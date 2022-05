MIRABAUD SOUTIENT LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL POUR L’EXPOSITION « L’HEURE MAUVE » DE NICOLAS PARTY, ARTISTE SUISSE DE RENOMMÉE MONDIALE

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Mirabaud, Groupe bancaire et financier suisse d’envergure internationale, est fier d’annoncer son soutien au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) en tant que collaborateur de l’exposition Nicolas Party: L’heure mauve. Pour créer cette exposition, présentée jusqu’au 16 octobre 2022, l’artiste suisse s’est inspiré d’oeuvres de la collection du MBAM. Mirabaud Canada souhaite avec cette collaboration contribuer à faire rayonner l’art contemporain, axe de soutien clé du Groupe, tout en favorisant le maillage culturel Canada-Suisse.

L’engagement actif de Mirabaud en faveur de l’art contemporain se déploie au-delà de sa vaste collection et de l’acquisition d’oeuvres d’art. En ligne avec ses valeurs – la passion, la responsabilité, la conviction et l’indépendance –, le Groupe soutient non seulement les artistes contemporains en tant que tel, mais aussi les institutions et les événements qui contribuent à faire connaître leur art à un plus large public. C’est pourquoi Mirabaud soutient avec passion le MAMCO (Musée d’art moderne et contemporain) à Genève ou encore l’exposition Nicolas Party : L’heure mauve au MBAM.

« Nous sommes très heureux de soutenir cette exposition, qui permet au public montréalais et international de découvrir le travail de Nicolas Party et de plonger dans son univers imaginaire, coloré et immersif » raconte Sylvain Racine, CEO de Mirabaud Canada. Principalement connu pour ses pastels et ses murales saturées de couleurs, l’artiste suisse réalise également des peintures, des sculptures peintes, des estampes et des dessins.

Mirabaud se réjouit de s’associer au MBAM, une cette institution culturelle de premier plan, reconnue pour la diversité de ses collections et pour ses expositions qui mettent en valeur le patrimoine artistique canadien et international. Porté par une vision innovante et inclusive, le MBAM évolue dans sa communauté et a pour ambi­tion d’offrir l’accessibilité à l’art au plus grand nombre. Ces valeurs sont en résonance avec celles du groupe bancaire : Mirabaud enrichit régulièrement le site illustrant les oeuvres de sa collection d’art contemporain, une façon d’ouvrir grand ses portes.

« Engagée dans l’avant-garde artistique depuis sa fondation en 1819, la collection d’art du Mirabaud reflète, de par sa diversité et son ampleur, une vision pluraliste du monde d’aujourd’hui. La collection rassemble aussi bien des artistes émergents que des talents confirmés. Soutenir les jeunes créateurs est essentiel pour le Groupe Mirabaud, qui acquiert des oeuvres et promeut la créativité et l’innovation sous toutes leurs formes », poursuit Sylvain Racine.

Lionel Aeschlimann, Associé gérant de Mirabaud et CEO de Mirabaud Asset Management, explique : « L’enga­gement du Groupe Mirabaud dans l’art contemporain reflète l’importance de la création artistique dans notre société, cette entreprise unique qui permet de sortir de sa zone de confort et pousse à se remettre en question ou à porter un nouveau regard sur le monde. La créativité est fondamentale pour tout type d’innovation. Soutenir l’art contemporain, c’est soutenir le monde des idées et les artistes qui donnent vie à ces idées de manière si brillante. Depuis plus de 200 ans, Mirabaud est guidé par ces valeurs, réfléchit à la place de l’individu dans le monde et se tient aux côtés des créateurs ».

A propos de Nicolas Party

À l’origine d’un renouveau de la tradition figurative symboliste, Nicolas Party est reconnu pour ses sculptures peintes et ses tableaux et murales aux couleurs vibrantes, réalisés au pastel. Son oeuvre revisite avec originalité les genres classiques que sont le paysage, la nature morte et le portrait.

Né à Lausanne (Suisse) en 1980, il a fait ses débuts artistiques comme graffeur. Il a obtenu un baccalauréat en arts visuels de l’École cantonale d’art de Lausanne, en 2004, et une maîtrise de la Glasgow School of Art, en 2009. Son oeuvre a récemment fait l’objet de nombreuses expositions individuelles présentées notamment au MASI Lugano (2020), à la FLAG Art Foundation de New York (2019), au musée M WOODS de Beijing (2018), au Musée Magritte de Bruxelles (2018) et au Hirshhorn Museum and Sculpture Garden de Washington, D. C. (2017). Il vit et travaille entre Bruxelles et New York, où se trouve son atelier.

Pour plus d’informations sur son exposition au MBAM : lien

A propos du MBAM

Plus ancien musée d’art au Canada, fondé en 1860, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) figure parmi les grands musées d’Amérique du Nord. Sa collection donne à découvrir le patrimoine québécois et canadien et l’art international, dans une perspective critique et interculturelle. Elle rassemble près de 45000 peintures, sculptures, oeuvres d’art graphiques, photographies, installations multimédias et objets d’arts déco­ratifs, de l’Antiquité à nos jours. Les expositions du MBAM croisent les disciplines allant de l’archéologie aux beaux-arts en passant par les pratiques contemporaines. Déployé dans cinq pavillons interreliés, le carrefour muséal intègre plus de 80 salles d’exposition, la salle de concert Bourgie, un auditorium-salle de cinéma, une boutique-librairie, une maison d’édition, un jardin d’art public et l’Atelier international d’éducation et d’art-thé­rapie Michel de la Chenelière. Musée pionnier dans le domaine de l’art-thérapie, le MBAM collabore avec les milieux communautaires, de l’éducation, de la santé et des technologies pour offrir à tous des expériences inclusives et enrichissantes au contact de l’art.

Pour plus d’informations : www.mbam.qc.ca

A propos de Mirabaud Canada Inc.

Mirabaud Canada Inc. est une filiale de Mirabaud, un groupe bancaire et financier fondé en 1819 à Genève. Présent au Québec depuis 1985, Mirabaud Canada Inc. offre des conseils en investissement ainsi que des services de gestion de fortune et d’actifs. Spécialiste en gestion de portefeuille pour des clients privés, il pro­pose des stratégies personnalisées pour la gestion du patrimoine, les opérations internationales sur les valeurs mobilières et la garde à l’échelle mondiale. Mirabaud Canada Inc. est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et du Fonds canadien de protection des épargnants.

Pour plus informations : Sylvain Racine, CEO de Mirabaud Canada Inc., 1 Place Ville-Marie – Montréal, T. +1 514 393 16 90

Le Groupe Mirabaud

Le Groupe Mirabaud a été fondé à Genève en 1819. Fort de ses quatre valeurs cardinales - Indépendance, Conviction, Responsabilité et Passion - il s’est développé au fil du temps pour constituer un groupe international proposant à ses clients des services financiers et des conseils personnalisés dans différents domaines d’activité. Il s’est spécialisé dans le Wealth Management (gestion de portefeuille, conseils en investissements et services aux gérants de patrimoine indépendants), l’Asset Management (gestion institutionnelle, gestion et distribution de fonds) ainsi que dans des services de Corporate Finance hautement spécialisés (equity research, conseil aux entreprises, marchés des capitaux et exécution).

Depuis toujours, Mirabaud s’engage fortement en matière de responsabilité et de durabilité. Cela se reflète dans ses interactions avec ses clients, ses employés et la société dans son ensemble. Signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies depuis 2010, Mirabaud détient la meilleure note dans ce domaine grâce à sa gouvernance et sa stratégie globale engagée.

Le Groupe emploie quelque 700 collaborateurs et compte des bureaux en Suisse (Genève, Bâle et Zurich), en Europe (Londres, Luxembourg, Paris, Madrid, Barcelone, Valence, Séville et Milan) et dans le reste du monde (Montréal, Dubaï, Abu Dhabi, Montevideo et São Paulo).

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.mirabaud.com

Pour plus d’informations sur sa collection d’art contemporain : lien