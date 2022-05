 KKR porta oltre 200 milioni di dollari di investimenti in Semperis, ditta leader per la Protezione dell'identità aziendale

HOBOKEN, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Semperis, pioniere nella resilienza informatica basata sulle identità per le imprese, ha annunciato oggi di aver raccolto oltre 200 milioni di dollari in finanziamenti Serie C guidati da KKR, con la partecipazione di Ten Eleven Ventures, Paladin Capital Group, Atrium Health Strategic Fund, Tech Pioneers Fund e investitori esistenti, tra cui Insight Partners. Semperis è la società di cybersecurity in più rapida crescita in America secondo la classifica del Financial Times per il 2022. Il nuovo finanziamento consentirà a Semperis di accelerare le assunzioni in tutte le funzioni a livello globale per supportare meglio la sua base clienti in espansione, con particolare attenzione al suo team di risposta agli incidenti incentrato sull’identità.

I sistemi di identità come Microsoft Active Directory (AD) e Azure AD, utilizzati in oltre il 90% delle aziende, stanno subendo attacchi sostenuti. Con il suo approccio di difesa a più livelli prima, durante e dopo un attacco, Semperis offre la tecnologia di sicurezza più completa del settore per l'AD ibrida e altri sistemi di identità, nonché esperienza nella risposta agli incidenti.

" Sin dal primo giorno, Semperis ha intrapreso la missione di essere una forza positiva", ha affermato il CEO di Semperis, Mickey Bresman, cofondatore di Semperis insieme a Guy Teverovsky e Matan Liberman. “ Con la protezione dell’identità multi-livello di Semperis, le organizzazioni possono respingere gli attacchi informatici senza essere costrette a scegliere tra due opzioni sbagliate: pagare i criminali o chiudere. Con l’esperienza combinata che KKR, Ten Eleven Ventures, Insight Partners e altri stimati investitori in questa iniziativa portano a noi aziende di cybersecurity in crescita, abbiamo un gruppo d’élite di partner strategici al nostro angolo per contribuire a far progredire la nostra missione.”

KKR sta investendo in Semperis attraverso il suo Next Generation Technology Growth Fund II, un fondo dedicato alle opportunità di investimento nel capitale di espansione nel settore tecnologico. Ben Pederson, Direttore del team Tech Growth di KKR, è entrato a far parte del Consiglio di amministrazione di Semperis.

“ Una base clienti molto dedicata, che include un numero crescente delle organizzazioni più grandi al mondo, si affida a Semperis per difendere i propri sistemi di identità critici dagli attacchi informatici”, ha affermato Ben Pederson. “ La stragrande maggioranza degli attacchi oggi si basa sull'identità e mira alle credenziali per infiltrarsi nelle aziende. La tecnologia leader di Semperis per la protezione delle identità e l’esperienza nella risposta agli incidenti stanno offrendo innovazione che definisce la categoria e KKR è orgogliosa di sostenere la propria missione.”

Oltre ad aumentare il proprio personale, Semperis sta dedicando una parte significativa dell’iniziativa di finanziamento alla ricerca e allo sviluppo per promuovere un’ulteriore innovazione nel mercato della difesa del sistema di identità, concentrandosi sulla sua piattaforma Directory Services Protector, che Gartner classifica come soluzione di rilevamento e risposta alle minacce di identità (identity threat detection and response, ITDR). Gartner ha incluso l’ITDR nelle sue principali tendenze di cybersecurity per il 2022, sottolineando che l’uso improprio delle credenziali è un metodo primario utilizzato dagli aggressori per accedere ai sistemi e raggiungere i loro obiettivi.

“ Semperis sta promuovendo l’innovazione in una delle aree più trascurate ma critiche della sicurezza informatica: la difesa del sistema di identità”, ha affermato Mark Hatfield, fondatore e General Partner di Ten Eleven Ventures. “ Questa nuova iniziativa di finanziamento, tra le più grandi per la sicurezza informatica finora nel 2022, consentirà a Semperis di continuare a far crescere la sua posizione dominante in questo segmento di mercato sempre più importante.”

“ Siamo entusiasti di partecipare a un altra iniziativa di finanziamento con Semperis e di continuare a offrire supporto per la nostra partnership strategica di successo”, ha affermato Teddie Wardi, Managing Director di Insight Partners. “ Crediamo nell’approccio unico di Semperis di proteggere l’infrastruttura di identità di base, che combina tecnologia leader del settore e supporto alla risposta agli incidenti per offrire ai clienti una difesa completa del sistema di identità.”

Frost & Sullivan ha conferito a Semperis il premio Competitive Strategy Leadership Award 2022 sulla base dell’innovazione e dell’impatto sui clienti dell’azienda nel mercato globale della sicurezza e del recupero della AD.

“ Semperis vanta un’esperienza senza pari nella preparazione alle violazioni e nella risposta agli incidenti ad Active Directory e ad altri attacchi informatici basati sull’identità”, ha affermato Sarah Pavlak, Frost & Sullivan Industry Principal. “ L’approccio basato sulla soluzione di Semperis si concentra non solo sulla sua tecnologia di punta per affrontare le sfide dei clienti, ma anche sulle migliori pratiche e linee guida per persone e processi, distinguendoli dalla concorrenza.”

Per ulteriori informazioni sulla tecnologia e sulle competenze di Semperis per la protezione delle directory o per saperne di più sulle opportunità di carriera disponibili, visita Semperis.com.

Informazioni su Semperis

Per i team di sicurezza incaricati di difendere gli ambienti ibridi e multi-cloud, Semperis garantisce l’integrità e la disponibilità dei servizi di directory aziendale critici in ogni fase della catena della criminalità informatica e riduce i tempi di ripristino del 90%. Progettata appositamente per proteggere gli ambienti ibridi di Active Directory, la tecnologia brevettata di Semperis protegge oltre 50 milioni di identità da attacchi informatici, violazioni dei dati ed errori operativi. Le organizzazioni leader a livello mondiale si affidano a Semperis per individuare le vulnerabilità della directory, intercettare gli attacchi informatici in corso e riprendersi rapidamente da ransomware e altre emergenze di integrità dei dati. Semperis ha sede a Hoboken, nel New Jersey, e opera a livello internazionale, con il suo team di ricerca e sviluppo distribuito negli Stati Uniti, in Canada e in Israele.

Semperis ospita la premiata serie di podcast e conferenze Hybrid Identity Protection (www.hipconf.com) e ha creato lo strumento gratuito di valutazione della sicurezza Active Directory, Purple Knight (www.purple-knight.com). L'azienda ha ricevuto il più alto livello di riconoscimenti del settore, recentemente annoverati nell'elenco della rivista Inc. dei migliori posti di lavoro per il 2022 e è stata classificata come la società di cybersecurity in più rapida crescita in America dal Financial Times. Semperis è un partner di Microsoft Enterprise Cloud Alliance e Co-Sell.

Informazioni su KKR

KKR è una società d’investimento leader a livello globale che offre una gestione alternativa delle attività, nonché mercati dei capitali e soluzioni assicurative. KKR mira a generare interessanti rendimenti degli investimenti seguendo un approccio d’investimento paziente e disciplinato, impiegando persone di livello mondiale e sostenendo la crescita nelle società e comunità del suo portafoglio. KKR sponsorizza fondi di investimento che investono in private equity, credito e beni reali e ha partner strategici che gestiscono gli hedge fund. Le società assicurative controllate da KKR offrono prodotti per pensionamento, vita e riassicurazione sotto la gestione di Global Atlantic Financial Group. I riferimenti agli investimenti di KKR possono includere le attività dei suoi fondi sponsorizzati e delle sue controllate assicurative. Per ulteriori informazioni su KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), visitare il sito web di KKR all’indirizzowww.kkr.com e su Twitter @KKR_Co.

Informazioni su Ten Eleven Ventures

Ten Eleven Ventures è la società di venture capital originale che investe esclusivamente nella sicurezza digitale. La società investe a livello globale e in tutte le fasi, dagli inizi alla crescita (quest’ultima tramite la sua Joint Investment Alliance con KKR). Dalla sua fondazione nella Silicon Valley nel 2015, Ten Eleven Ventures ha raccolto quasi 500 milioni di dollari e investito in 40 importanti società di cybersecurity tra cui Twistlock, Verodin, Cylance, KnowBe4, Darktrace e Ping Identity. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.1011vc.com o seguici su Twitter @1011vc.