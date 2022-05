MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Immervision, ‘s werelds toonaangevende ontwikkelaar van geavanceerde vision-systemen die optica, beeldverwerking en sensorfusietechnologie combineren, kondigt met trots aan dat het door Halodi Robotics is gekozen om hun vision-systeem van de volgende generatie te leveren voor hun humanoïde servicerobot platform, geschikt voor zowel menselijke als computervisie.

Robots zijn in staat een breed scala aan taken uit te voeren die voor mensen moeilijk of gevaarlijk zijn om uit te voeren. Om deze taken intelligent en nauwkeurig uit te voeren, hebben ze mobiliteit en het vermogen nodig om verschillende omgevingen te verkennen, te begrijpen en te functioneren. Om een robot autonoom te laten werken of problemen op te lossen met menselijke hulp, heeft hij sensorgegevens nodig om de menselijke wereld te begrijpen en het vermogen om de gegevens te verwerken en tijdig te reageren. De moeilijkheid is dat een robot voor bepaalde toepassingen zowel mens- als machinevisiemogelijkheden moet combineren. Bij het uitvoeren van onafhankelijke taken is machinevisie voldoende, maar bij het werken in samenwerking met een menselijke operator zijn menselijke visiemogelijkheden nodig, vandaar de behoefte aan een vision-systeem van de volgende generatie.

