Ecopia AI与Snap Inc.子公司合作试点3D地图内容整合

多伦多--(BUSINESS WIRE)--Ecopia AI今天宣布已被Snap Inc.的一家子公司选中，与之合作提供高精度矢量地图数据。

Ecopia利用基于人工智能的先进地图绘制系统，通过其全球合作伙伴网络获取最新的商业化地理空间图像，以输出高精度矢量地图。为了实施这项新计划，Ecopia向空中客车公司求助，以接入其优质的30-50厘米高分辨率全球图像数据库，并以此作为大规模地图内容制作的输入图像。

Snap, Inc子公司发言人表示：“ Ecopia已经证明他们有能力以无可比拟的速度大规模提供高度准确的地图数据。”

Ecopia联合创始人兼总裁Jon Lipinski表示：“ Ecopia的使命是利用人工智能将世界数字化，提供高精度的地图数据。这些数据可作为各行业的数字基础设施。我们很高兴看到一家世界领先的技术公司认可并信任我们的数据质量和准确性，将数据用于他们的新一代应用。”

关于Ecopia AI

Ecopia的使命是打造一个地球的数字孪生体。我们利用人工智能将高分辨率图像转换为高清(HD)矢量地图。这些地图形成了现实世界的数字表示，并嵌入到决策应用中，提供了独特的大规模洞察。Ecopia的高清矢量地图已广泛应用于全球100多个国家的数百个商业和政府应用中。如需了解更多信息，请访问 www.ecopia.ai。

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