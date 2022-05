TransferMate garante rodada de financiamento de US$ 70 milhões para acelerar a inovação em pagamentos transfronteiriços B2B e expandir sua presença global; empresa está avaliada em US$ 1 bilhão

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--A TransferMate, fornecedora líder mundial de infraestrutura de pagamentos B2B como serviço, anunciou hoje uma rodada de financiamento de US$ 70 milhões, elevando a empresa a uma avaliação de US$ 1 bilhão e US$ 130 milhões de financiamento total. O Railpen, um dos maiores fundos de pensão do Reino Unido, administrando £ 37 bilhões, participou da rodada.

A TransferMate aumentou sua infraestrutura de licenciamento global e rede bancária para ser uma das mais amplas do setor e foi escolhida como principal parceira para fornecer produtos de pagamentos B2B a algumas das maiores plataformas de software, bancos inovadores e fintechs do mundo. Esta rodada de financiamento, que consiste integralmente em capital primário, será usada para expandir suas equipes a nível global e investir ainda mais em sua inovação tecnológica e conjunto de produtos.

“É uma honra ter o Railpen como acionista neste momento emocionante”, disse Terry Clune, fundador da TransferMate. “Ao combinar nossa tecnologia e nossa rede mundial de licenças, capacitamos provedores de software, bancos e fintechs a oferecer pagamentos muito mais rápidos e econômicos em comparação com o sistema SWIFT tradicional. Usaremos esse investimento para continuar recrutando talentos financeiros seniores que podem ajudar a ampliar nossa base de clientes.”

“Desde o início, nossa missão é estabelecer novos padrões na forma como as empresas fazem e recebem pagamentos internacionais. Nosso compromisso de oferecer transparência e velocidade em tempo real quando as empresas estão realizando pagamentos transfronteiriços fez com que a TransferMate se tornasse a infraestrutura global de pagamentos B2B escolhida pelas principais plataformas de gerenciamento de compras e gastos do mundo”, afirmou Sinead Fitzmaurice, CEO da TransferMate. “Este investimento vai permitir acelerar nossa missão de impulsionar a inovação à medida que as empresas buscam digitalizar seus pagamentos B2B no software principal que usam para realizar suas atividades diárias.”

Esta nova rodada de investimentos, juntamente com a avaliação de US$ 1 bilhão, diferencia ainda mais a TransferMate como a rede de pagamentos B2B independente mais completa do mundo. Ela permite que empresas e pessoas façam pagamentos internacionais em mais de 201 países e 141 moedas, de forma tão fácil e econômica como se estivesse fazendo uma transferência de fundos doméstica e com total transparência da transação até o ponto de conciliação final.

“É muito empolgante fazer parte da jornada da TransferMate, pois a intenção dela é permitir que as empresas digitalizem de maneira rentável seus pagamentos internacionais”, disse Julia Diez, gerente de portfólio do Railpen. “Este investimento dá continuidade à estratégia do Railpen de investir em empresas de crescimento inovadoras e de alta qualidade a longo prazo, o que apoia nosso propósito de assegurar o futuro de nossos membros.”

A rodada de financiamento foi gerenciada pelo Barclays Bank PLC, atuando por meio de seu banco de investimento.

Sobre a TransferMate

A TransferMate, uma subsidiária da CluneTech, é a fornecedora líder mundial de infraestrutura de pagamentos B2B como serviço, permitindo que as empresas enviem e recebam pagamentos internacionais de forma mais rápida, fácil e barata. A TransferMate, sob a liderança da Clune e da sua CEO Sinead Fitzmaurice, criou um dos maiores portfólios de licenças de pagamento do mundo, incluindo 51 estados e territórios dos EUA, para apoiar a negociação em mais de 201 países e 141 moedas. Os principais bancos, fintechs e provedores de software são parceiros da TransferMate, a fim de oferecer uma melhor experiência de usuário para seus clientes empresariais. A empresa criou integrações sob medida para bancos como ING e AIB, que também são investidores na empresa. A solução TransferMate API permite que os parceiros digitalizem o fluxo de pagamentos em seu software, permitindo que todas as empresas obtenham economias financeiras e de tempo significativas.

Mais informações em https://www.transfermate.com/

Sobre o Railpen

Railpen, um dos maiores e mais antigos fundos de pensão do Reino Unido, cujos investimentos em fintech incluem Starling Bank e Bill.com. O Railpen é responsável pela custódia e investimento de cerca de £ 37 bilhões em nome dos 350 mil membros do esquema.

Sobre o Barclays Bank PLC

O Barclays Bank PLC, autorizado pela Autoridade de Regulação Prudencial e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira e pela Autoridade de Regulação Prudencial, está agindo para a TransferMate apenas em conexão com esta rodada de financiamento.