HCL与UNLEASH合作开发水生生态系统保护解决方案

印度诺伊达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--HCL集团和联合国可持续发展目标(SDG)的全球创新项目UNLEASH宣布开展为期一年的合作，旨在动员青年并开发创新解决方案，以促进水生生态系统的保护。这些解决方案将用于解决源头（山脉和冰川）、蓄水池（大海和海洋）及其与陆地生态系统的关联方面的挑战。

自然和海洋保护对我们的生存至关重要。陆地和水生生态系统为我们提供食物、水、氧气、能量和药物。它们可以调节我们的气候，为作物授粉，并减少自然灾害的影响。

尽管地球的生态系统至关重要，但我们正在经历由人为造成的自然栖息地退化：人类活动已经改变了地球几乎75%的陆地表面，将野生动物和大自然挤压到一个越来越小的角落。1此外，海洋热量也达到创纪录的水平，每年有多达1200万公吨的塑料进入海洋，破坏了世界各地的生态系统。如果陆地和水生生态系统不能维持健康和生物多样性，其他联合国可持续发展目标的进展将面临严重风险。

为应对这些挑战，UNLEASH和HCL将合作开启一个以青年为主导的行动年。具体而言，这一合作关系将允许青年开发包括SDG 14（水下生物）和SDG 15（陆地生物）在内的解决方案，并探索与其它联合国可持续发展目标的协同作用。在此过程中，他们将得到行业专家的指导并获得实际支持，从而确保解决方案与实际情况相关且在实践中可行。

HCL集团在商业领域业务广泛，旗下拥有HCL Technologies、HCL Infosystems和HCL Healthcare；除此以外，它还下设多个社会发展组织，其中包括慈善机构Shiv Nadar基金会和The Habitats Trust，以及企业社会责任(CSR)部门HCL Foundation。HCL集团一直致力于解决与SDG有关的实际问题。该集团在不同领域拥有广泛的经验，并拥有全面和强大的可持续发展章程，是UNLEASH成功推动其SDG创新工作的完美合作伙伴。

HCL首席执行官、HCL Technologies董事长、Shiv Nadar Foundation受托人兼The Habitats Trust创始人Roshni Nadar Malhotra表示：“创新、创业、人文和以人为本的文化是HCL核心的一部分，能让我们的进步体现在建设更美好的世界上，这点对我们而言非常重要。我们的各种实体已经在推动多个重要项目，从而为人类和地球创造积极的影响。HCL与UNLEASH的合作为联合国可持续发展目标带来了创新，特别是在保护自然和海洋保护方面，这是我们整体可持续发展努力的重要一步。”

在HCL对从源头到蓄水池主题的持续支持下，UNLEASH人才将有机会通过加入德里首都辖区Shiv Nadar大学（HCL集团的一部分）的UNLEASH Hack活动来应对本地化挑战。今年早些时候，UNLEASH人才参加了与此主题相关的另外三场UNLEASH Hack活动，探索地中海、多瑙河、海地和夏威夷水生态系统的挑战，并确定能够对这些地区产生积极影响的解决方案。该合作将通过参与孵化计划UNLEASH Plus来帮助扩大生物多样性领域的现有早期解决方案。主题性洞察会议将贯穿2022年全年，提供有关主题本质的灵感和关键知识。这些为期一年的努力将在印度的全球创新实验室达到高峰。该实验室将见证1000多名才华横溢的青年聚集在一起进行为期一周的创新历程，并帮助他们为印度和全球水生和陆地生态系统保护方面的挑战制定解决方案。实验室的最佳解决方案将获得奖金，用于启动所开发解决方案的实施工作。在这一合作过程中，HCL将委托知名的商业领袖、技术专家和全球知名的教师和学者担任讲师、导师和专家，帮助各种项目的参与者开发创新解决方案。

这一合作将使UNLEASH深入研究SDG14和SDG15，真正建立一个应对自然挑战的变革者社区。

UNLEASH主席Flemming Besenbacher表示：“HCL在创新和发展方面的历程对整个UNLEASH社区来说是一种激励。我们非常感谢他们在诸如地球水生环境保护等重要问题上的合作，也感谢他们在今年通过不同的项目寻找保护解决方案。”

关于HCL集团

HCL成立于1976年，是印度最早的IT车库初创企业之一，它是现代计算的先驱，拥有多个值得称赞的“第一”，包括在1978年远远早于全球同行推出基于微处理器的8位计算机。如今，HCL集团的业务遍及技术和医疗保健等多个领域，由HCL Technologies、HCL Infosystems和HCL Healthcare三大集团公司组成。集团年收入超过115亿美元，在52个国家拥有超过20.9万名员工。

集团还拥有印度最高产的慈善基金会之一——Shiv Nadar基金会。该基金会成立于1994年，致力于通过转型教育赋能每个人，从而创建一个更加公平、注重优秀表现的社会。在过去27年中，它已向教育和艺术领域的七个标志性机构和倡议投资了超过10亿美元。The Habitats Trust也是HCL集团的一个慈善基金会，专门致力于保护自然栖息地及本土动植物物种。该基金会成立于2018年，正在实施重要举措，帮助确保野生物种及其栖息地的积极未来。

HCL基金会是HCL的企业社会责任部门，通过制定一系列旗舰项目和倡议来促进联合国可持续发展目标的实现。该基金会致力于通过长期的可持续发展计划，为人类和地球带来持久的积极影响，并确保所有人都能享受到公平获取、机会和全面发展。

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