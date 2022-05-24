TransferMate获得7,000万美元融资，加速B2B跨境支付创新并扩大全球业务；公司估值达10亿美元

都柏林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的B2B支付基础设施即服务提供商TransferMate今天宣布获得7,000万美元融资，从而使公司的估值达到10亿美元，融资总额达到1.3亿美元。资金管理规模达370亿英镑的英国超大型养老基金Railpen参与了本轮融资。

TransferMate的全球许可基础设施和银行网络已发展到业内首屈一指的广泛规模，并成为一些全球顶级规模的软件平台、创新银行和金融科技公司的首选合作伙伴，为其提供B2B支付产品。本轮融资完全由基本资金组成，将用于扩大其全球团队，并进一步投资于技术创新和产品套件。

TransferMate创始人Terry Clune表示：“我们很高兴在这个激动人心的时刻欢迎Railpen成为公司股东。通过将我们的技术与全球许可网络相结合，我们帮助软件提供商、银行和金融科技公司以比传统SWIFT系统更快、成本更低的方式进行支付。我们将利用这项投资继续招募可以帮助公司扩大客户群的高级金融人才。”

TransferMate首席执行官Sinead Fitzmaurice表示：“我们从一开始就肩负着为企业进行国际收付款制定新标准的使命。我们致力于为企业进行跨境支付提供实时透明度和快捷的服务，这使得TransferMate成为全球领先的采购到支付(procure-to-pay)和支出管理平台首选的全球B2B支付基础设施提供商。这项投资将使我们能够加快推动创新的使命，因为企业正寻求将其开展日常活动的核心软件中的B2B付款功能数字化。”

这一轮新的投资加上10亿美元的估值，使TransferMate脱颖而出，成为世界上极为全面的独立B2B支付网络。它使企业和个人能够以141种货币在超过201个国家进行跨境支付，就像进行国内资金转移一样简单和具有成本效益，并且从交易直至最终对账的整个过程都完全透明。

Railpen投资组合经理Julia Diez表示：“在TransferMate寻求让企业能够以具有成本效益的方式实现跨境支付数字化的过程中，我们很高兴能够与之并肩同行。这项投资延续了Railpen长期投资于高质量、创新成长型公司的战略，为实现我们保障成员未来的目标提供了支持。”

本轮融资由巴克莱银行(Barclays Bank PLC)通过其投资银行进行管理。

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关于TransferMate

CluneTech旗下子公司TransferMate是全球领先的B2B支付基础设施即服务提供商，让企业能够以更低的成本更快、更轻松地进行跨境收付款。在Clune和首席执行官Sinead Fitzmaurice的领导下，TransferMate建立了全球首屈一指的支付许可证组合，包括美国的51个州和地区，以支持用141种货币在201个以上的国家进行交易。领先的银行、金融科技公司和软件提供商与TransferMate合作，为其商业客户提供更好的用户体验。公司为荷兰国际集团(ING)和爱尔兰联合银行(AIB)等银行提供定制的集成式产品，这些银行也是公司的投资者。TransferMate API解决方案允许合作伙伴将其软件中的支付流程数字化，使所有企业都能节省大量时间和资金。

了解更多信息 – https://www.transfermate.com/

关于Railpen

Railpen是英国历史悠久的超大型养老基金，其金融科技投资包括Starling Bank和Bill.com。Railpen代表该养老金计划的35万名会员保管和投资约370亿英镑的资金。

关于巴克莱银行

巴克莱银行由英国审慎监管局授权，受英国金融行为监管局和英国审慎监管局监管，在本轮融资中仅代表Transfermate。

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