TransferMate獲得7,000萬美元融資，加速B2B跨境支付創新並擴大全球業務；公司估值達10億美元

都柏林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球一流的B2B支付基礎設施即服務提供者TransferMate今天宣佈獲得7,000萬美元融資，從而使公司的估值達到10億美元，融資總額達到1.3億美元。資金管理規模達370億英鎊的英國最大型退休基金之一Railpen參與了本輪融資。

TransferMate的全球授權基礎設施和銀行網路已成長至業界首屈一指的廣泛規模，並成為一些全球頂級規模的軟體平臺、創新銀行和金融科技公司的首選合作夥伴，為其提供B2B支付產品。本輪融資完全由基本資金組成，將用於擴大其全球團隊，並進一步投資於科技創新和產品套組。

TransferMate創辦人Terry Clune表示：「在這個令人振奮的時刻，我們欣然歡迎Railpen成為公司股東。結合我們的科技與全球授權網路，我們使軟體提供商、銀行和金融科技公司能夠提供比傳統SWIFT系統更快、成本更低的支付方式。我們將利用這項投資繼續招募可以協助公司擴大客戶群的資深金融人才。」

TransferMate執行長Sinead Fitzmaurice表示：「我們從一開始就肩負著為企業的國際收付款制定新標準的使命。我們致力於在企業進行跨境支付時提供即時透明度和快捷的服務，這使得TransferMate成為全球首屈一指的採購到支付(procure-to-pay)和支出管理平臺首選的全球B2B支付基礎設施提供商。這項投資將使我們能夠加快推動創新的使命，因為企業正尋求將其用於進行日常活動的核心軟體中的B2B付款功能數位化。」

這一輪新的投資加上10億美元的估值，使TransferMate脫穎而出，成為全世界極為全面的獨立B2B支付網路。它使企業和個人能夠以141種貨幣在超過201個國家進行跨境支付，就像進行國內資金轉移一樣簡單和具有成本效益，並且從交易直至最終對賬的整個過程都完全透明。

Railpen投資組合經理Julia Diez表示：「在TransferMate尋求讓企業能夠以具有成本效益的方式將跨境支付數位化的過程中，我們很高興能夠參與其中。這項投資延續了Railpen長期投資於優質、創新成長型公司的策略，為我們保障成員未來的目標提供了支撐。」

本輪融資由巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)透過其投資銀行進行管理。

如果您想進一步瞭解TransferMate的基礎設施即服務，請點選這裡與我們聯絡。

關於TransferMate

CluneTech旗下子公司TransferMate是全球一流的B2B支付基礎設施即服務提供者，讓企業能夠以更低的成本、更快、更輕鬆地跨境收付款。在Clune和執行長Sinead Fitzmaurice的領導下，TransferMate建立了全球首屈一指的支付授權組合，包括美國的51個州和地區，以支援用141種貨幣在201個以上的國家進行交易。一流的銀行、金融科技公司和軟體提供商與TransferMate合作，為其商業客戶提供更好的使用者體驗。公司為荷蘭國際集團(ING)和愛爾蘭聯合銀行(AIB)等銀行提供訂製的整合式產品，這些銀行也是公司的投資者。TransferMate API解決方案使合作夥伴能夠將其軟體中的支付流程數位化，使所有企業都能節省大量時間和資金。

瞭解更多資訊 – https://www.transfermate.com/

關於Railpen

Railpen是英國歷史悠久的最大型退休基金之一，其金融科技投資包括Starling Bank和Bill.com。Railpen代表該退休金計畫的35萬名會員保管和投資約370億英鎊的資金。

關於巴克萊銀行

巴克萊銀行由英國審慎監管局授權，受英國金融行為監管局和英國審慎監管局監管，在本輪融資中僅代表Transfermate。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。