Paragon Customer Communications Netherlands et Scytl choisis pour fournir une solution de vote électronique à la Commission électorale des Pays-Bas

BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Scytl a le plaisir d'annoncer que la Commission électorale des Pays-Bas (Kiesraad) a attribué à Paragon Customer Communications (PCC) Netherlands et à l'entreprise elle-même, appartenant toutes deux au groupe Paragon, ainsi qu’à l’opérateur télécoms KPN, un contrat de cinq ans qui vise à configurer, exploiter et assurer la maintenance d'un système d’assistance au vote électronique (DHV).

Scytl sera responsable du développement, de la fourniture et de l’administration du nouveau logiciel pendant la durée du contrat. Ce logiciel sera exploité par l’ensemble des systèmes électoraux du pays, et permettra plus précisément à la Commission électorale de connaître les résultats des élections et de fournir les listes de candidats des partis politiques.

Paragon Customer Communications, qui possède une vaste expérience en matière de processus électoraux dans plus de 120 circonscriptions néerlandaises, agira en tant que maître d'œuvre et sera responsable de l’ensemble du projet ainsi que de la prestation de services. KPN fournira, quant à elle, l’hébergement sécurisé nécessaire au logiciel.

Le DHV et son environnement d'hébergement seront exploités et mis à jour par le fournisseur, conformément aux exigences de sécurité les plus récentes. Le DHV est hébergé dans un environnement central via un réseau privé permettant à la Commission électorale de contrôler l'utilisation du programme et de prendre des mesures opportunes en cas d'irrégularités identifiées. Un centre dédié à la sécurité des opérations a également été créé à cette fin.

Silvia Caparrós, PDG de Scytl, déclare : « Notre connaissance et notre expérience en matière de processus électoraux, nos solutions de sécurité et notre technologie nous ont assurément permis de remporter ce contrat. Notre capacité à répondre au besoin exigeant de la Commission électorale des Pays-Bas de relever le défi passionnant visant à moderniser le système électoral de l'ensemble du pays tout en optimisant la sécurité a été essentielle. »

Mieke Clark-Marsman, PDG de Paragon Pays-Bas et Belgique, déclare : « Nous nous félicitons et sommes ravis de pouvoir fournir ce service considérable à la démocratie néerlandaise. Grâce ce contrat majeur, nous élargissons désormais également numériquement nos services aux systèmes électoraux néerlandais. »

À propos de Scytl Election Technologies

Scytl appartient à l'écosystème de solutions innovantes du groupe Paragon. L'entreprise est le chef de file de la transformation numérique et de l'innovation dans le domaine des élections à travers le monde. Grâce à sa technologie de pointe, minutieusement déployée afin de respecter les normes de sécurité, de transparence et d'accessibilité les plus strictes, plus de 30 pays ont fait confiance au savoir et à l'expertise protégés par plus de 50 brevets internationaux de l'entreprise. Pour de plus amples informations à propos de Scytl, veuillez consulter le site https://www.scytl.com

À propos du groupe Paragon

Le groupe Paragon se place parmi les leaders de la gestion des communications clients ainsi que des services d'identification, d’impression et administratifs. Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros et compte plus de 9 000 employés. Le groupe Paragon combine ses nombreuses années d'expérience avec les dernières innovations en matière de technologie et de données intelligentes dans le but de permettre des interactions rapides et pertinentes entre les organisations et leurs clients. Pour de plus amples informations à propos du groupe Paragon, veuillez consulter le site www.paragon-europe.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.