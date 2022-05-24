HCL與UNLEASH合作開發水域生態系統保育解決方案

印度諾伊達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--HCL集團和聯合國永續發展目標(SDG)的全球創新計畫UNLEASH宣佈展開為期一年的合作，旨在動員年輕人並開發創新解決方案，以促進水域生態系統的保育。這些解決方案將用於解決源頭（山脈和冰川）、蓄水池（大海和海洋）及其與陸地生態系統的關連方面的挑戰。

自然和海洋保育對於我們的生存至關重要。陸地和水域生態系統為我們提供食物、水、氧氣、能量和藥物。它們可以調節我們的氣候，為作物授粉，並減少天然災害的影響。

儘管地球的生態系統至關重要，但我們正在經歷由人為造成的自然棲息地退化：人類活動已經改變了地球幾乎75%的陸地表面，將野生動物和大自然擠壓到越來越小的角落。1此外，海洋熱含量也達到創紀錄的水準，每年有多達1200萬公噸的塑膠進入海洋，破壞了世界各地的生態系統。如果陸地和水域生態系統不能維持健康和生物多樣性，其他聯合國永續發展目標的進展將面臨嚴重風險。

為應付這些挑戰，UNLEASH和HCL將合作開啟由年輕人主導的行動年。具體而言，這一合作關係將使年輕人能夠開發包括SDG 14（水下生物）和SDG 15（陸地生物）在內的解決方案，並探索與其它聯合國永續發展目標的相乘作用。在此過程中，他們將得到業界專家的指導並獲得實際支持，從而確保解決方案與實際情況相關且在實務中可行。

HCL集團在商業領域業務廣泛，旗下擁有HCL Technologies、HCL Infosystems和HCL Healthcare；除此以外，它還設有多個社會發展組織，其中包括慈善機構Shiv Nadar基金會和The Habitats Trust，以及企業社會責任(CSR)部門HCL Foundation。HCL集團一直致力於解決與SDG有關的實際問題。該集團在不同領域擁有廣泛的經驗，並擁有全面和強大的永續發展章程，是UNLEASH成功推動其SDG創新工作的完美合作夥伴。

HCL執行長、HCL Technologies董事長、Shiv Nadar Foundation受託人兼The Habitats Trust創辦人Roshni Nadar Malhotra表示：「創新、創業精神、人文和以人為本的文化是HCL核心的一部分，能讓我們的進步反映在建設更美好的世界上，這點對我們而言非常重要。我們的各種實體已經在推動多個重要專案，以協助為人類和地球創造正向影響。HCL與UNLEASH的合作為聯合國永續發展目標帶來了創新，特別是在保護自然和海洋保育方面，這是我們整體永續發展努力的重要一步。」

在HCL對從源頭到蓄水池主題的持續支援下，UNLEASH人才將有機會加入德里首都轄區Shiv Nadar大學（HCL集團的一部分）的UNLEASH Hack活動以處理本土化挑戰。今年稍早時候，UNLEASH人才參加了與此主題相關的另外三場UNLEASH Hack活動，探索地中海、多瑙河、海地和夏威夷水域生態系統的挑戰，並確定能夠對這些地區產生正向影響的解決方案。該合作將透過參與孵化計畫UNLEASH Plus來幫助擴大生物多樣性領域的現有早期解決方案。主題性洞察會議將在2022年全年舉辦，提供有關主題本質的靈感和關鍵知識。這些為期一年的努力將在印度的全球創新實驗室達到高峰。該實驗室將見證1000多名才華洋溢的青年聚集在一起進行為期一週的創新歷程，並幫助他們為印度和全球水域和陸地生態系統保育方面的挑戰制定解決方案。實驗室的最佳解決方案將獲得獎金，用於啟動所開發解決方案的實施工作。在這一合作過程中，HCL將委託知名的商業領袖、技術專家和全球知名的教師和學者擔任講師、導師和專家，幫助各種計畫的參與者開發創新解決方案。

這一合作將使UNLEASH能夠深入研究SDG14和SDG15，真正建立可應付自然挑戰的變革者群體。

UNLEASH主席Flemming Besenbacher表示：「HCL在創新和發展方面的歷程對整個UNLEASH群體來說是一種激勵。我們非常感謝他們在諸如地球水域環境保育等重要問題上的合作，也感謝他們在今年透過不同的計畫尋找保護解決方案。」

關於HCL集團

HCL成立於1976年，是印度最早的IT車庫初創企業之一，它是現代運算的先驅，擁有多個值得稱讚的「第一」，包括在1978年，遠遠早於全球同業，推出採用微處理器的8位元電腦。如今，HCL集團的業務遍及科技和醫療保健等多個領域，由HCL Technologies、HCL Infosystems和HCL Healthcare三大集團公司組成。集團年收入超過115億美元，在52個國家擁有超過20.9萬名員工。

集團還擁有印度最多產的慈善基金會之一——Shiv Nadar基金會。該基金會成立於1994年，致力於透過轉型教育為每個人賦能，從而創建更加公平、注重優秀表現的社會。在過去27年中，它已對教育和藝術領域的七個代表性機構和倡議投資了超過10億美元。The Habitats Trust也是HCL集團的慈善基金會，專門致力於保護自然棲息地及本土動植物物種。該基金會成立於2018年，正在採行重要措施，幫助確保野生物種及其棲息地的正向未來。

HCL基金會是HCL的企業社會責任部門，制定一系列旗艦計畫和倡議以協助邁向聯合國永續發展目標。該基金會致力於透過長期的永續發展計畫，為人類和地球帶來持久的正向影響，並確保所有人都能享有公平獲取管道、機會和全面發展。

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