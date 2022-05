La trajectoire de réduction de CO2 d’Air Liquide à horizon 2035 est validée par la Science Based Targets initiative (SBTi)

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

L’objectif de réduction des émissions de CO 2 des scopes 1 & 2 d'Air Liquide à horizon 2035 a été validé par l’initiative Science Based Target (SBTi) comme étant conforme et en ligne avec les sciences du climat. Le Groupe est le premier de son industrie à obtenir cette validation du SBTi. Cela représente une étape importante pour Air Liquide dont l’ambition est d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2050.

L'initiative Science Based Targets est le fruit d'une collaboration entre le CDP, le Pacte mondial des Nations Unies, le World Resources Institute (WRI) et le Fonds Mondial pour la Nature (World-Wide Fund for Nature, WWF). L'initiative SBTi définit et promeut les meilleures pratiques en matière de fixation d'objectifs fondés sur la science et évalue de manière indépendante les objectifs des entreprises.

Les Objectifs climat d’Air Liquide portent sur ses émissions de scopes 1 & 2. Le Groupe, qui vise la neutralité carbone globale à horizon 2050, a entamé une revue complète de ses émissions de scope 3. En outre, il est partie prenante du projet mené par le SBTi pour aider à déterminer une trajectoire sectorielle de décarbonation (Sector Decarbonization Approach, SDA) pour le secteur de la chimie. Ce projet vise à établir des procédures standardisées et à définir les meilleures pratiques pour comptabiliser les émissions, en mettant l’accent sur les catégories critiques du scope 3 pour l'industrie de la chimie.

Le Développement Durable est pleinement intégré dans la stratégie d'Air Liquide et dans ses décisions d'investissement. Présenté le 22 mars 2022, le nouveau plan stratégique du Groupe à horizon 2025, ADVANCE, combine performance financière et extra-financière pour réaliser une performance globale.

Fabienne Lecorvaisier, Directeur Général Adjoint et membre du Comité Exécutif, en charge du Développement Durable, des Affaires Publiques et Internationales, des Programmes Sociétaux et du Secrétariat Général, a déclaré : « La validation par une autorité indépendante et de référence telle que le SBTi représente une reconnaissance majeure de l’objectif d’Air Liquide de réduire son empreinte CO 2 d’ici 2035, en vue d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. La réduction des émissions de CO 2 constitue un objectif clef d’ADVANCE, notre plan stratégique à horizon 2025. Air Liquide s’est fermement engagé à agir en faveur d’un avenir durable, non seulement en réduisant les émissions de CO 2 de ses propres activités, mais également en aidant ses clients à réduire leurs émissions et en développant des écosystèmes bas carbone. Le Groupe s'engage à réaliser une performance globale, c’est-à-dire financière, mais également environnementale et sociétale. »

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 75 pays avec 66 400 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique -avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 23 milliards d’euros en 2021. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

