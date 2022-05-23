Ecopia AI與Snap Inc.子公司合作試點3D地圖內容整合

多倫多--(BUSINESS WIRE)--Ecopia AI今天宣布已被Snap Inc.的一家子公司選中，與之合作提供高精度向量地圖資料。

Ecopia利用採用人工智慧技術的先進地圖繪製系統，透過其全球合作夥伴網路取得最新的商業化地理空間影像，以輸出高精度向量地圖。為了實施這項新計畫，Ecopia向空中巴士公司(Airbus)求助，以接取其優質的30-50釐米高解析度全球影像資料庫，並以此作為大規模地圖內容製作的輸入影像。

Snap, Inc子公司發言人表示：「Ecopia已經證明他們有能力以無可比擬的速度大規模提供高度準確的地圖資料。」

Ecopia共同創辦人兼總裁Jon Lipinski表示：「Ecopia的使命是利用人工智慧將世界數位化，提供高精度的地圖資料。這些資料可作為各行業的數位基礎架構。我們很高興看到一家世界領先的技術公司認可並信任我們的資料品質和準確性，將資料用於他們的新一代應用程式。」

關於Ecopia AI

Ecopia的使命是打造一個地球的數位分身。我們利用人工智慧將高解析度影像轉換為高畫質(HD)向量地圖。這些地圖形成了現實世界的數位呈現，並嵌入到決策應用程式中，提供了獨特的大規模見解。Ecopia的高畫質向量地圖已廣泛應用於全球100多個國家的數百個商業和政府應用程式中。如需瞭解更多資訊，請造訪 www.ecopia.ai。

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