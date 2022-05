Ricardo sélectionné pour promouvoir la transformation du réseau ferroviaire du Grand Toronto

Transformation of the Greater Toronto rail network (Photo: Business Wire)

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Ricardo Certification vient d'être désigné évaluateur indépendant de la sécurité (ÉIS) pour la transformation du transit ferroviaire dans la région du Grand Toronto et Hamilton (GTHA), Ontario, Canada.

En qualité d'ÉIS, Ricardo assurera la surveillance indépendante de la documentation de sécurité du programme durant la phase de conception, garantissant ainsi son entière conformité avec les normes en vigueur. Réaliser ces évaluations à un stade aussi précoce réduira le risque de retards et de travaux de rectification onéreux durant la construction, l'installation et les phases de tests. Le contrat a été octroyé par Metrolinx, un organisme de la Couronne du gouvernement de l'Ontario, qui a la responsabilité de GO Transit, le réseau régional de services de trains et bus dans la GTHA.

Richard Gibney, directeur de la certification, Ricardo Certification: "Nous sommes ravis de recevoir cet important contrat de sécurité de Metrolinx. Il s'agit d'un programme de travail aux facettes multiples, avec un nouveau matériel roulant, un nouveau système de traction et de profondes mises à niveau d'infrastructure, qui doivent être conçus en conformité avec les normes de sécurité les plus strictes. En nous appuyant sur l'expérience acquise au cours de projets similaires dans le monde entier, nous fournirons une évaluation indépendante pour maintenir la sécurité au premier plan durant toutes les phases de conception."

Le réseau ferroviaire de GO Transit comporte sept lignes évoluant à partir de la gare Union de Toronto, desservies par un parc vieillissant de locomotives au diesel. Les limites d'infrastructure ont imposé des horaires variables à l'ensemble du réseau, avec un trafic orienté en fonction des heures de pointe. Toutefois, le nombre de passagers ferroviaires sur GO Transit a connu une augmentation constante ces dernières années: en 2020, le réseau a transporté plus de 57 millions de passagers.

Le programme de mise à niveau ferroviaire "GO Expansion" fournira un service plus rapide et plus fréquent utilisant du matériel roulant à alimentation électrique moderne. Le programme comprend également une nouvelle ligne, une nouvelle signalisation et plus de 650 km d'électrification. Il permettra une augmentation significative des services, passant ainsi de 3 500 trains par semaine en 2019 à plus de 10 000, avec des services en partance au moins toutes les dix minutes. Le nouveau parc devrait permettre une réduction de 50% des coûts d'exploitation par kilomètre.

En tant qu'ÉIS, les équipes de Ricardo soutiendront le programme durant l'intégralité de la phase de conception afin d'évaluer si Metrolinx et ONxpress Transportation Partners ont élaboré une documentation de sécurité pertinente, y compris la définition des systèmes, le plan de sécurité du système et les dossiers de sécurité, en parfaite conformité avec les normes en vigueur, comme la méthode canadienne d'évaluation des risques, et EN50126, la norme internationale de spécification et démonstration de la fiabilité, de la disponibilité, de la maintenabilité et de la sécurité (FDMS) pour les applications ferroviaires.

En tant que premier organisme homologué ISO/IEC 17020:2012 en vertu du programme d'accréditation des évaluateurs indépendants de la sécurité des systèmes ferroviaires du Canada, Ricardo Certification a démontré ses capacités techniques auprès du Conseil canadien des normes (CCN), société d'État en charge de l'accréditation.

Ricardo plc est une société de conseil en stratégie, environnement et ingénierie d'envergure mondiale, cotée à la bourse de Londres. Forts de plus de 100 ans d'excellence en ingénierie et de près de 3 000 employés dans plus de 20 pays, nous fournissons d'exceptionnels niveaux d'expertise pour des résultats intersectoriels durables visant à soutenir la transition énergétique, la gestion des ressources, les services environnementaux et une mobilité sûre et intelligente. Notre équipe mondiale de consultants, experts environnementaux, ingénieurs et scientifiques accompagnent nos clients pour relever les défis les plus complexes et changeants dans l'optique d'un monde sûr et durable. Visitez www.ricardo.com.

Ricardo Certification comprend un ensemble d'entreprises au sein du Groupe Ricardo, qui assurent des services indépendants d'attestation et de test dans les secteurs ferroviaire et autres. Le entreprises chapeautées par Ricardo Certification sont accréditées aux normes d'inspection et de certification leur permettant de proposer des services homologués en conformité avec les réglementations nationales et internationales et les processus d'autorisation.

