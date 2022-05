TransferMate lève 70 millions USD pour accélérer l'innovation en matière de paiements B2B transfrontaliers et renforcer sa présence mondiale alors que la société est désormais valorisée à un milliard USD

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--TransferMate, le principal fournisseur d'infrastructures de paiement B2B en tant que service au monde, a annoncé aujourd'hui qu'une levée de fonds de 70 millions USD avait porté la valorisation de la société à un milliard USD pour un financement total de 130 millions USD. Railpen, l'un des plus importants fonds de pension britanniques gérant 37 milliards GBP, a participé à cette campagne de financement.

TransferMate a développé son réseau bancaire et son infrastructure d'octroi d'agréments à travers le monde au point d'en faire l'une des offres les plus vastes du secteur. TransferMate est le partenaire de choix des plus grandes plateformes logicielles, banques innovantes et fintechs mondiales lorsqu'il s'agit de commercialiser des produits de paiement B2B. Cette campagne de financement, entièrement dédiée au capital primaire, sera utilisée par la société pour étoffer ses équipes à l'international et investir davantage dans ses innovations technologiques et sa gamme de produits.

« Nous sommes ravis d'accueillir Railpen en tant qu'actionnaire en cette période de grande effervescence », a déclaré Terry Clune, fondateur de TransferMate. « L'association de notre technologie et de notre réseau mondial d'octroi d'agréments de paiement permet aux éditeurs de logiciels, aux banques et aux fintechs d'effectuer des paiements bien plus rapidement et à un coût bien moindre que le système SWIFT classique. Cet investissement nous servira à poursuivre le recrutement de talents financiers expérimentés capables de nous aider à élargir notre clientèle. »

« Depuis le tout début, notre mission a été d'établir de nouvelles normes en matière d'envoi et de réception de paiements internationaux par les entreprises. Notre engagement envers la célérité des paiements et une transparence en temps réel lorsque les entreprises effectuent des paiements transfrontaliers a permis à TransferMate de devenir l'infrastructure de paiements B2B internationaux de choix des principales plateformes mondiales de type "procure-to-pay" et de gestion des dépenses », a indiqué Sinead Fitzmaurice, PDG de TransferMate. « Cet investissement nous permettra d'accélérer notre mission de stimulation de l'innovation au moment où les entreprises cherchent à numériser leurs paiements B2B avec le logiciel de base qu'ils utilisent pour mener leurs activités quotidiennes. »

Cette nouvelle campagne de financement ainsi que la valorisation de la société à un milliard USD permet à TransferMate de se distinguer davantage en tant que réseau indépendant de paiements B2B le plus complet au monde. Il permet aux entreprises et aux particuliers de procéder à des paiements transfrontaliers dans plus de 201 pays et 141 devises, aussi facilement et rentablement que s'ils effectuaient un transfert de fonds national, et ce, en jouissant de la transparence totale des transactions tout au long du processus et jusqu'au point de rapprochement final.

« Nous sommes ravis de prendre part au parcours de TransferMate, qui cherche à permettre aux sociétés de numériser leurs paiements transfrontaliers de manière rentable », a déclaré Julia Diez, gestionnaire de portefeuille chez Railpen. « Cet investissement donne la possibilité à Railpen de poursuivre sa stratégie d'investissements à long terme dans des sociétés innovantes, de haute qualité et caractérisée par la croissance, afin d'atteindre son objectif de sécurisation de l'avenir de ses membres. »

Cette campagne de financement a été gérée par Barclays Bank PLC, qui a agi par l'intermédiaire de sa banque d'investissement.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations sur l'infrastructure en tant que service de TransferMate, veuillez nous contacter ici.

À propos de TransferMate

Filiale de CluneTech, TransferMate est le principal fournisseur d'infrastructures de paiements B2B en tant que service au monde, qui permet aux entreprises d'envoyer et de recevoir des paiements transfrontaliers plus rapidement, plus facilement et à moindres coûts. Sous la direction de M. Clune et de sa PDG, Sinead Fitzmaurice, TransferMate a constitué l'un des plus grands portefeuilles d'agréments de paiement au monde, notamment dans 51 États et territoires américains, pour soutenir le commerce dans plus de 201 pays et en 141 devises. Les principales banques, fintechs et éditeurs de logiciels s'associent à TransferMate pour offrir une expérience utilisateur optimisée à leur clientèle professionnelle. La société a créé des intégrations sur mesure pour des banques comme ING et AIB, qui investissent également dans la société. La solution TransferMate API permet aux partenaires de numériser leurs flux de paiements sur leur propre logiciel, ce qui permet à toutes les entreprises de réaliser d'importantes économies de temps et d'argent.

Informations – https://www.transfermate.com/

À propos de Railpen

Railpen est l'un des plus vastes et des plus anciens fonds de pension du Royaume-Uni. Ses investissements dans la fintech comprennent notamment Starling Bank et Bill.com. Railpen prend en charge la conservation et l'investissement de près de 37 milliards GBP pour le compte de ses 350 000 membres.

À propos de Barclays Bank PLC

Barclays Bank PLC, qui est autorisée par la Prudential Regulation Authority et réglementée par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority, agit uniquement pour Transfermate dans le cadre de la présente campagne de financement.