do acordo, a Scytl será responsável pelo desenvolvimento, fornecimento e gerenciamento do novo software que será utilizado em todos os processos eleitorais do país europeu. Especificamente, permitirá ao Conselho Eleitoral determinar os resultados das eleições e apresentar as listas de candidatos dos partidos políticos.

A Paragon Customer Communications, que possui ampla experiência em processos eleitorais em mais de 120 municípios do país, assumirá a liderança como empresa contratada principal e será responsável pelo projeto geral e pela gestão da prestação de serviços. Por sua vez, a KPN será responsável pela hospedagem segura do software.

O DHV e o ambiente de hospedagem serão administrados e atualizados pelo provedor, de acordo com os mais recentes requisitos de segurança. O DHV é hospedado em um ambiente central por meio de rede privada, o que permite ao Conselho Eleitoral monitorar a utilização do programa e tomar providências oportunas caso sejam detectadas irregularidades. Um Centro de Operações de Segurança é usado para esse propósito.

Silvia Caparrós, CEO da Scytl, afirmou: “Nosso conhecimento e experiência em processos eleitorais, a segurança proporcionada por nossas soluções e nossa tecnologia foram decisivos para vencer este concurso. O valor fulcral foi, sem dúvida, a nossa capacidade de responder à exigente necessidade do Conselho Eleitoral dos Países Baixos de enfrentar o emocionante desafio de modernizar o sistema eleitoral de um país inteiro e fazê-lo com as máximas medidas de segurança”.

Mieke Clark-Marsman, CEO da Paragon Holanda e Bélgica, comentou: “É um grande orgulho e satisfação poder prestar este serviço tão importante para a democracia holandesa. Com esta concessão, temos a chance de expandir ainda mais nossos serviços para as eleições na Holanda no ambiente digital”.

Sobre as tecnologias eleitorais da Scytl

A Scytl, parte do ecossistema de soluções inovadoras do Grupo Paragon, está liderando a transformação digital e a inovação em eleições no mundo. Sua tecnologia de ponta, implementada com precisão para garantir os mais altos níveis de segurança, transparência e acessibilidade, permitiu que mais de 30 países confiassem no conhecimento e experiência da empresa, protegida por mais de 50 patentes internacionais. Para mais informações sobre a Scytl, acesse https://www.scytl.com

Sobre o Grupo Paragon

O Grupo Paragon é um fornecedor líder de comunicações com clientes, identificação, serviços gráficos e serviços de escritório. O grupo tem um faturamento de € 1,5 bilhão e mais de 9 mil funcionários. Ele combina gerações de experiência com as mais recentes inovações em tecnologia e dados inteligentes para permitir interações responsivas e significativas entre organizações e seus clientes. Para mais informações sobre o Grupo Paragon, acesse www.paragon-europe.com.

